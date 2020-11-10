El Copitas Bar запустили новый аперитивный проект Tagliatella Caffe

Tagliatella часто переводится с итальянского как «лоскуты» или «обрезки». Самая титулованная барная команда Восточный Европы Follow The Rabbits решила систематизировать свои старые и новые впечатления от визитов по итальянским местам всего мира и открыть проект в центре Петербурга на Литейном проспекте. Здесь аперитивные напитки, все бартендеры — девушки, а рабочая форма — белые пиджаки.

Напомним, что El Copitas Bar второй год подряд занимают 27 строчку в рейтинге The World's 50 Best Bars. Это единственный из российских баров, который в пятый (!) раз входит в самый престижный рейтинг мира, и остается единственной командой из Петербурга в списке 50-ти лучших баров планеты!