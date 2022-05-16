McDonald's окончательно уходит из России

«Компания намерена продать все свои рестораны McDonald's в России местному покупателю. Компания намерена инициировать процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России», — сказано в пресс-релизе McDonald's.

При этом, McDonald's может возобновить работу в России под новым брендом в середине июня. Источник ТАСС сообщает, что будет сохранен коллектив и сеть ресторанов. Ранее компания закрыла свои рестораны быстрого питания на территории РФ.

«Все активы «Макдоналдс» продаются, все рабочие места сохраняются, будет новый бренд новая сеть предприятия быстрого обслуживания, которая откроется на тех местах, где раньше работал «Макдоналдс». Надеемся, что первое открытие будет в июне», — подтвердил информацию собеседник РБК.