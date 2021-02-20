Чем заняться в Петербурге с 22 по 28 февраля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти в последнюю неделю календарной зимы. Только маст-хэвы: политический спектакль «Честная женщина» Валерия Фокина в Александринском театре, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в «Турандот» на сцене Мариинки и фильм-победитель «Кинотавра» «Пугало» в прокате.
Понедельник, 22 февраля
Опера «Турандот», Метрополитен-опера
3:30
Оперу Джакомо Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли смотрим в понедельник. Турандот – Мария Гулегина, Калаф – Марчелло Джордани. Дирижер – Андрис Нельсонс. Запись будет доступна 23 часа.
Спецпоказ фильма «Дом Пьера Кардена»
17:00
На «Лендок» в понедельник покажут документальный фильм о знаменитом модельере и его империи (до официального проката!). Картину представит историк моды Марина Скульская.
Концерт Владимира Петрова
Молодой пианист Владимир Петров учился у Валерия Пясецкого, великой Элисо Вирсаладзе и Григория Грузмана — на инструменте он начал играть всего в 5 лет, а уже в 7 победил на первом большом конкурсе. В рамках проекта «Пианиссимо» он выступит в Эрмитаже с произведениями Крейслера, Шопена, Скрябина, Рахманинова, Чайковского и Розенблата.
Выставка «Оммаж Персонажу. Из коллекции ЦСИ им. Сергея Курёхина»
В Центр Курехина стартовала выставка современных художников, создававших своих персонажей в духе петербургского мифа. Это работы Владимира Абиха, Георгия Гурьянова, Дмитрия Шагина, Николая Копейкина, Стаса Багса и многих других.
До 18 марта
«Лимоновские чтения»
Клуб «Ионотека» отмечает день рождения Эдуарда Лимонова «лимоновские чтения» — поклонники писателя будут читать и распевать его тексты. Свою участие уже подтвердили поэт Максим Тесли, группа «ВИА TheRussians» и продюсер Александр Ионов. Подробности здесь.
Вторник, 23 февраля
Опера «Трубадур», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Трубадуру» в постановке Дэвида Маквикара. Дирижер — Марко Армильято. Главные партии исполняют Сондра Радвановски (Леонора) и Дмитрий Хворостовский (Граф ди Луна).
Спектакль «Свер[ш/ж]ение романа», Вторая сцена БДТ им. Товстоногова – Каменноостровский театр
19:00
Первая часть «Свер[ш/ж]ение романа» (театрального сериала по мотивам одноименного романа Марселя Пруста) — попытка охватить все семь томов разом. Это своего рода пролог, по форме больше похожий на полнометражный фильм-путешествие — энциклопедию с гиперссылками и в определенном смысле интерактивную карту мира. Основным сюжетом «Свер[ш/ж]ения» становится само создание текста, «переплавка» жизни в искусство.
Спецпоказ «Эпидемии»
20:15
Во вторник за несколько дней до старта повторного проката на «Ленфильме» покажут метакомедию Ларса фон Триера про эпидемию, охватывающую Европу. Картину представит главный редактор журнала «Сеанс», кинокритик Василий Степанов.
Фильм «Батя»
Комедия с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой про маскулинное воспитание в 1990-е. Взрослый герой едет к своему суровому отцу, параллельно вспоминая свое детство и рефлексируя, хороший ли папа он сам.
С 23 февраля
Сериал «Супермен и Лоис»
Про семейную жизнь Ванды и Вижена мы уже узнали в январе, теперь очередь за Суперменом и Лоис Лейн. Их тихим радостям также мешают многочисленные злодеи. Главные роли в проекте играют Тайлер Хэклин («Волчонок») и Битси Таллок («Артист»).
С 23 февраля, The CW
Среда, 24 февраля
Опера «Пиковая дама», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно увидеть «Пиковую даму» в постановке Элайджи Мошински. Дирижер — Валерий Гергиев. Главные партии исполняют Пласидо Доминго (Германн) Галина Горчакова (Лиза) и Дмитрий Хворостовский (князь Елецкий).
Выставка костюмов к фильму «Конек-Горбунок»
До 28 февраля на «Ленфильме» показывают сказочные костюмы из киносказки «Конек-Горбунок», которая вышла в прокат на прошлой неделе. Их авторы — жена Алексея Балабанова Надежда Васильева и Ольга Михайлова.
