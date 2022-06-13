В этот понедельник в Петербурге ждали открытие ресторанов «Вкусно — и точка». Однако этого не произошло

Список адресов оказался в распоряжении редакции. Таким образом, рестораны должны были заработать по пяти адресам: Каменноостровский проспект, д. 39, лит. А; Средний проспект (Васильевский остров), 29/а, лит. А1–А2; Московский проспект, д. 195а, лит. А; ул. Большая Морская, 11, лит А; ул. Рубинштейна, д. 2/45, лит. А.

Как передают местные СМИ, ресторан на Каменноостровском проспекте закрыт и нет никаких признаков того, что сегодня он заработает. Также «Ротонда» сообщает, что открытие ресторана на Среднем проспекте В.О. не состоялось.

Предположительно, рестораны заработают 20 июня. В частности, об этом писала «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников сети.

Добавим, что в Москве сегодня должны открыться еще 26 ресторанов, в частности на проспекте Мира, Большой Серпуховской, Митинской, Русаковской улицах, Ленинском и Волгоградском проспектах. А в Московской области ожидается открытие 18 точек: в Подольске, Раменском, Наро-Фоминске, Красногорске, Серпухове, Звенигороде и других городах.