El Copitas Bar в пятый (!) раз вошел в рейтинг лучших баров мира по версии The World's 50 Best Bars. Новый результат — 27 место! Команда Follow The Rabbits остается единственной командой из Петербурга, попавшей в список 50-ти лучший баров планеты! Редакция Sobaka.ru поздравляет создателей и идеологов проекта Игоря Зернова, Николая Киселева и Артема Перука.
El Copitas Bar занял 27-е место в списке 50 лучших баров мира
Третий год подряд El Copitas Bar входят в топ-50 лучших баров мира. В 2016 году команда оказалась на 76-й строчке списка, а в 2017 — на 70-й.
В 2015 El Copitas Bar стал лучшим баром по версии ресторанной премии «Собака.ru». В 2018 году Артем Перук стал «лучшим бартендером», а на прошедшей церемонии премии «Что Где Есть в Петербурге 2020» бар взял номинацию «Выбор города»!
В портфеле команды значатся несколько громких проектов: Paloma Cantina, школа для барменов Bartenders FAQtory, фартуки Mr. Murka, путешествующий мобильный бар Margarita Express, кейтеринг, книга Follow The Rabbits и El Copitas Room c безалкогольными спиритами.
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