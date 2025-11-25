Аудиофильский бар Catch 22: Hi-End акустика с видом на БДТ и коктейлями на райских яблочках

Зачем и за чем идти

Послушать передовой постбоп, эйсид-хаус или спиричуэл-джаз в Catch 22 приходят электронный музыкант Кирилл Сергеев (Kito Jempere), галеристка Катя Попова, идеолог «Пассажа» Дмитрий Абрамов и модель Анна Зотова. Гастрономический аккомпанемент подобран в пандан музыкальному: здесь можно разлить по бокалам любое (!) вино, представленное в карте, а еще выбрать коктейль, посвященный прорывам в звукозаписи. К примеру, iTunes в стиле гимлета на кальвадосе, абсенте с сезонными райскими яблочками и фейхоа или Minimoog — твист на клубную классику Long Island Ice Tea с ванильным мороженым.

На кухне рулит молодой шеф-повар Илья Борик (работал в Beefzavod, Nola Jazz Bar). Он придумал закуски, чтобы как можно дольше оставаться на ногах и не терять память даже после самого тесного контакта с барным меню. Нажористый сэндвич с песто на собственной фокачче, томатный суп, который подают вместе с гриль-чизом и домашними пиклз, севиче из дальневосточного гребешка, подмаринованного в соусе tiger milk с томатной водой и комбу. А еще Илья готовит собственный микс сухих специй — сметана и лук для картошки фри, а для батата — томат, базилик и чеснок.