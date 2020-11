El Copitas Bar в пятый (!) раз вошел в рейтинг лучших баров мира по версии The World's 50 Best Bars. Новый результат — 27 место! Команда Follow The Rabbits остается единственной командой из Петербурга, попавшей в список 50-ти лучший баров планеты! Редакция Sobaka.ru поздравляет создателей и идеологов проекта Игоря Зернова, Николая Киселева и Артема Перука.