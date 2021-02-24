В винном ресторане Merula прошел русский ужин «Собака.ru» c черной икрой

Формула успеха многосоставного ужина проста — четкое разграничение зон ответственности. Хозяева вечера в лице шеф-повара Merula Никиты Сечина (экс-щеф ресторана La Vue) подготовили русский стол из четырех курсов, икорный сомелье Caviar Russia подобрал идеальную икру к каждому блюду, а El Copitas Bar сопроводили сет коктейлями на основе их нового продукта — русской водки Tselovalnik Russian Vodka.

Помните, как у Ивана Алексеевича Бунина в «Чистом понедельнике»: «В трактире... купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским», — мысль та же, а детали другие! Черные оладьи с черной икрой и копченой сметаной гости обрамляли стопкой водки. А интерьер ресторана с исторической лепниной, отреставрированными подсвечниками и громадными люстрами только подчеркнул гастрономическую фольклорность вечера.

Гребешок с кремом из черной редьки и с забойной икрой гибрида осетра и калуги подавался с яблочным мартини, а стерлядь в шампанском с нежной забойной икрой и кремом из земляной груши сочеталась с грушевым мулом и настолько удачно, что вошла в основное меню Merula. На десерт — мороженное из цветной капусты с черной икрой и золотом и кофейный коктейль «Черный русский».