До 28 февраля
Сериал «Снегопад»
Криминальная драма про кокаиновую эпидемию в Лос-Анджелесе начала 1980-х заходит уже на 4 сезон, хотя ее шоураннеры и не всегда точны в воспроизведении эпохи.
С 24 февраля, FX
Опера «Вольный стрелок», Баварская опера
Баварская опера открыла до 15 марта доступ к опере Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер в этой версии — Антонелло Манакорда, а партии исполняют Борис Пригль, Балинт Сабо, Голда Шульц, Анна Прохазка и Кайл Кетельсен.
Четверг, 25 февраля
Опера «Евгений Онегин», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Евгению Онегину» Чайковского в постановке Роберта Карсена, дирижер — Валерий Гергиев. В ролях — Дмитрий Хворостовский, Рене Флеминг, Елена Заремба, Рамон Варгас и Сергей Алексашкин.
Опера «Турандот», Мариинский-2
19:00
Сопрано номер один в мире Анна Нетребко вновь выступит в Мариинском театре. На этот раз она исполнит партию Турандот в одноименной опере Пуччини. Калафа споет ее муж Юсиф Эйвазов, уже блиставший в этой роли на сцене Метрополитен-опера. Дирижирует спектаклем маэстро Валерий Гергиев.
Презентация книг Якова Гордина
19:00
В четверг Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме проведет онлайн-презентацию новых изданий книг историка и публициста Якова Гордина «Декабристы. Мятеж реформаторов» и «Русский человек и Кавказ. 300 лет войны и мира». Трансляция будет в Facebook.
Выставка Machinae anima
В 24х4 Gallery в «Бертгольд-центре» покажут медиа-арт художников из США, Германии и Новой Зеландии — Виктора Моралеса, Оскара Нодала, Томаса Хауранке и Криса Хоулетта. На открытии лекцию о глитч-арте прочтет искусствовед и сооснователь галереи «Стыд» Евгений Кузьмичев, а после будет вечеринка с сетом от Low Priority.
С 25 февраля до 30 марта
Фильм «Пугало»
Победитель «Кинотавра»-2020 — фильм о якутской знахарке и человеческом одиночестве — выходит в прокат в конце февраля. Его режиссер Дмитрий Давыдова — настоящий самобытный самоучка, как, кажется, и все якутское кино, феноменом которого критики восхищаются уже лет 10. Он работал учителем начальных классов, а короткометражки стал снимать вместе со своими учениками.
С 25 февраля
Фильм «Том и Джерри»
Полнометражная картина про вражду самых знаменитых мышонка и кота — сотрудница престижного отеля (Хлоя Грейс Морец) нанимает Тома для поимки Джерри, чтобы тот не сорвал грядущую дорогую свадьбу.
С 25 февраля
Фильм «Мандерлей»
Волна ре-релизов продолжится выпуском в прокат фильма Ларса фон Триера «Мандерлей» — это идеологической продолжение «Догвилля», но Грейс теперь играет не Николь Кидман, а не менее рыжеволосая Брайс Даллас Ховард. Она оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад.
С 25 февраля
Фильм «Эпидемия»
Метакомедия 1987 года Ларса фон Триера про фильм в фильме. Компьютерный вирус уничтожает сценарий двух друзей Ларса и Нильса. Тогда они пишут новый — про пандемию в Европе, которая вдруг действительно начинает происходить.
С 25 февраля
Фильм «Дом Пьера Кардена»
Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в прокат фильм о дизайне и моде. На этот раз — про Пьера Кардена и его бренд. В 2019 году картина участвовала в программе Венецианского кинофестиваля.
С 25 февраля
Пятница, 26 февраля
Опера «Эрнани», Метрополитен-опера
3:30
Дмитрий Хворостовский, Анджела Мид и Марчелло Джордани в редко исполняемой опере Джузеппе Верди «Эрнани». Классический костюмный спектакль Пьера Луиджи Самаритани можно посмотреть во временной слот с 3:30 26 февраля и до 2:30 27 февраля (по московскому времени).
Спектакль «Честная женщина», Новая сцена Александринского театра
19:00
В этом году художественному руководителю Александринского театра Валерию Фокину в феврале исполнится 75 лет, и «Честная женщина» отчасти к этому приурочена. В основе будущей премьеры – пьеса драматурга Кирилла Фокина. Действие разворачивается в наши дни в некоем ближневосточном государстве с туманным названием «Исламская Республика». Революционеры «Восточной свободы», ожидаемо, бунтуют против главного сатрапа, в ответ на них обрушивается вся военная мощь госмашины. На территории «Республики» полыхает гражданская война. Восстановить мир пытается глава неправительственной организации «Надежда-21», скромно именуемая Мадам.
