Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Что где есть
  • Герои
Герои

Поделиться:

3 главных виниловых бара в Петербурге прямо сейчас

Знакомьтесь, вот три главных спота, раскачавших формат listening bars в Петербурге, — хулиганский «Игла», эстетский «Октав», модный Catch 22. Винтажная акустика, коллекционный винил, выверенный листинг вина и коктейлей — фиксируем хот-тренд на аудиофильские бары из Токио 1980-х: прогноз, который мы сделали еще в ноябрьском журнале Собака.ru 2024-го, сбылся! Постбоп, эйсид-хаус, неосоул или спиричуэл-джаз: что где слушать (и чем закусывать) прямо сейчас.

«Игла»

Как команда бара выступила геймченджером и первой в Петербурге декодировала тренд на listening bars новой волны
Catch 22

Бар и фонотека с виниловыми вечеринками, видом на БДТ и твистами на клубные коктейли
«Октав»

Интеллектуальный бар-гостиная: великой библиотеке винила и классике дизайна в интерьере респектуют даже самые заядлые снобы

Как команда бара «Игла» выступила геймченджером и первой в Петербурге декодировала тренд на listening bars новой волны

Алина Войнова

Знакомьтесь, команда аудиофильского бара «Игла»! Борис Трахман, Илья Альтшулер, Анри Бер, Стивен Шарма, Егор Барилко собрали бинго. Тысяча пластинок в виниловой коллекции, меню от шеф-повара Романа Киселева (абсолютный бестселлер — картошка фри с нори и японским майонезом как общепризнанный perfect serve — и к шампанскому от Франка Паскаля, и к электронегрони, обработанному ультразвуком!).

Аудиофилы и меломаны от Антона Боярских, лидера группы Dizzy Dutch Duck, до музыканта и экс-трубача группировки «Ленинград» Романа Парыгина приходят за первоклассным звуком ультрадорогого Hi-Fi-оборудования (мониторы JBL 1978 года, усилители McIntosh и роторный микшер, собранный вручную в Швейцарии). В коллекции винила, кажется, есть вообще все: Александр Розенбаум и Нина Симон, Михаил Боярский и Элла Фицджеральд, Курт Кобейн и Black Pumas — этот список можно продолжать долго. По средам приносим свои пластинки (и их поставят!). А еще заказываем песни (вообще в любой день!) — в обмен на сто тысяч рублей в кассу «Иглы».

Бар и фонотека Catch 22: виниловые вечеринки, вид на БДТ и твисты на клубные коктейли (спойлер: скоро тут откроется спикизи-бар!)

Самая модная (и очень красивая!) гастропара Петербурга этой осени — Дарья и Никита Кузьмичевы. Даша — выдающийся кондитер: за ее десертами-тромплеями мы едем в пушкинский Cherchez la Tarte. Никита — партнер проектов Cherchez, включая новое бистро на Петроградской стороне (пробуем крыло ската с сезонными овощами!). Следующая остановка power couple — Фонтанка! Здесь, на пересечении с Бородинской улицей, открыли бар и фонотеку Catch 22 — совместно с заслуженным бартендером Даниилом Золотухиным, сотни раз подливавшим мескаль в наши копиты El Copitas Bar. За интерьер с бархатными портьерами, ретромебелью, футуристическими акустическими панелями ответило лондонское дизайн-бюро Studio Cache. Но главное тут — космический вид на подсвеченный огнями БДТ, диджейская станция и акустическая система погружения High Fidelity от бренда Tannoy.

Послушать передовой постбоп, эйсид-хаус или спиричуэл-джаз в Catch 22 приходят электронный музыкант Кирилл Сергеев (Kito Jempere), галеристка Катя Попова, идеолог «Пассажа» Дмитрий Абрамов и модель Анна Зотова. Гастрономический аккомпанемент подобран в пандан музыкальному: здесь можно разлить по бокалам любое (!) вино, представленное в карте, а еще выбрать коктейль, посвященный прорывам в звукозаписи.

Интеллектуальный бар-гостиная «Октав»: великой библиотеке винила и классике дизайна в интерьере респектуют даже самые заядлые снобы

Алина Войнова

Нам всем это надо! Интеллектуальный и эстетский бар-гостиная «Октав» гастродеятеля Александра Гутаковского (к нему мы много лет ходили на редкую натуралку в бар Utopist) откроет окно вашего музыкального овертона. В самом сердце «Октав» — за барной стойкой со стеллажами из лиственницы — миллезимные Hi-Fi-системы: американская Altec Lansing 1978 года с ламповым усилителем и австралийская Pitt&Giblin Superwax ручной сборки. Плюс-вайб обеспечивают великая библиотека пластинок (от японского джаза и сити-попа до неосоула) и классика дизайна в интерьере — респектуют даже самые заядлые снобы! Абсолют простоты и функциональности — стулья бренда Vitra от Чарльза и Рэя Имзов или лампа-богомол Tizio Ричарда Саппера 1972 года (такая же хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее) с инновационной конструкцией: в основание вмонтирован трансформатор, удерживающий лампу в равновесии.

Текст: Дарья Павлюкевич

Фото: Алина Войнова

Стиль: Кристина Логунова

Ассистент стилиста: Алена Чиркова

Ассистент продюсеров: Юлия Подкорытова

Свет: Федор Штоф, Михаил Шеламагин Skypoint

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Ноябрь

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: