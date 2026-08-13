Бренди на козинаках и красное вино к рыбе: алкогастромаршруты по Петербургу от сомелье и автора блога Boujee Дениса Кондратенко

Знакомьтесь, Денис Кондратенко! Тюменский нефтяник сменил северные вахты на Петербург и на размороженной почве вырос в сомелье, гурмана и сноба. Сейчас Денис ведет выдающийся сардонический телеграм-канал Boujee на 22 тысячи винофагов: дегустирует великие бутылки за полмиллиона рублей, делает подборки тихих и игристых имб из супермаркетов (хештег #клошарделюкс!) и выписывает барменам ордеры полиции моды. Для Собака.ru нарисовал гастромаршруты по Петербургу с нишевыми рекомендациями!
Винный путь
Вина без надбавки, самые красивые этикетки и красное к рыбе
Барный сайтсиинг
Вау-коктейли, миниатюра Петербурга и бар с сексуальной энергетикой
Питстопы
Апогей роскоши, футбол с итальянцами и чебуречные скрепы
Гастрокарта
Канонический английский завтрак, место для свиданий и слишком дорогие продукты
Турпакет
Любимый шеф, бар-библиотека и лучший вид на Исаакий
Рубашка — Juun.J; кардиган — MM6; кожаная куртка, джинсы — Ann Demeulemeester's (все — TSUM.RU/ДЛТ)
Винный путь
Мой блог о вине двенадцать лет назад стал самым первым в ЖЖ. Большие алкодистрибьюторы еще не знали, как сотрудничать с блогерами, и тестировали все контракты на мне. Утром 2017-го я ел гречку, потому что все деньги потратил на обучение в винной школе, а вечером пил шампань. Разрыв между принцем и нищим лег в основу канала Boujee. В 2026-м ничего не изменилось: сегодня я иду на дегустацию оксидативных шампанских Селосса, а завтра покупаю две бутылки в магазине на углу.
После коктейля на байцзю с соленым тоником эта арт-люстра в Self Edge Chinois превратится в сакуру
Self Edge Chinois
Самые дурацкие тренды идут из Москвы. Безумная маржа на вино — один из них. Рестораторы, не жадничайте! Будем честны: в троице «повар — бармен — сомелье» именно последний всегда на чилле. Можно вообще обойтись без сомелье и его зарплаты, сделав краткую, но точную подборку в винной карте: так снизятся цены на бокалы. Именно за подачу великого вина без адской надбавки ставлю Self Edge Chinois первым в этом гиде — в других ресторанах к себестоимости бутылки Silex с эталонным совиньон бланом добавляют фиксированную наценку 15 000 ₽. Так что легендарную бутылку здесь знатоки сочтут сделкой века. Ресторану — мое почтение!
В Closer устраивают классные гастрольные ужины: один из них был с парижским шефом Кристом Бикуэди
Closer
Глубина погружения в винный контекст у всей команды граничит с ОКР. Сомелье Геля Гайворонская невероятно заморочена по дизайну: среди лучших алкопозиций на рынке она делает дополнительную выборку по самым красивым бутылочным этикеткам. Не сделать фото бутылки тут просто не получится! Восхитительным ножом сомелье Laguiole en Aubrac из натуральной бирюзы Геля с легкостью открывает редкие образцы от шампанского дома Josselin и уже каноничную «Увертюру» Гландьена с акварельным закатом.
Сибас, лосось, палтус и красный группер в Big Wine Freaks — идеальные компаньоны к винам авангардистов Фредерика Коссара и Жан-Франсуа Ганева
Big Wine Freaks
Не могу не упомянуть команду, которая научила Россию пить натуральные вина и открывать шампанское в будний день. Тут абсолютно оправданный оверпрайс, если вы любите отдыхать с шиком, пафосом (и легким развратом!). Богатый винный шкаф Big Wine Freaks подстраивается под фьюжн-тапас шефа Ильи Татаринова: к рыбе идет красное от Пьера Овернуа, за которым гоняются все винные гики планеты (именно он сорок лет назад первым стал делать вина без серы). Но мой фаворит к сашими из японского желтохвоста и тунца аками — белые вина из региона Жюра: именно в этом ресторане я познакомился с бутылками культового французского винодела-биодинамиста Жан-Франсуа Ганева.
Poool
С ресторатором и инвестором Борисом Устюговым я начал строить винную карту в Poool в конце прошлого года. Был горд тем, что получилось. А за пару недель до открытия, прямо во время интервью шефа Чистякова гастроотделу Собака.ru, узнал о том, что формат полностью поменялся на шампань-бар. И карту нужно пересобрать с нуля. Было, прямо скажем, весело! Сейчас здесь самый большой выбор шампани по бокалам: в наличии сразу шесть великих брендов — от базового брюта Эммануэля Риголло до 10% пино менье Жерома Лефевра, к которым Вова Чистяков советует хот-дог или стрипсы с черной икрой.
Пиджак, рубашка — House of Leo
Барный сайтсиинг
Сам я из Тюмени и долгое время трудился в нефтяной отрасли: занимался цементажом скважин, жил в бараках, работал на Северном полюсе и на Ямале. Зарплата позволила открыть не только хорошие вина, но и собственный винный магазин-бар «Родные петнаты». Когда все закончилось, я вспомнил, что в школе, на уроках мировой художественной культуры, мне очень нравились слайды с Эрмитажем. Так я приехал в Петербург с билетом в один конец. Неважно, «с региона» вы прибыли или «из региона» — вот по каким барам стоит отправиться первым делом прямиком с Московского вокзала.
