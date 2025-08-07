Шиш-кебаб, ирландская окрошка и мясо с плесенью: что и зачем пробовать у шеф-повара Ильи Бурнасова

Илья Бурнасов:

«Перед открытием Poly мы с командой Dreamteam отправились в ресерч-путешествие по византийским землям и набрали отовсюду самого классного и ­аутентичного, что я потом адаптировал для меню в Петербурге. Фарш из острого ягненка в оболочке из булгура — блюдо наподобие пирожков. Шиш-кебаб, который нечасто встретишь в наших широтах, — можно сказать, наполеон на шампуре, когда слой мяса чередуется со слоем жира. В качестве сезонного спэшла — гребешок с цедрой мандаринов, чили, оливковым маслом и тартаром из мушмулы. Вообще со сменой сезонов в каждом ресторане Dreamteam мы делаем крутое обновление блюд. Летом в Blackchops появилась ирландская зеленая окрошка — хит хитов! Конечно, в Ирландии окрошка не водится, но там уважают зеленые супы. Готовим на основе овощного бульона, зеленых помидоров, томатов, шпината и подаем со свежим огурцом, языком, щавелем и перепелиными яйцами.

В Blackchops мы также развиваем серию ужинов Beef Steak Club — про культуру потребления мяса. Каждый посвящаем определенному виду: уже были вагю и мясо, которое вызревает с плесенью на поверхности, — это самый люкс из говядины. А сейчас решили, что будем привязываться к определенным странам: Аргентина с чурраско, Австралия с упором на ягненка, Америка со свининой в смокере, Италия со своими знаменитыми флорентийскими стейками толщиной от двух пальцев.»