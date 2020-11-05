Третий год подряд El Copitas Bar входят в топ-50 лучших баров мира. В 2016 году команда оказалась на 76-й строчке списка, а в 2017 — на 70-й.

В 2015 El Copitas Bar стал лучшим баром по версии ресторанной премии «Собака.ru». В 2018 году Артем Перук стал «лучшим бартендером», а на прошедшей церемонии премии «Что Где Есть в Петербурге 2020» бар взял номинацию «Выбор города»!

В портфеле команды значатся несколько громких проектов: Paloma Cantina, школа для барменов Bartenders FAQtory, фартуки Mr. Murka, путешествующий мобильный бар Margarita Express, кейтеринг, книга Follow The Rabbits и El Copitas Room c безалкогольными спиритами.