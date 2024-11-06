Знакомьтесь, шеф-повар We Lodge Владимир Батов! Варит сыр из молока домашних коз и выращивает куриц с черным мясом

Владимир Батов:

«Я родился и вырос на острове Ягры на берегу Белого моря, и уже в 8 лет понял, что тянет к готовке. Сделал свой первый десерт — ореховую колбаску, и понеслось! В осознанную кулинарию пришел лет в 13 и свои школьные каникулы тратил на чистку овощей и разделку рыбы — работал помощником повара в одном из ресторанчиков Северодвинска. В Петербурге успел поработать на позиции су-шефа в ресторанах при отелях Renartiss Isaakiy (экс Renaissance St. Petersburg Baltic) и SO Sofitel (экс W St. Petersburg) с Аленом Дюкассом.

Меня бесит, что везде все стало однотипно: к сожалению, в какой ресторан ни придешь, повсюду одинаковые блюда. Поэтому я стараюсь больше экспериментировать! Но это небыстрый процесс: например, чтобы сделать выдержанный сыр, нужен минимум год — и это если все без ошибок. У меня есть отдельная маленькая комната для опытов с ботаникалами: уже сейчас я начал заниматься саженцами и искать новые интересные семена. Моя маленькая мечта — ферма, где все закольцовано. Хочу сам выращивать сено, чтобы им кормить коз, которые мне дают молоко, из которого я варю сыр и продаю в ресторан»