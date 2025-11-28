3 главных виниловых бара в Петербурге прямо сейчас

Знакомьтесь, команда аудиофильского бара «Игла»! Борис Трахман, Илья Альтшулер, Анри Бер, Стивен Шарма, Егор Барилко собрали бинго. Тысяча пластинок в виниловой коллекции, меню от шеф-повара Романа Киселева (абсолютный бестселлер — картошка фри с нори и японским майонезом как общепризнанный perfect serve — и к шампанскому от Франка Паскаля, и к электронегрони, обработанному ультразвуком!).

Аудиофилы и меломаны от Антона Боярских, лидера группы Dizzy Dutch Duck, до музыканта и экс-трубача группировки «Ленинград» Романа Парыгина приходят за первоклассным звуком ультрадорогого Hi-Fi-оборудования (мониторы JBL 1978 года, усилители McIntosh и роторный микшер, собранный вручную в Швейцарии). В коллекции винила, кажется, есть вообще все: Александр Розенбаум и Нина Симон, Михаил Боярский и Элла Фицджеральд, Курт Кобейн и Black Pumas — этот список можно продолжать долго. По средам приносим свои пластинки (и их поставят!). А еще заказываем песни (вообще в любой день!) — в обмен на сто тысяч рублей в кассу «Иглы».