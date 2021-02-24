В винном ресторане Merula прошел русский ужин «Собака.ru» c черной икрой

18 февраля состоялся званый ужин в русском стиле: совместными усилиями «Собака.ru», винного ресторана Merula, икорного бара Caviar Russia и El Copitas Bar (№27 в рейтинге The World's 50 Best Bars) 40 гостей провели снежный петербургский вечер в золотых декорациях Доходного дома К.П. Палкина с черной икрой и коктейлями. Рассказываем, как это было!
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Ольга Маки, Петр Казанский
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Карина Глушкова,Никита Сечин,Дарья Смирнова
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Яна Милорадовская, Ана Луни, Ольга Бравина,Дмитрий Первушин
Формула успеха многосоставного ужина проста — четкое разграничение зон ответственности. Хозяева вечера в лице шеф-повара Merula Никиты Сечина (экс-щеф ресторана La Vue) подготовили русский стол из четырех курсов, икорный сомелье Caviar Russia подобрал идеальную икру к каждому блюду, а El Copitas Bar сопроводили сет коктейлями на основе их нового продукта — русской водки Tselovalnik Russian Vodka.
Помните, как у Ивана Алексеевича Бунина в «Чистом понедельнике»: «В трактире... купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским», — мысль та же, а детали другие! Черные оладьи с черной икрой и копченой сметаной гости обрамляли стопкой водки. А интерьер ресторана с исторической лепниной, отреставрированными подсвечниками и громадными люстрами только подчеркнул гастрономическую фольклорность вечера.
Гребешок с кремом из черной редьки и с забойной икрой гибрида осетра и калуги подавался с яблочным мартини, а стерлядь в шампанском с нежной забойной икрой и кремом из земляной груши сочеталась с грушевым мулом и настолько удачно, что вошла в основное меню Merula. На десерт — мороженное из цветной капусты с черной икрой и золотом и кофейный коктейль «Черный русский».
Помимо блюд и напитков ужин украшали, конечно, гости и друзья «Собака.ru». Марина Шульц, заместитель заведующего Отдела современного искусства Государственного Эрмитажа, делилась планами музея. Ольга Бравина, вокалистка инди-поп группы Silvercut, музыкальный журналист Дима Первушин, музыкант Луни Ана обсуждали новости индустрии с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской.
Журналист, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич и его жена – историк архитектуры и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Ксения Малич рассказывали главреду sobaka.ru Михаилу Стацюку о предстоящем 75-летии художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина и о премьере политического спектакля «Честная женщина».
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