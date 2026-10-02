Пончики с хамоном, негрони на лисичках и белых грибах и кулебяка с фазаном: главные гастрономические события недели

«Ферма Бенуа»

Поздравляем с десятилетием команду ресторана в здании исторической молочной фермы Юлия Бенуа! С 1 по 10 октября здесь действует спешл-меню с блюдами, которые полюбились гостям за эти годы: мини-хинкали с тыквой, пицца с рикоттой и коппой из дровяной печи, баранья рулька с пюре из батата (томят 12 часов!). На десерт — домашний клубничный сметанник и кокосовый чизкейк. 9 и 10 октября состоятся праздничные вечера: в пятницу с 19:30 — живая музыка, в субботу с 19:00 «Ферма Бенуа» отметит сам юбилей с тортом, музыкой и сюрпризами от команды. И обратите внимание на мерч керамику для дома и сервировки в духе фермерской эстетики.

Тихорецкий пр., 17Г, Сад Бенуа