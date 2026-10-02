Пончики с хамоном, негрони на лисичках и белых грибах и кулебяка с фазаном: главные гастрономические события недели

День рождения штаб-квартиры интеллигенции, винный салон с безлимитной едой и напитками, фестиваль негрони и гастрономический сет с блюдами в духе царских застолий — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Хроники»
Бар на главной алкомагистрали празднует 13 лет — уже сегодня! Поздравляем команду (участники премии «Что где есть в Петербурге» — 2026 в номинации «Лучшие барные команды») со счастливой датой и спешим поднять бокалы, хлопнуть рюмку, опустошить стакан. Музыкальное сопровождение вечера делегировали соратникам по барному цеху, пластинки с 19:00 будут ставить: Вова Рожнов (бар «Луч»), Александр Штыков (бар «Пивная диета»), Борис Трахман (бар «Игла»).
ул. Некрасова, 26
«Кусацу»
Поздравляем токийское матча-бистро (участник премии «Что где есть в Петербурге» — 2026 в номинации «Лучшая гастрономическая бутербродная») с первым годом жизни! Уже сегодня, с 18:00 до 22:00, тут закатят праздник: будут встречать объятиями и вэлком-напитками — матчей-лемонграссом и матчей-сладкой ватой; накроют фуршет с японским карри, закусками и сандо. В планах диджей-сет и фотосессия на пленку, беспроигрышная лотерея к любому заказу, и, конечно, торт из матча-бонов со свечами.
ул. 7-я Красноармейская, 9
«Шаляпин» х «Русские Музыкальные Сезоны»
План-капкан для идеального свидания — «Русские Музыкальные Сезоны», а после — сет-ужин в ресторане «Шаляпин». Городской ресторан и концертный проект выступили в коллаборации и представили совместный десерт «Малиновая увертюра» в серебряной креманке по мотивам книги «История на вкус. Книга рецептов личного повара Шаляпина»: малиновое парфе с песочной крошкой, свежие ягоды, шарик мороженого. Десерт под бокал игристого подают к каждому сету. Спешл действует до 31 октября.
ул. Тверская, 12/15
Tagliatella Caffè
Гастропродюсер Артем Балаев (кабаре «ШУМ», пиано-бар «Вчера и навсегда», пирожковая «Минутка») не дремлет и запускает серию вечеров TECHNE PARTY, посвященных «самым замечательным явлениям высокой и потребительской культуры Петербурга». Первое событие пройдет 7 октября в 20:00 в Tagliatella Caffè — с разговорами о жизни и творчестве итальянского писателя Д'Аннунцио и мастерстве создания коктейлей, и поэтическим перфомансом. Артем Перук (сооснователь барной экосистемы «СледуйЗаКроликами» и участник премии «Что где есть в Петербурге — 2026 в номинации «Лучшие барные команды») представит коктейли, а Паша Михайлов (режиссер моноспектаклей в проекте «Паша читает») прочитает рассказы Д'Аннунцио. Гранд-финал — розыгрыш книги.
Литейный проспект, 61
Charlie
8 октября собираемся на винный ужин за большим столом! Ожидается праздник: дни рождения отметят Ирина Манчук (совладелица и бренд-сомелье ресторана) и Арсен Вартанов (сомелье и друг семьи). План на вечер — отправиться на Сицилию, без пересадок и виз. В меню — блюда по традиционным рецептам от бренд-шефа Юрия Манчука: сардины сальмурильо, сыра, крудо из белой рыбы, аранчини, канолли, баранина, паста алла норма и канолли с фисташковым кремом. Старт в 19:00. Бронь по телефону: +7 (911) 926-0012.
наб. канала Грибоедова, 54
Ruc’s Heaven
Винный салон с безлимитным испанским вином и едой устраивает вермутерия от барной команды #perfectbarsteam! 8 октября в 20:00 тут презентуют винную карту, которую собрал сомелье и автор телеграм-канала BOUJEE Денис Кондратенко. Альбариньо, чаколина и несколько винных коктейлей: от классического Адониса с апельсиновым биттером до Калимоджо с колой. В планах закуски от шефа Александра Плеханова, деликатесы от лавки «Как вы это привезли?» и диджей-сет. Бронь по телефону: +7 (921) 430-34-93.