Концерт группа «Есть Есть Есть»
19:00
Выросшая из «2H Company» группа «Есть Есть Есть» сменила электронную какофонию на мелодичный союз гитар и семплера, сохранив главное — постмодернистские скороговорки-речетативы лидера коллектива Михаила Феничева. В пятницу они это продемонстрируют в клубе Mod.
Концерт «Танго, Франция и неизвестная пьеса»
19:30
Фронтмен OQJAV, поэт (и с недавних пор киноактер) Вадик Королев объединился с дуэтом виолончелистки Яны Чекиной и аккордеонистки Жени Поповой Pedro y Juan, чтобы создать уникальные спектакль-концерт с элементами читки и стенд-апа. Музыканты выступят в Social Club.
Фильм «Билли Айлиш: слегка размытый мир»
Документальная история взросления главной певицы 2020-х. Фильм рассказывает о Билли дома, во время общения с семьей и записи дебютного альбома.
С 26 февраля, AppleTV+
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Фото: Валерий Плотников
Суббота, 27 февраля
Опера «Травиата», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Джузеппе Верди «Травиата» в постановке Вилли Деккер. Дирижер — Фабио Луизи. В ролях — Дмитрий Хворостовский, Натали Дессе, Мэтью Поленцани.
«Интеллигентная барахолка»
Маркет «Интеллигентная барахолка» на этот раз пройдет на киностудии «Лендок» 27 и 28 февраля. Темой стала викторианская эпоха. Ее обыграют не только в антураже, будут модные тогда гадания на картах Таро и тематическая музыка. На винтажном рынке можно купить необычные аксессуары, одежду от петербургских дизайнеров, эко-косметику, посуду, книги и сладости.
Выставка Ростана Тавасиева «Планетарные туманности»
В субботу в Anna Nova Gallery открывается персональная выставка Ростан Тавасиев о космосе, который нас ждет и любит. По крайней мере, в версии художника — по его мысли в скором времени искусство выйдет за пределы нашей планеты, поэтому он уже разработал проекты внеземных скульптур.
С 27 февраля по 3 апреля
Спектакль «Честная женщина», Новая сцена Александринского театра
19:00
В этом году художественному руководителю Александринского театра Валерию Фокину в феврале исполнится 75 лет, и «Честная женщина» отчасти к этому приурочена. В основе будущей премьеры – пьеса драматурга Кирилла Фокина. Действие разворачивается в наши дни в некоем ближневосточном государстве с туманным названием «Исламская Республика». Революционеры «Восточной свободы», ожидаемо, бунтуют против главного сатрапа, в ответ на них обрушивается вся военная мощь госмашины. На территории «Республики» полыхает гражданская война. Восстановить мир пытается глава неправительственной организации «Надежда-21», скромно именуемая Мадам.
Спектакль «Алеф», театр «Особняк»
19:00
Актерский квартет Кирилла Вараксы, Елены Калининой, Кристины Скварек и Александра Плаксина представят жизнь в ее бесконечном разнообразии и протяженности, причем без ужаса и животного страха. В одноименном спектаклю сборнике борхесовской рассказов ключевым был мотив поиска – жизни, Бога, истины, высшего начала, человеческой души, любви, бессмертия, покоя. На крошечной сцене «Особняка» материи и время разверзнутся без края и сожмутся в крошечную точку размером с металлическую монету. А за ними зрители смогут разглядеть и четырех актеров, и режиссера Алексея Образцова, дальше — сам спектакль, после — маленький театр «Особняк», расположившийся в небольшом городе Петербурге, находящемся в крошечной стране России, которая является частью мизерного пространства мира называемого Землей.
Спектакль «Дай найти слова», Новая сцена ТЮЗ им. Брянцева
19:00
Для дипломного спектакля на тюзовской сцене режиссер Андрей Слепухин выбрал не самую сценичную прозу — «Время сердца. Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана». Впрочем, переписка австрийской писательницы Бахман и немецкоязычного поэта и переводчика Целана — пример блестящей литературы. Оба переосмысливали художественный язык послевоенного периода, оба трудились над своими письмами так, как если бы это были главные произведения их жизни.
