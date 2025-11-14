Интеллектуальный бар-гостиная «Октав»: великой библиотеке винила и классике дизайна в интерьере респектуют даже самые заядлые снобы

Нам всем это надо! Интеллектуальный и эстетский бар-гостиная «Октав» гастродеятеля Александра Гутаковского (к нему мы много лет ходили на редкую натуралку в бар Utopist) откроет окно вашего музыкального овертона. В самом сердце «Октав» — за барной стойкой со стеллажами из лиственницы — миллезимные Hi-Fi-системы: американская Altec Lansing 1978 года с ламповым усилителем и австралийская Pitt&Giblin Superwax ручной сборки. Плюс-вайб обеспечивают великая библиотека пластинок (от японского джаза и сити-попа до неосоула) и классика дизайна в интерьере — респектуют даже самые заядлые снобы! Абсолют простоты и функциональности — стулья бренда Vitra от Чарльза и Рэя Имзов или лампа-богомол Tizio Ричарда Саппера 1972 года (такая же хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее) с инновационной конструкцией: в основание вмонтирован трансформатор, удерживающий лампу в равновесии.

пер. Щербаков 17/3с2