Когда рестораны «Вкусно и точка» (экс-McDonald’s) откроются в Петербурге? Отвечают менеджеры сети и аналитики

Отсрочка открытия связана с недостатком персонала. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на менеджеров сети, сотрудников набирают «в ускоренном режиме». Так, для работы в заведении на Васильевском острове ищут персонал по обслуживанию гостей и сотрудников в зону производства для приготовления еды. За первое готовы платить 188 рублей в час с премиями — при пятидневной 40-часовой неделе заработок составит 44 тысяч рублей.

Объявления о приеме на работу размещены также на входе в заведение экс-McDonald’s на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. «Скоро с вами! Ведется прием на работу. Обратись к менеджеру предприятия или позвони по телефону», — говорится в тексте объявления, замеченные редакцией «Собака.ru» накануне, 13 июня.