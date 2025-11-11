Как команда бара «Игла» выступила геймченджером и первой в Петербурге декодировала тренд на listening bars новой волны

Знакомьтесь, команда аудиофильского бара «Игла»! Борис Трахман, Илья Альтшулер, Анри Бер, Стивен Шарма, Егор Барилко собрали бинго. Тысяча пластинок в виниловой коллекции, меню от шеф-повара Романа Киселева (абсолютный бестселлер — картошка фри с нори и японским майонезом как общепризнанный perfect serve — и к шампанскому от Франка Паскаля, и к электронегрони, обработанному ультразвуком!).
Стивен Шарма, Борис Трахман, Анри Бер, Егор Барилко
В главных ролях
- Основатели — Борис Трахман, владелец салона чип-тюнинга Urban Racers, и Илья Альтшулер, медиаменеджер, экс-гендир «Афиши», — «Иглу» собирали по воспоминаниям из собственных поездок в Японию и Америку
- Анри Бер и Стивен Шарма, рестораторы (Nothing Fancy в Москве и Петербурге, Solids, Casper) и партнеры «Иглы», помогли гастродебютантам в воплощении
- Егор Барилко, бартендер (победитель премии «Что где есть в Петербурге — 2025») с самой харизматичной миксологией прямо сейчас. В коктейли «Иглы» идут только премиум-спириты, никаких стандартных и проходных позиций!
Миниатюрный бар «Игла» выступил геймченджером и первым в Петербурге декодировал тренд на listening bars новой волны. Аудиофилы и меломаны от Антона Боярских, лидера группы Dizzy Dutch Duck, до музыканта и экс-трубача группировки «Ленинград» Романа Парыгина приходят за первоклассным звуком ультрадорогого Hi-Fi-оборудования (мониторы JBL 1978 года, усилители McIntosh и роторный микшер, собранный вручную в Швейцарии). В коллекции винила, кажется, есть вообще все: Александр Розенбаум и Нина Симон, Михаил Боярский и Элла Фицджеральд, Курт Кобейн и Black Pumas — этот список можно продолжать долго. По средам приносим свои пластинки (и их поставят!). А еще заказываем песни (вообще в любой день!) — в обмен на сто тысяч рублей в кассу «Иглы».
По коктейлям в баре все не менее грандиозно. В «Игле» впервые в Петербурге вывели категорию Sonic в отдельный раздел меню — это когда практически кутюрную японскую содовую сильной газации и сироп из коры хинного дерева смешивают с крутым крепышом.
Old Salt с самодельным сиропом из маринованного имбиря заменяет сразу два классических коктейля — Paloma и Greyhound
Зачем и за чем идти
В портативном меню от шеф-повара Романа Киселева, победителя премии «Что где есть в Петербурге — 2025», всего несколько закусок. Абсолютный бестселлер — картошка фри с нори и японским майонезом как общепризнанный perfect serve — и к шампанскому от Франка Паскаля, и к электронегрони (обработан ультразвуком!) от шеф-бартендера Егора Барилко. Далее в гастрономическом чарте секси-домбури — чаша с рисом под одеялом из красной икры и с желтком сверху. За ним возвращаются ресторатор Иван Третьяков («Шаляпин»), а также хореограф и дважды лауреат премии «Золотая маска» Владимир Варнава.
Зимой команда «Иглы» дропнет brand new коктейли: перепридуманный Long Island Ice Tea в формате сауэра с африканскими орехами коланут, твист на Russian Spring Punch с ежевикой и аравийской камедью или микс А Spicy Fifty с перчиком равит, гималайским медом и черемухой, который дополнит категорию коктейлей на 1–2 глотка (в винтажном японском стекле!)
Спойлер
- Шанс открыть зимнюю террасу низок, но в Петербурге — никогда не равен нулю. И вот, во второй половине ноября, команда «Иглы» явит свой, абсолютно новый (пока секретный!) подход в снежном террасинге
Винил нам мил: хит-парад «Иглы»
- Первый тираж виниловых пластинок Blondie, выпущенных в момент поступления альбомов в продажу, привезенный из США
- Сет пластинок The Prodigy — первый пресс — из личной коллекции Трахмана
- Недавно музыкальный обвес «Иглы» прирос еще и японским кассетным проигрывателем. Поэтому вот одна кассета из коллекции, занявшая первое место на полке: Car-Man «Твоя сексуальная штучка» (оригинал, 1996 год)
