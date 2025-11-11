Как команда бара «Игла» выступила геймченджером и первой в Петербурге декодировала тренд на listening bars новой волны

Миниатюрный бар «Игла» выступил геймченджером и первым в Петербурге декодировал тренд на listening bars новой волны. Аудиофилы и меломаны от Антона Боярских, лидера группы Dizzy Dutch Duck, до музыканта и экс-трубача группировки «Ленинград» Романа Парыгина приходят за первоклассным звуком ультрадорогого Hi-Fi-оборудования (мониторы JBL 1978 года, усилители McIntosh и роторный микшер, собранный вручную в Швейцарии). В коллекции винила, кажется, есть вообще все: Александр Розенбаум и Нина Симон, Михаил Боярский и Элла Фицджеральд, Курт Кобейн и Black Pumas — этот список можно продолжать долго. По средам приносим свои пластинки (и их поставят!). А еще заказываем песни (вообще в любой день!) — в обмен на сто тысяч рублей в кассу «Иглы».

По коктейлям в баре все не менее грандиозно. В «Игле» впервые в Петербурге вывели категорию Sonic в отдельный раздел меню — это когда практически кутюрную японскую содовую сильной газации и сироп из коры хинного дерева смешивают с крутым крепышом.