Когда рестораны «Вкусно и точка» (экс-McDonald’s) откроются в Петербурге? Отвечают менеджеры сети и аналитики

13 июня в Петербурге должны были открыться первые рестораны сети «Вкусно и точка» — такое название получил экс-McDonald’s в России. В назначенный срок они так и не приняли посетителей из-за недостатка персонала. Рассказываем, когда петербуржцы смогут посетить «Вкусно и точка» — в прогнозах менеджеров сети и аналитиков.
Отсрочка открытия связана с недостатком персонала. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на менеджеров сети, сотрудников набирают «в ускоренном режиме». Так, для работы в заведении на Васильевском острове ищут персонал по обслуживанию гостей и сотрудников в зону производства для приготовления еды. За первое готовы платить 188 рублей в час с премиями — при пятидневной 40-часовой неделе заработок составит 44 тысяч рублей.
Объявления о приеме на работу размещены также на входе в заведение экс-McDonald’s на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. «Скоро с вами! Ведется прием на работу. Обратись к менеджеру предприятия или позвони по телефону», — говорится в тексте объявления, замеченные редакцией «Собака.ru» накануне, 13 июня.
Набор персонала для работы во «Вкусно и точка» в Петербурге будет проходить ориентировочно до конца июня, открытие, по подсчетам менеджеров сети и аналитиков, может состояться не позже начала июля. Конкретные сроки не называются, так как все зависит от налаживания логистики по поставке продуктов и набора сотрудников, отмечает издание.
Напомним, McDonald’s в России официально переименовали во «Вкусно и точка». Ранее компания представила новый логотип сети с изображением двух оранжевых палочек, напоминающих картошку-фри, и красной точки, символизирующей бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — отметили представили компании. После обсуждения логотипа экс-McDonald’s в России решили назвать «Вкусно и точка».
Первые рестораны «Вкусно и точка» открылись в Москве и Московской области 12 июня. В Петербурге заведения общепита должны были принять перых посетителей на следующий день, 13 июня.
Комментарии (0)