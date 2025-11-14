Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Что где есть
  • Герои
Герои

Поделиться:

Интеллектуальный бар-гостиная «Октав»: великой библиотеке винила и классике дизайна в интерьере респектуют даже самые заядлые снобы

Открываем окно нашего музыкального овертона (от японского джаза и сити-попа до неосоула!). За классным listening-баром «Октав» с миллезимными Hi-Fi-системами и авангардной винной подборкой стоит гастродеятель Александр Гутаковский, архитектор Никита Капитуров, бартендер Николай Орехов и сомелье Иван Пуденков — редакция Собака.ru знакомит вас поближе! 

Слева направо, сверху вниз: Никита Капитуров: рубашка, пиджак и галстук BOGGI MILANO; Иван Пуденков, Николай Орехов, Александр Гутаковский: рубашка и
Алина Войнова

Слева направо, сверху вниз: Никита Капитуров: рубашка, пиджак и галстук BOGGI MILANO; Иван Пуденков, Николай Орехов, Александр Гутаковский: рубашка и галстук BOGGI MILANO

В главных ролях 

  • Александр Гутаковский, основатель и идеолог «Октав»
  • Никита Капитуров, архитектор (бюро Snegiri Architects), автор интерьера «Октав» и скаут объектов классического дизайна
  • Николай Орехов, бартендер (номинант премии «Что где есть в Петербурге — 2025»)
  • Иван Пуденков, сомелье (запустил в «Октав» винный клуб, где открывает на дегустации исключительные бутылки!), — его винная карта сейчас трансформируется и на зиму уходит в зажировку: к звенящему авангардному натюру добавится много густой дорогой классики Старого Света
Слева направо, сверху вниз: Александр Гутаковский, Никита Капитуров, Николай Орехов, Иван Пуденков
Алина Войнова

Слева направо, сверху вниз: 

Александр Гутаковский, Никита Капитуров, Николай Орехов, Иван Пуденков

Нам всем это надо! Интеллектуальный и эстетский бар-гостиная «Октав» гастродеятеля Александра Гутаковского (к нему мы много лет ходили на редкую натуралку в бар Utopist) откроет окно вашего музыкального овертона. В самом сердце «Октав» — за барной стойкой со стеллажами из лиственницы — миллезимные Hi-Fi-системы: американская Altec Lansing 1978 года с ламповым усилителем и австралийская Pitt&Giblin Superwax ручной сборки. Плюс-вайб обеспечивают великая библиотека пластинок (от японского джаза и сити-попа до неосоула) и классика дизайна в интерьере — респектуют даже самые заядлые снобы! Абсолют простоты и функциональности — стулья бренда Vitra от Чарльза и Рэя Имзов или лампа-богомол Tizio Ричарда Саппера 1972 года (такая же хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее) с инновационной конструкцией: в основание вмонтирован трансформатор, удерживающий лампу в равновесии.

пер. Щербаков 17/3с2

Один из коктейльных хитов «Октав» — твист на Pornstar Martini с персиком и маракуйей
Архивы пресс-службы

Один из коктейльных хитов «Октав» — твист на Pornstar Martini с персиком и маракуйей

Зачем и за чем идти

За взрослым, осмысленным алкогольно-музыкальным просвещением и хорошей компанией. За барной стойкой «Октав» встречаются худрук musicAeterna Dance Анна Гусева, дизайнер Гоша Рубчинский, админ телеграм-канала «Возмутительно!» Ринат Умяров, барабанщик группы «Сплин» Алексей Мещеряков и рэпер Мистер Малой. А коктейли от Коли Орехова — палома на текиле с болгарским перцем и клубникой, френч-мартини с ананасом и малиной или банановый «Пенициллин» — сами делают свое дело! Закуской не пренебрегайте: шашлычки из осьминога с печеным в углях картофелем, морским виноградом и хариссой готовят на японском гриле хибачи. А местные кешью в соевом соусе и кунжуте и мятные оливки провозглашаем идеальным аппетайзером к вину.

Архивы пресс-службы

Спойлер

Скоро в «Октав» запустят продажу пластинок!

Винил нам мил: хит-парад «Октав»

  • Radiohead “Supercollider / Butcher” (пластинка всего лишь двух тре- ков!). Гутаковский — обожатель арт-рока и альтернативной электронщины Radiohead (в ноябре даже проведет лекцию — рекап творчества пяти британских музыкантов этой группы)
  • Sade “Stronger Than Pride”. Первое издание музыкального альбома, отпечатанное с оригинальных мастер-копий, 1988 год
  • Massive Attack “Protection”. Первое издание второго студийного альбома бристольского коллектива, 1994 год

Текст: Дарья Павлюкевич

Фото: Алина Войнова

Стиль: Кристина Логунова

Ассистент стилиста: Алена Чиркова

Ассистент продюсеров: Юлия Подкорытова

Свет: Федор Штоф, Михаил Шеламагин Skypoint

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Ноябрь

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: