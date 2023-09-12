13 лучших шеф-поваров Петербурга

Кто сегодня солирует на гастрономической сцене города, а кто зарождает тренды по всей стране? Представляем номинантов ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в категории «Лучший шеф-повар». Голосуйте за любимых, ходите ко всем и знакомьтесь лично с теми, кто вас кормит и поит.
Зиннят Акбашев (White Group)
Шеф ресторанной White Group пришел в холдинг 15 лет назад и давно руководит двумя ресторанами FermA (обязательно съешьте там ягненка с маринованным виноградом) и одноименной сетью кондитерских, открытых под знаменитые булочки шу. Они — краш всего города, а сам Акбашев — один из самых уважаемых профи.
Алексей Алексеев (Futurist)
Шеф, на которого мы раньше ходили в Nordic, а потом в Recolte, дебютировал в роли ресторатора, и его Futurist это главный претендент на открытие года. За краб-кейком и треской с соусом из бурбонской ванили мы готовы возвращаться хоть каждый день, пока у Алексеева рождается новый ресторан Inner с сет-меню, пекарней и оранжереей.
Илья Бурнасов (экс Figata, Naia)
Шефство Ильи Бурнасова для фуди — знак качества и весомая причина следить за его проектами. Экс-бренд-шеф ресторанов italy&co. и Pio Group, босс суперпиццерии Pizza Point за год обзавелся аж двумя большими ресторанами: итальянским Figata с домашней пастой и греческим Naia в трех минутах от Исаакиевского собора.
Артем Гребенщиков (BoBo)
Ресторан Артема, совместный с братом Алексеем, пятилетие отметил в статусе музейной ценности, такая там элегантная кухня и изящная подача. Пока эстеты, гурманы и гастроснобы восхищаются гребешками с огурцом или с квашеной капустой, шеф успевает выступать на международных гастрономических конгрессах, вроде Madrid Fusion.
Мария Дементьева (Saro)
В итальянском Saro у амбициозного шефа максимум аутентичного продукта — от оливкового масла до драгоценного фарфора Ginori. На миниатюрной 13-метровой кухне Мария готовит для гиков красивого комфорт-фуда совершенные аранчини и десерт-блокбастер — жареные нектарины с джелато, а еще строит новый ресторан.
Павел Демин (Mill, Meal)
Евангелист ферментации и заветов Noma, мишленовского датского ресторана, где Павел проходил стажировку, каждый сезон обновляет меню в своем Meal (томаты с лактомалиной и мелиссой это ум отъешь!), а в последний открыл крафтовую пиццерию Mill, где делает тартар из белых грибов и крем-брюле из таледжио с яблочным уксусом.
Роман Киселев (René, Nothing Fancy, Solids)
Уверены, что Киселев раздобыл маховик времени. Отвечает за кухню
в велнес-бистро Nothing Fancy, русско-французское меню в René и за авторский джанк-фуд в баре-бильярдной Solids. А еще преподает, консультирует общепит в Сколково, дает ужины то в Gimpel в Переделкино, то на «Соли земли» в Армении: и как все успевает?
Тимофей Милюков (Fresa’s Group)
Ресторанная Fresa’s Group — одна из лидеров: ее глава Антонио Фреза сосредоточился на менеджменте, а позицию бренд-шефа доверил Милюкову — это вау! А пять лет назад Тимофей просто встретил на улице Антонио и попросился работать в Saviv: теперь отвечает за его кухню, тратторию Marso Polo, рыбный Sea, Signora и Fresa’s.
Олег Перфилов (Crevette)
Выпускник Le Cordon Bleu делает в своем с Аленой Мельниковой бистро Crevette кухню очень тонкой выделки и французского амбьянса. Цифры говорят за себя: в год улетает 180 литров биска, 2 500 порций жареных креветок с картофельным муслином, 1100 аргентинских с манго-чиа, хумус и креветочный риет тоже съедают сотнями кг.
Александр Пименов (Animals)
Променяв «Газпром» на карьеру шеф-повара, Пименов будто решил вписать свой ресторан Animals в учебники по локаворству. Стажировался в тель-авивском farm-to-table ресторане Claro, построил с Викторией Мосиной ферму Roots, а хлеба из своей пекарни и сырное производство на молоке с Вуоксы вывел на рынок b2b.
Фабрицио Фатуччи (Faces Cafe)
Наш гастрономический падре (учил даже Бере- зуцких!) кормит Петербург почти 20 лет, но делал перерыв на Сочи. Так что, когда мы узнали, что он возглавил Faces Cafe, ресторан миллиардера Алексея Феликсова, затянули o sole mio: на Крестовском острове у Фабрицио есть и пармиджано по рецепту бабушки Луиджины, и детокс-линия фрешей.
Иван Фролухин (Frantsuza Bistrot)
Шеф из Duoband Дмитрия Блинова и ученик Алена Дюкасса, начинавший карьеру коком на крейсере «Аврора», своими эталонными пате крут, кот-де-беф и луковым супом в ресторане Frantsuza Bistrot запустил ренессанс французской кухни по всей России, параллельно руководя поварами эстетского Harvest и всеобщего любимца Duo.
Евгений Энгельке (italy & co.)
Ресторанная компания italy&co. в 2022–2023 годах в Петербурге расширялась и развивалась мощнее всего. Так что бренд-шефу холдинга наши бурные аплодисменты: под его контролем 13 (!!!) ресторанов компании — от первого Italy на Большом и светского Salone до всех заведений в особняке Мясникова и нового скейт-бистро Tio.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Партнер премии АО «Альфа-Банк»
Комментарии (0)