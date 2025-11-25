Аудиофильский бар Catch 22: Hi-End акустика с видом на БДТ и коктейлями на райских яблочках

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Самая модная (и очень красивая!) гастропара Петербурга этой осени — Дарья и Никита Кузьмичевы — открыли бар и фонотеку Catch 22 совместно с заслуженным бартендером Даниилом Золотухиным (экс El Copitas Bar). Феноменальная акустическая система погружения High Fidelity от бренда Tannoy, коктейли, посвященные прорывам в звукозаписи, и крышесносный вид на подсвеченный огнями БДТ.

Алина Войнова

Даня Золотухин, Никита и Дарья Кузьмичевы

В главных ролях

  • Никита и Дарья Кузьмичевы — в их портфеле уже есть сенсационная кондитерская Cherchez la Tarte в Пушкине и современное профранцузское Cherchez Bistrot на набережной Карповки
  • Даня Золотухин, бартендер, победитель премии «Что где есть в Петербурге — 2022» (почти 7 лет Даня работал в составе команды El Copitas Bar), теперь — управляющий партнер Catch 22
  • Филофонист, совладелец баров «На Вина!» Евгений Литвяк развивает музыкальную концепцию Catch 22
Предоставлено пресс-службой заведения

Всё по классической схеме Pornstar Martini: коктейль с ванилью и маракуйей плюс шот игристого плюс половина фрукта на закуску

Самая модная (и очень красивая!) гастропара Петербурга этой осени — Дарья и Никита Кузьмичевы. Даша — выдающийся кондитер: за ее десертами-тромплеями мы едем в пушкинский Cherchez la Tarte. Никита — партнер проектов Cherchez, включая новое бистро на Петроградской стороне (пробуем крыло ската с сезонными овощами!). Следующая остановка power couple — Фонтанка! Здесь, на пересечении с Бородинской улицей, открыли бар и фонотеку Catch 22 — совместно с заслуженным бартендером Даниилом Золотухиным, сотни раз подливавшим мескаль в наши копиты El Copitas Bar. За интерьер с бархатными портьерами, ретромебелью, футуристическими акустическими панелями ответило лондонское дизайн-бюро Studio Cache. Но главное тут — космический вид на подсвеченный огнями БДТ, диджейская станция и акустическая система погружения High Fidelity от бренда Tannoy.

наб. реки Фонтанки, 86/2

Олеся Хабиби

Зачем и за чем идти

Послушать передовой постбоп, эйсид-хаус или спиричуэл-джаз в Catch 22 приходят электронный музыкант Кирилл Сергеев (Kito Jempere), галеристка Катя Попова, идеолог «Пассажа» Дмитрий Абрамов и модель Анна Зотова. Гастрономический аккомпанемент подобран в пандан музыкальному: здесь можно разлить по бокалам любое (!) вино, представленное в карте, а еще выбрать коктейль, посвященный прорывам в звукозаписи. К примеру, iTunes в стиле гимлета на кальвадосе, абсенте с сезонными райскими яблочками и фейхоа или Minimoog — твист на клубную классику Long Island Ice Tea с ванильным мороженым.

На кухне рулит молодой шеф-повар Илья Борик (работал в Beefzavod, Nola Jazz Bar). Он придумал закуски, чтобы как можно дольше оставаться на ногах и не терять память даже после самого тесного контакта с барным меню. Нажористый сэндвич с песто на собственной фокачче, томатный суп, который подают вместе с гриль-чизом и домашними пиклз, севиче из дальневосточного гребешка, подмаринованного в соусе tiger milk с томатной водой и комбу. А еще Илья готовит собственный микс сухих специй — сметана и лук для картошки фри, а для батата — томат, базилик и чеснок.

Kaytranada

Спойлер

  • Вот-вот в цоколе по соседству с Catch 22, рядом с кухней и техническими помещениями, откроется спикизи-бар
  • Прямо сейчас команда Catch 22 разрабатывает душеспасительные похмельные завтраки. Бранч на широченных мраморных подоконниках под убаюкивающее течение Фонтанки перед внеочередным просмотром «Холопов» в БДТ — каково?
  • Ждем меню десертов с маркировкой 18+ (пирожное-грудь, например) от кондитера и музы Catch 22 Дарьи Кузьмичевой (Cherchez La Tarte, Cherchez Bistrot)

Винил нам мил: хит-парад Catch 22

  • The Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 1 — сборник ритм-энд-блюз-хитов американской группы Earth, Wind & Fire, вы- пущенный в 1978 году
  • Дебютный студийный альбом “99.9 %” канадского электронного музыканта Kaytranada, обложка для которого была создана художником Рикардо Каволо. Даня Золотухин привез эту пластинку из Мексики, куда он путешествовал вместе с баровладельцем Игорем Зерновым и командой El Copitas Bar
  • Виниловая пластинка Good американской рок-группы Morphine — дебютный студийный альбом группы, выпущенный в 1992 году. Марк Сэндман — один из любимых исполнителей команды
Материал из номера:
Ноябрь

Комментарии (0)