ул. 9-я Советская, 9/30
«Баски & Монегаски»
Шеф Вячеслав Гнедовский (участник премии «Что где есть в Петербурге» — 2026 в номинации «Прорыв среди шеф-поваров») обновил меню в ресторане баскской кухни на Петроградке! Идем на филе миньон с перечным соусом по французскому рецепту, треску с авокадо и соусом из андалусских томатов, паэлью с осьминогом. Фэнси-пончики женят с трюфелем и хамоном, костный мозг запекают в закрытой печи при 380 °C, половину фермерского цыпленка мэтчат с морковным кремом, а для куриного супа с лапшой и овощами бульон варят 18 часов.
ул. Провиантская, 3
«Жером»
Идем на долгожданный ужин из серии встреч с российскими виноделами! 8 октября в 19:00 в «Жером» приедет амбассадор хозяйства Mantra Estate из Краснодарского края — Сармат Габараев. В этот вечер по бокалам прольются кубанские вина, а сопроводят их пять курсов блюд от шефа Павла Циклинского: гребешок с соусом бер блан и щучьей икрой, фритто мисто, утиная грудка с кремом из сельдерея и сливой, стейк тальята с картофелем, секретный десерт. Бронь по телефону: +7 (812) 564-85-62.
ул. Большая морская, 25
«Ферма Бенуа»
Поздравляем с десятилетием команду ресторана в здании исторической молочной фермы Юлия Бенуа! С 1 по 10 октября здесь действует спешл-меню с блюдами, которые полюбились гостям за эти годы: мини-хинкали с тыквой, пицца с рикоттой и коппой из дровяной печи, баранья рулька с пюре из батата (томят 12 часов!). На десерт — домашний клубничный сметанник и кокосовый чизкейк. 9 и 10 октября состоятся праздничные вечера: в пятницу с 19:30 — живая музыка, в субботу с 19:00 «Ферма Бенуа» отметит сам юбилей с тортом, музыкой и сюрпризами от команды. И обратите внимание на мерч керамику для дома и сервировки в духе фермерской эстетики.
Тихорецкий пр., 17Г, Сад Бенуа
Drevå
Встречаем новый сет в ресторане Надежды Третьяковой (лауреат премии «Что где есть в Петербурге» в номинации «Рестораторы 20-летия»). 10 октября в Drevå состоится премьера Царскосельского сета — в честь 270-летия Екатерининского дворца — с блюдами, которые подавали к столу венценосных владельцев Императорской резиденции. В сете — осетровая икра с бородинским хлебом, уха из стерляди на шампанском, расстегай из осетра, кулебяка с фазаном, фуа-гра и инжиром, пулярка по-суворовски с трюфелями, ананас по-восточному и конфеты к чаю. В подарок гостям — посещение дворцовой церкви и апартаментов Павла I с экскурсией. Сет будут подавать всего лишь несколько дней в месяц. Бронь по телефону: +7 (931) 314-77-72.
Пулковское шоссе, 107
Negroni Fest в баре «Медведь»
До 31 октября чествуем любимый коктейль — негрони. В баре «Медведь» весь месяц предлагают спешл-меню из пяти авторских твистов: с ванильным биттером и ромашкой, джином на лисичках и белых грибах, миндальным ликером, фиалковым биттером, а также оммаж на итальянский парфюм со вкусом специй и цитрусов. Тем, кто хочет оценить фестиваль целиком, предложат сет из пяти шотов негрони.
ул. Большая Конюшенная, 27
Mkitchen
Что пьют вампиры — мы знаем! А что они едят? Команда киноресторана MKitchen к внеочередному осеннему показу главной вампирской саги «Сумерки» пофантазировала на эу тему и придумала подавать смэш-бургер от Калленов с трюфельным барбекю. Пробуем в кинотеатрах «Мираж», а также в кафе MBurger формата to go.
Большой проспект П.С., 35; ул. Ефимова, 2; ул. Газовая, 10
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