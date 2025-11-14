Интеллектуальный бар-гостиная «Октав»: великой библиотеке винила и классике дизайна в интерьере респектуют даже самые заядлые снобы

Открываем окно нашего музыкального овертона (от японского джаза и сити-попа до неосоула!). За классным listening-баром «Октав» с миллезимными Hi-Fi-системами и авангардной винной подборкой стоит гастродеятель Александр Гутаковский, архитектор Никита Капитуров, бартендер Николай Орехов и сомелье Иван Пуденков — редакция Собака.ru знакомит вас поближе!
Слева направо, сверху вниз: Никита Капитуров: рубашка, пиджак и галстук BOGGI MILANO; Иван Пуденков, Николай Орехов, Александр Гутаковский: рубашка и галстук BOGGI MILANO
В главных ролях
- Александр Гутаковский, основатель и идеолог «Октав»
- Никита Капитуров, архитектор (бюро Snegiri Architects), автор интерьера «Октав» и скаут объектов классического дизайна
- Николай Орехов, бартендер (номинант премии «Что где есть в Петербурге — 2025»)
- Иван Пуденков, сомелье (запустил в «Октав» винный клуб, где открывает на дегустации исключительные бутылки!), — его винная карта сейчас трансформируется и на зиму уходит в зажировку: к звенящему авангардному натюру добавится много густой дорогой классики Старого Света
Слева направо, сверху вниз:
Александр Гутаковский, Никита Капитуров, Николай Орехов, Иван Пуденков
Нам всем это надо! Интеллектуальный и эстетский бар-гостиная «Октав» гастродеятеля Александра Гутаковского (к нему мы много лет ходили на редкую натуралку в бар Utopist) откроет окно вашего музыкального овертона. В самом сердце «Октав» — за барной стойкой со стеллажами из лиственницы — миллезимные Hi-Fi-системы: американская Altec Lansing 1978 года с ламповым усилителем и австралийская Pitt&Giblin Superwax ручной сборки. Плюс-вайб обеспечивают великая библиотека пластинок (от японского джаза и сити-попа до неосоула) и классика дизайна в интерьере — респектуют даже самые заядлые снобы! Абсолют простоты и функциональности — стулья бренда Vitra от Чарльза и Рэя Имзов или лампа-богомол Tizio Ричарда Саппера 1972 года (такая же хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее) с инновационной конструкцией: в основание вмонтирован трансформатор, удерживающий лампу в равновесии.
пер. Щербаков 17/3с2
Один из коктейльных хитов «Октав» — твист на Pornstar Martini с персиком и маракуйей
Зачем и за чем идти
За взрослым, осмысленным алкогольно-музыкальным просвещением и хорошей компанией. За барной стойкой «Октав» встречаются худрук musicAeterna Dance Анна Гусева, дизайнер Гоша Рубчинский, админ телеграм-канала «Возмутительно!» Ринат Умяров, барабанщик группы «Сплин» Алексей Мещеряков и рэпер Мистер Малой. А коктейли от Коли Орехова — палома на текиле с болгарским перцем и клубникой, френч-мартини с ананасом и малиной или банановый «Пенициллин» — сами делают свое дело! Закуской не пренебрегайте: шашлычки из осьминога с печеным в углях картофелем, морским виноградом и хариссой готовят на японском гриле хибачи. А местные кешью в соевом соусе и кунжуте и мятные оливки провозглашаем идеальным аппетайзером к вину.
Спойлер
Скоро в «Октав» запустят продажу пластинок!
Винил нам мил: хит-парад «Октав»
- Radiohead “Supercollider / Butcher” (пластинка всего лишь двух тре- ков!). Гутаковский — обожатель арт-рока и альтернативной электронщины Radiohead (в ноябре даже проведет лекцию — рекап творчества пяти британских музыкантов этой группы)
- Sade “Stronger Than Pride”. Первое издание музыкального альбома, отпечатанное с оригинальных мастер-копий, 1988 год
- Massive Attack “Protection”. Первое издание второго студийного альбома бристольского коллектива, 1994 год
Текст: Дарья Павлюкевич
Фото: Алина Войнова
Стиль: Кристина Логунова
Ассистент стилиста: Алена Чиркова
Ассистент продюсеров: Юлия Подкорытова
Свет: Федор Штоф, Михаил Шеламагин Skypoint
Комментарии (0)