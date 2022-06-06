Без кафе, доставки и завтраков: появились новые подробности об открытии McDonald’s в России

Подробности об открытии McDonald’s в России публикуют «Известия». По данным издания, заведения общепита вновь запустятся «МакКафе» и «МакКиоска», также россияне не смогут заказать еду на дом, воспользовавшись доставкой.

Планируется, что это будет временная мера — о старте продаж меню «МакКафе», актуальном ассортименте продукции в «МакКиоск» и дате запуска сервиса доставки сообщат дополнительно.

В день открытия россияне также не смогут позавтракать — рестораны начнут работу в 10:00 без утреннего меню. Начиная со второго дня работы заведения будут работать по обычному графику, завтраки также будут доступны в утренние часы.

Также стало известно, какой будет обновленная форма сотрудников McDonald’s. Логотипов сети ресторанов, ушедшей из России, быть не должно — их предлагается перекрыть, удалить или вовсе отказаться от определенного предмета одежду. Женщинам предлагается носить белое платье в горошек и черный фартук, мужчинам — рубашку с аналогичным принтом и черные брюки. Старые бейджи, напоминающие о «всем, что мы любили», планируют утилизовать. Вместо них появятся новые — в виде картофеля фри, который обмакнули в соус.