Онлайн-фестиваль A Very British Evening
19:00
В субботу пройдет онлайн-фестиваль A Very British Evening. Мероприятие откроет беседа музыкального журналиста Максима Семеляка с писателем Дэвидом Кинаном, автором книги «Эзотерическое подполье Британии. Как Coil, Current 93, Nurse With Wound и другие гениальные сумасброды перепридумали музыку». Продолжится интервью главного редактора издательства Individuum Феликса Сандалова с Дрю Макдауэллом, бывшим участником Coil. Авангардный музыкант также представит свою музыкальную программу. Кроме того, выступят группы «Интурист», Margenrot и «Оцепеневшие».
Прощальная вечеринка в Mishka bar
Строго говоря, свое закрытие на прежнем месте и в формате Mishka bar отмечает уже две недели параллельно со своим 10-летием, но главная (потому что последняя) вечеринка намечена на 27 февраля. Наверняка будет много трогательных сюрпризов и дружеских диджей-сетов —рекомендуется непременно быть.
Воскресенье, 28 февраля
Опера «Бал-маскарад», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа открыла доступ к опере Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке Дэвида Олдена. Дирижер — Фабио Луизи. В ролях — Сондра Радвановски, Дмитрий Хворостовский, Кэтлин Ким, Стефани Блайт и Марсело Альварес.
Лекция «Архитектурные фрики города: Дома на воде»
17:00
Автор Telegram-канала «Клизма романтизма» Александр Семенов прочтет в пространстве «Линии» на Васильевском острове лекцию об архитектуре Петербурга. На этот раз в центре его внимания — дома на воде.
Спектакль «Алеф», театр «Особняк»
19:00
Актерский квартет Кирилла Вараксы, Елены Калининой, Кристины Скварек и Александра Плаксина представят жизнь в ее бесконечном разнообразии и протяженности, причем без ужаса и животного страха. В одноименном спектаклю сборнике борхесовской рассказов ключевым был мотив поиска – жизни, Бога, истины, высшего начала, человеческой души, любви, бессмертия, покоя. На крошечной сцене «Особняка» материи и время разверзнутся без края и сожмутся в крошечную точку размером с металлическую монету. А за ними зрители смогут разглядеть и четырех актеров, и режиссера Алексея Образцова, дальше — сам спектакль, после — маленький театр «Особняк», расположившийся в небольшом городе Петербурге, находящемся в крошечной стране России, которая является частью мизерного пространства мира называемого Землей.
Спектакль «Дай найти слова», Новая сцена ТЮЗ им. Брянцева
19:00
Для дипломного спектакля на тюзовской сцене режиссер Андрей Слепухин выбрал не самую сценичную прозу — «Время сердца. Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана». Впрочем, переписка австрийской писательницы Бахман и немецкоязычного поэта и переводчика Целана — пример блестящей литературы. Оба переосмысливали художественный язык послевоенного периода, оба трудились над своими письмами так, как если бы это были главные произведения их жизни.
Дискуссия о презентации культуры
19:30
В воскресенье в рамках проекта #ЧТО_ПРОИСХОДИТ Ассоциации выпускников СПбГУ в Social Club пройдет дискуссия о том, как в современных формах доносить культуру до зрителей. Среди участников — авторы альбома-трибьюта Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда» режиссер Роман Либеров и лидер групп Tequilajazzz Евгений Федоров, создатели комикса «Бестужевки: первый женский университет» Анна Русинова и Дмитрий Гусев, а также основатели и ведущие подкаста «Тоже Россия» Мария Семендяева и Дмитрий Опарин.
Концерт группа «АукцЫон»
20:00
На сцену клуба «Космонавт» в воскерсенье выйдет группа «АукцЫон» — несравненные импровизаторы с джазовыми, этническими, рок-н-ролльными корнями. Они продолжают одно из лучших направлений в отечественном искусстве — авангард, перекладывая на музыку стихи Введенского и вплетая в них сложные ритмы.
Концерт Тоси Чайкиной
20:00
В воскресенье петербургская инди-поп дива споет в клубе Union — концерт должен был быть еще в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли на конец февраля. Проводим зиму под гимны любви и радости от Тоси (потому что этих слез нам больше не надо).
Сериал «Ходячие мертвецы»
Культовый хоррор-сериал про зомби, подаривший миру мем про Карла, уже продлен на 11 сезон, который и станет последним. Но и в десятом еще не все сказано: с конца февраля покажут шесть дополнительных серий, хотя основная часть эпизодов и вышла осенью.
С 28 февраля, AMC
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