Знакомьтесь, шеф-повар Mill Александр Григоренко — готовит самую легкую пиццу и самодельные спагетти с корюшкой

Еще в 19 лет Саша попал на кухню одного из самых титулованных шефов в мире, в miX Алена Дюкасса, где учил французскую кухню и поварскую дисциплину. Любовь к тесту проснулась во время работы в Jamie's Italian и Goose Goose, профессиональная выдержка закалялась в Cococo.

В бистро-пиццерии от евангелистов ферментации из ресторана Meal Григоренко готовит эталонную пиццу из теста на закваске в дровяной печи на березе, которую по спецзаказу собрали ребята из «Жарушки» — российские профи в области оборудования для готовки на открытом огне. Муку поставляют крафтовые фермеры «О’Ника» из Ставропольского края, которые сами выращивают зерно и сами его мелют. Продукты в Mill выбирают по принципу «чем ближе к ресторану, тем лучше». Исключение составляют оливковое масло и томаты San Marzano. Лайфхак: хит бистро Mill, пиццу с креветками, кабачком и тонким цитрусовым нюансом от лимонной цедры можно съесть до последней корочки, тем более что специально к ним выдают соус — чесночный айоли (по желанию можно добрать лакто чили или ромеско!). А чтобы вспомнить лето, берем самодельные спагетти путтанеска, которые Саша готовит с чипсами из петрушки и соленой корюшкой — достойный аналог анчоусов.