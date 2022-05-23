Стало известно предполагаемое название McDonald’s в России

О том, что сеть ресторанов McDonald’s в России будет называться «Mc», пишет «Коммерсантъ». По данным издания, фирменная заглавная буква «М» может остаться в новом названии. Также ожидается, что меню сети практически не изменится, а названия блюд будут максимально приближены к оригинальным.

Напомним, 16 мая американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об окончательном уходе из России. Позже владельцы сети сообщили о том, что продадут свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

О закрытии 850 ресторанов McDonald's в России стало известно 8 марта. Компания пока продолжает платить зарплату 62 000 сотрудникам. Следом на «Авито» появились объявления о продаже еды из самой известной фастфуд-сети — ценники за соусы, картошку фри и вишневый пирожок доходили до 45 тысяч рублей.