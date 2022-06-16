Названа дата открытия ресторанов «Вкусно и точка» (экс-McDonald’s) в Петербурге

Рестораны «Вкусно и точка» (экс-McDonald’s) в Петербурге откроются в конце июня. Прямо сейчас продолжают набирать сотрудников, из-за нехватки которых ранее запуск общепита был отложен.
Открывать рестораны «Вкусно и точка» планируют в течение четырех дней — ориентировочно с 22 по 26 июня. Такая информация содержится в соцсетях сообщества «Та самая команда», где ведется набор персонала. О том, что рестораны обновленной сети начнут постепенно открываться уже с 22 июня, также пишет «Бумага» со ссылкой на одного из бывших сотрудников McDonald’s, который переходит работать во «Вкусно и точка».
Напомним, накануне McDonald’s в России официально переименовали во «Вкусно и точка». Ранее компания представила новый логотип сети с изображением двух оранжевых палочек, напоминающих картошку-фри, и красной точки, символизирующей бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — отметили представили компании. После обсуждения логотипа экс-McDonald’s в России решили назвать «Вкусно и точка».
Первые рестораны «Вкусно и точка» открылись в Москве и Московской области 12 июня. В Петербурге заведения общепита должны были принять перых посетителей на следующий день, 13 июня, однако этого так и не произошло — в назначенный срок они так и не приняли посетителей из-за недостатка персонала. Рассказываем, когда петербуржцы смогут посетить «Вкусно и точка» (но это не точно) — в прогнозах менеджеров сети и аналитиков.
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