Чем заняться в Петербурге с 22 по 28 февраля

Опера «Евгений Онегин», Метрополитен-опера

3:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Евгению Онегину» Чайковского в постановке Роберта Карсена, дирижер — Валерий Гергиев. В ролях — Дмитрий Хворостовский, Рене Флеминг, Елена Заремба, Рамон Варгас и Сергей Алексашкин.

Опера «Турандот», Мариинский-2

19:00

Сопрано номер один в мире Анна Нетребко вновь выступит в Мариинском театре. На этот раз она исполнит партию Турандот в одноименной опере Пуччини. Калафа споет ее муж Юсиф Эйвазов, уже блиставший в этой роли на сцене Метрополитен-опера. Дирижирует спектаклем маэстро Валерий Гергиев.

Презентация книг Якова Гордина

19:00

В четверг Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме проведет онлайн-презентацию новых изданий книг историка и публициста Якова Гордина «Декабристы. Мятеж реформаторов» и «Русский человек и Кавказ. 300 лет войны и мира». Трансляция будет в Facebook.

Выставка Machinae anima

В 24х4 Gallery в «Бертгольд-центре» покажут медиа-арт художников из США, Германии и Новой Зеландии — Виктора Моралеса, Оскара Нодала, Томаса Хауранке и Криса Хоулетта. На открытии лекцию о глитч-арте прочтет искусствовед и сооснователь галереи «Стыд» Евгений Кузьмичев, а после будет вечеринка с сетом от Low Priority.

С 25 февраля до 30 марта

Фильм «Пугало»

Победитель «Кинотавра»-2020 — фильм о якутской знахарке и человеческом одиночестве — выходит в прокат в конце февраля. Его режиссер Дмитрий Давыдова — настоящий самобытный самоучка, как, кажется, и все якутское кино, феноменом которого критики восхищаются уже лет 10. Он работал учителем начальных классов, а короткометражки стал снимать вместе со своими учениками.

С 25 февраля

Фильм «Том и Джерри»

Полнометражная картина про вражду самых знаменитых мышонка и кота — сотрудница престижного отеля (Хлоя Грейс Морец) нанимает Тома для поимки Джерри, чтобы тот не сорвал грядущую дорогую свадьбу.

С 25 февраля

Фильм «Мандерлей»

Волна ре-релизов продолжится выпуском в прокат фильма Ларса фон Триера «Мандерлей» — это идеологической продолжение «Догвилля», но Грейс теперь играет не Николь Кидман, а не менее рыжеволосая Брайс Даллас Ховард. Она оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад.

С 25 февраля

Фильм «Эпидемия»

Метакомедия 1987 года Ларса фон Триера про фильм в фильме. Компьютерный вирус уничтожает сценарий двух друзей Ларса и Нильса. Тогда они пишут новый — про пандемию в Европе, которая вдруг действительно начинает происходить.

С 25 февраля

Фильм «Дом Пьера Кардена»

Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в прокат фильм о дизайне и моде. На этот раз — про Пьера Кардена и его бренд. В 2019 году картина участвовала в программе Венецианского кинофестиваля.

С 25 февраля