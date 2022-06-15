СМИ узнали о планах изменить название экс-McDonald’s в России. Во «Вкусно и точка» это опровергают

О том, что название сети ресторанов «Вкусно и точка» является временным, сообщает «Москва 24» со ссылкой на собственный источник. Оно будет изменено, однако когда именно — не уточняется.

Спустя несколько минут после появления информации о временном характере нового названия экс-McDonald’s в России пресс-служба «Вкусно и точка» ее опровергла. Об этом сообщило издание РБК.

Напомним, накануне McDonald’s в России официально переименовали во «Вкусно и точка». Ранее компания представила новый логотип сети с изображением двух оранжевых палочек, напоминающих картошку-фри, и красной точки, символизирующей бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — отметили представили компании. После обсуждения логотипа экс-McDonald’s в России решили назвать «Вкусно и точка».

Первые рестораны «Вкусно и точка» открылись в Москве и Московской области 12 июня. В Петербурге заведения общепита должны были принять перых посетителей на следующий день, 13 июня, однако этого так и не произошло — в назначенный срок они так и не приняли посетителей из-за недостатка персонала. Рассказываем, когда петербуржцы смогут посетить «Вкусно и точка» (но это не точно) — в прогнозах менеджеров сети и аналитиков.