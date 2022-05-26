Каким будет McDonald’s в России после передачи новому владельцу? Рассказал Собянин

«Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания», — приводит ТАСС текст слайда презентации, которая сопровождала выступление Собянина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

По словам мэра Москвы, уход из России McDonald’s все обсуждали как «громадную потерю и катастрофу». Однако такая реакция, по его мнению, оказалась преждевременной.

«Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу. И рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом», — прокомментировал Собянин.

Напомним, о закрытии 850 ресторанов McDonald's в России стало известно 8 марта. Компания пока продолжает платить зарплату 62 000 сотрудникам. Следом на «Авито» появились объявления о продаже еды из самой известной фастфуд-сети — ценники за соусы, картошку фри и вишневый пирожок доходили до 45 тысяч рублей.

16 мая американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об окончательном уходе из России. Позже владельцы сети сообщили о том, что продадут свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

Ранее стало известно новое предполагаемое название McDonald’s в России. Фирменная заглавная буква «М» могла остаться в новом названии, также ожидалось, что меню сети практически не изменится. Однако позже информацию о новом названии опроверг гендиректор российского подразделения сети ресторанов Олег Пароев.