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В этот понедельник в Петербурге ждали открытие ресторанов «Вкусно — и точка». Однако этого не произошло

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Рестораны «Вкусно — и точка» в этот понедельник появятся и в Петербурге. Об этом сообщали «Известия». Однако новые рестораны так и не открылись.

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Список адресов оказался в распоряжении редакции. Таким образом, рестораны должны были заработать по пяти адресам: Каменноостровский проспект, д. 39, лит. А; Средний проспект (Васильевский остров), 29/а, лит. А1–А2; Московский проспект, д. 195а, лит. А; ул. Большая Морская, 11, лит А; ул. Рубинштейна, д. 2/45, лит. А. 

Как передают местные СМИ, ресторан на Каменноостровском проспекте закрыт и нет никаких признаков того, что сегодня он заработает. Также «Ротонда» сообщает, что открытие ресторана на Среднем проспекте В.О. не состоялось.

Предположительно, рестораны заработают 20 июня. В частности, об этом писала «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников сети.

Добавим, что в Москве сегодня должны открыться еще 26 ресторанов, в частности на проспекте Мира, Большой Серпуховской, Митинской, Русаковской улицах, Ленинском и Волгоградском проспектах. А в Московской области ожидается открытие 18 точек: в Подольске, Раменском, Наро-Фоминске, Красногорске, Серпухове, Звенигороде и других городах.

Напомним, McDonald’s в России официально переименовали во «Вкусно и точка». Ранее компания представила новый логотип сети с изображением двух оранжевых палочек, напоминающих картошку-фри, и красной точки, символизирующей бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — отметили представили компании. После обсуждения логотипа новый ресторан решили назвать «Вкусно и точка». 

Посмотрите на новый логотип McDonald’s в России, а сразу после — реакции и мемы на фирменный знак в нашей подборке.

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