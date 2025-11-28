3 главных виниловых бара в Петербурге прямо сейчас

Знакомьтесь, вот три главных спота, раскачавших формат listening bars в Петербурге, — хулиганский «Игла», эстетский «Октав», модный Catch 22. Винтажная акустика, коллекционный винил, выверенный листинг вина и коктейлей — фиксируем хот-тренд на аудиофильские бары из Токио 1980-х: прогноз, который мы сделали еще в ноябрьском журнале Собака.ru 2024-го, сбылся! Постбоп, эйсид-хаус, неосоул или спиричуэл-джаз: что где слушать (и чем закусывать) прямо сейчас.
«Игла»
Как команда бара выступила геймченджером и первой в Петербурге декодировала тренд на listening bars новой волны
Catch 22
Бар и фонотека с виниловыми вечеринками, видом на БДТ и твистами на клубные коктейли
«Октав»
Интеллектуальный бар-гостиная: великой библиотеке винила и классике дизайна в интерьере респектуют даже самые заядлые снобы
Знакомьтесь, команда аудиофильского бара «Игла»! Борис Трахман, Илья Альтшулер, Анри Бер, Стивен Шарма, Егор Барилко собрали бинго. Тысяча пластинок в виниловой коллекции, меню от шеф-повара Романа Киселева (абсолютный бестселлер — картошка фри с нори и японским майонезом как общепризнанный perfect serve — и к шампанскому от Франка Паскаля, и к электронегрони, обработанному ультразвуком!).
Аудиофилы и меломаны от Антона Боярских, лидера группы Dizzy Dutch Duck, до музыканта и экс-трубача группировки «Ленинград» Романа Парыгина приходят за первоклассным звуком ультрадорогого Hi-Fi-оборудования (мониторы JBL 1978 года, усилители McIntosh и роторный микшер, собранный вручную в Швейцарии). В коллекции винила, кажется, есть вообще все: Александр Розенбаум и Нина Симон, Михаил Боярский и Элла Фицджеральд, Курт Кобейн и Black Pumas — этот список можно продолжать долго. По средам приносим свои пластинки (и их поставят!). А еще заказываем песни (вообще в любой день!) — в обмен на сто тысяч рублей в кассу «Иглы».
Самая модная (и очень красивая!) гастропара Петербурга этой осени — Дарья и Никита Кузьмичевы. Даша — выдающийся кондитер: за ее десертами-тромплеями мы едем в пушкинский Cherchez la Tarte. Никита — партнер проектов Cherchez, включая новое бистро на Петроградской стороне (пробуем крыло ската с сезонными овощами!). Следующая остановка power couple — Фонтанка! Здесь, на пересечении с Бородинской улицей, открыли бар и фонотеку Catch 22 — совместно с заслуженным бартендером Даниилом Золотухиным, сотни раз подливавшим мескаль в наши копиты El Copitas Bar. За интерьер с бархатными портьерами, ретромебелью, футуристическими акустическими панелями ответило лондонское дизайн-бюро Studio Cache. Но главное тут — космический вид на подсвеченный огнями БДТ, диджейская станция и акустическая система погружения High Fidelity от бренда Tannoy.
Послушать передовой постбоп, эйсид-хаус или спиричуэл-джаз в Catch 22 приходят электронный музыкант Кирилл Сергеев (Kito Jempere), галеристка Катя Попова, идеолог «Пассажа» Дмитрий Абрамов и модель Анна Зотова. Гастрономический аккомпанемент подобран в пандан музыкальному: здесь можно разлить по бокалам любое (!) вино, представленное в карте, а еще выбрать коктейль, посвященный прорывам в звукозаписи.
Нам всем это надо! Интеллектуальный и эстетский бар-гостиная «Октав» гастродеятеля Александра Гутаковского (к нему мы много лет ходили на редкую натуралку в бар Utopist) откроет окно вашего музыкального овертона. В самом сердце «Октав» — за барной стойкой со стеллажами из лиственницы — миллезимные Hi-Fi-системы: американская Altec Lansing 1978 года с ламповым усилителем и австралийская Pitt&Giblin Superwax ручной сборки. Плюс-вайб обеспечивают великая библиотека пластинок (от японского джаза и сити-попа до неосоула) и классика дизайна в интерьере — респектуют даже самые заядлые снобы! Абсолют простоты и функциональности — стулья бренда Vitra от Чарльза и Рэя Имзов или лампа-богомол Tizio Ричарда Саппера 1972 года (такая же хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее) с инновационной конструкцией: в основание вмонтирован трансформатор, удерживающий лампу в равновесии.
Текст: Дарья Павлюкевич
Фото: Алина Войнова
Стиль: Кристина Логунова
Ассистент стилиста: Алена Чиркова
Ассистент продюсеров: Юлия Подкорытова
Свет: Федор Штоф, Михаил Шеламагин Skypoint
