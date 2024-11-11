Дико обаятельный лауреат «Что где есть в Петербурге» — 2024 шеф-повар Сергей Гальцев — об осьминогах, хамоне и карбонаре с гуанчале

Сергей Гальцев:

«Внутрицеховая солидарность рулит! Безумно горжусь нашей коллаборацией с азиатским рестораном MAD и шеф-поваром Романом Грачевым: весной мы делали спешл-меню, посвященное течению итамеши — слиянию итальянской и азиатской кухонь, и даже снимали фильм по этому поводу. Готовили стриплойн вителло с кимчи, пасту карбонара с гуанчале и тофу, креветки с красным апельсином и цитрусовым дрессингом и электрическим цветком. Побольше бы такого!

В Juan я соединяю Испанию с Мексикой, и это вовсе не haute cuisine, а душевная, но гастрономичная кухня на каждый день. Например, любимое нами беспроигрышное комбо картошечки со сливочным маслом встречается в адаптированном рецепте осьминога по-галисийски. На мятый картофель выкладываю осьминога из испанского гриля, а для соуса использую сливочную эмульсию с чили, чесноком и вином. Очень жалею, что закрылись подшефные мне Giusto и Altro, я действительно верю в эти концепции и очень надеюсь, что мы их переоткроем. Сейчас явно прослеживается тренд на формат бистро, на минимализм (даже при выборе посуды) и быстрый комфорт-фуд в не очень усердном ценовом сегменте. А для вау-впечатлений у нас уже есть проверенные места — Birch Арслана Бердиева или двор особняка Мясникова, где я время от времени устраиваю шоу с огромной паэльей: лангусты, вонголе, мидии вместе с чили, соком свежих томатов, соусом биск и, конечно, с шафраном, отвечающим за солнечный цвет»