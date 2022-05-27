«Весело и вкусно»: McDonald’s зарегистрировал новый домен в России

Информация о домене размещена в сетевом протоколе Whois. В реестре указано, что действие регистрации начинается с 26 мая 2022 года и продлится до 26 мая 2023 года. Сайт компании тоже существует, однако его еще не опубликовали.

Одновременно ходатайство о приобретении «Макдоналдс Корпорейшн» от компании «Клуб Отель» получила Федеральная антимонопольная служба, сообщается в Telegram-канале ведомства. ФАС в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания.

Ранее стали известны как минимум девять вариантов нового названия McDonald’s в России. Часть из них заигрывать с оригинальным названием, другая не имеет ничего общего.

Напомним, о закрытии 850 ресторанов McDonald's в России стало известно 8 марта. 16 мая американская сеть ресторанов быстрого питания объявила об окончательном уходе из России. Позже владельцы сети сообщили о том, что продадут свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

Новое предполагаемое название McDonald’s в России уже объявлялось, однако позже информацию опроверг гендиректор российского подразделения сети ресторанов Олег Пароев. О будущем McDonald’s в России после передачи новому владельцу также рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, привычное меню и стандарты обслуживания сети ресторанов планируют сохранить.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также поделился планами на будущее McDonald’s в России. Рестораны американской сети, выкупленные сооснователем «НефтеХимСервиса» Александром Говором, откроются в середине июня и сохранят большую часть своего прежнего ассортимента. «Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. […] Все, что нужно, уже нашли», — заявил он в интервью РБК.