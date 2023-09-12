13 лучших шеф-поваров Петербурга

Алексей Алексеев (Futurist)

Шеф, на которого мы раньше ходили в Nordic, а потом в Recolte, дебютировал в роли ресторатора, и его Futurist это главный претендент на открытие года. За краб-кейком и треской с соусом из бурбонской ванили мы готовы возвращаться хоть каждый день, пока у Алексеева рождается новый ресторан Inner с сет-меню, пекарней и оранжереей.