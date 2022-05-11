Старейший гастроном на углу Некрасова и Маяковского закрывается. Там распродают последние товары

Сегодня, 11 мая, магазин готовят к закрытию. На стекле висит табличка, на которой сказано о финальной распродаже остатков товаров, а большинство полок уже опустели.

«Жителям, несмотря на поднятый шум, не удалось остановить закрытие старейшего гастронома в Петербурге. Пока не известно, что появится на его месте. Надеюсь, что интерьеры и двери не будут уничтожены, и туда не въедет очередной сетевой магазин. Потому что это будет позором для облика и для истории нашего города», — рассказал активист и координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Напомним, 7 мая появилась информация, что старейший гастроном прекратит работу 10 мая. Тогда активист Ярослав Костров призвал петербуржцев отправлять обращения Беглову во «Вконтакте» или писать в электронную приемную городского правительства. Предыдущую новость о том, что легендарный гастроном Петербурга сохранят, активист назвал преждевременной.

О возможном закрытии гастронома на углу улиц Некрасова и Маяковского стало известно в середине февраля. В середине марта на его месте планировали открыть «Магнит». Петербургский активист и координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить старейший гастроном. Одним из предложений было обратиться в КГИОП, ГЖИ и районную администрацию по поводу ремонта в объекте культурного наследия Доме Бурцева и попросить «взять этот резонансный вопрос под контроль».