В магической лаборатории «Полторы комнаты» по бокалам разливают букеты трав, козинаки и кедровую скорлупу
«Полторы Комнаты»
Вообще я ненавижу барменскую культуру — часто ребята за стойкой играют в психологов, всегда кого-то спасают. Научитесь сначала нормально смешивать классические коктейли и переобуйте ботинки! Так что для меня «Полторы комнаты» Владимира Николаева и Ивана Ляшука — апогей здравого смысла и здравого барменства. Сервис, подача, идея (и ботинки!) — всё на высоте. В дальнем «красном экспериментальном» зале работает самая необычная коктейльная карта в Петербурге под названием «Мегаполис». Коктейль «Городской туман» с огуречным орже и голубичным джином показывает утреннюю дымку над каналами и пар от вейпов — полынь, ромашка, эвкалипт, лофант бурлят и парят прямо за стойкой. А «Еда» напоминает утреннюю рутину с капучино и выпечкой из булочных Вольчека: в основе коктейля бренди на козинаках и лавандовый кофе. Москвичи, которых я водил в «Полторы комнаты», потом не вылезали оттуда три дня (коктейли из карты «Мегаполис» можно смешивать бесконечное количество раз!).
«Кабаре Шум» и «Адище города»
Кроме вечного праздника и перетекающей туда-сюда толпы, «Шум» и «Адище» объединяет Маяковский (как минимум по названию улицы, как максимум — идейно). «Шум» — миниатюра Петербурга, где в одном помещении можно встретить олдскульную богему, богачей и нищих. В разгар ночи стоит взять бургер с томленой говядиной, бокал от культового винодела Франка Корнелиссена и заглянуть в «Адище» напротив, где дают техно, роскошь, классические коктейли и кабаре на 50 квадратных метрах для счастливых зумеров. Стихотворный пароль для входа через кухню апдейдят устно, еженедельно и для самых близких — грустные глазки, как у кота из Шрека, пройти не помогут.
Chez Serge
Яркая жизнь Сержа Генсбура вдохновила на создание бара несвятую троицу из творческого объединения Çava Disco — Валерия Дятлова, Сашу Столярову и Женю Элькину. Получилось камерное место с сексуальной энергетикой и леопардовым ковром (который я обещал потоптать: Валерий, скоро зайду!). В баре бесконечное количество вариаций на негрони (их 11 штук, но если вы придумаете свой 12-й, приготовят и его), а еще один из самых сухих Adonis в Петербурге. Лучшие диджей-сеты случаются, когда за вертушками спина к спине играют Валерий с Александрой. Работает лайфхак для любителей шампанского: можно нажать на звонок и сделать заказ вне очереди. Правда, старый колокольчик кто-то украл, но в Serge уже скоро придет новый.
Питстопы
Гастрономические бренды — не всегда про высокую кухню. Есть рестораны, усредненные в плане сложности блюд, но донельзя темпераментные и с уверенной сборкой.
Идеальный сценарий летнего дня: терраса VOX, гаспачо из слад-ких бакинских томатов с камчатским крабом, бутылка бургундского гран крю
VOX
В VOX, по-моему, приходят не за едой, а за чувством преемственности: за ужином на террасе с видом на Академию Штиглица встречаются сразу несколько поколений. А еще это, кажется, единственное в Петербурге место, которое по наполнению винной карты может соперничать с серьезными ресторанами Москвы — ультрадорогая классика вроде долгоживущего совиньона Луи-Бенджамина Дагено льется в VOX каждый день. На время ПМЭФ, театральных премьер и новогодних праздников залы наполняют звезды спорта и кино, а автомобильному парку на парковке позавидуют все шейхи Аль Мактум.
В Caffe Italia мороженое в большой креманке украшают вафлей, свежими ягодами и фруктами
Caffe Italia
Всем рекомендую Caffe Italia на Бакунина и никогда не скажу о них плохо. Я даже играл в футбол за команду ресторана в «Петербургской лиге чемпионов». На минус первом этаже я полюбил вино (хотя там очень типичная и дурацкая итальянская карта), а в зале со стареньким Fiat 500 или перманентной выставкой мотоциклов Vespa — мороженое с маскарпоне: идеолог кафе итальянец Франко Казадеи вместе с супругой Еленой Кузнецовой начали готовить джелато в Петербурге еще в 2007 году. А еще у них потрясающая домашняя паста: в тортелли с подкопченным картофелем добавляют бекон и мускатный орех, а капеллетти со свининой и сыром подают с говяжьим бульоном. 5 звезд и 20000 отзывов на Яндекс Картах — вот оно, по-настоящему народное признание.
«У Ларисы»
«Ларисочная» и их чебуреки — настоящие скрепы Петербурга. Это заведение четко отображает концепт boujee (сленговое «буржуазия»!): по воскресеньям здесь можно увидеть девушек в спортивных штанах и серьгах Van Cleef, которые играючи поедают чебуреки от узбечки голубых кровей Севили Абаснии и запивают их настойками (в меню 22 вкуса: от чебурековки и рассольника до скитлс и алоэ!). Затем веселая компания садится в черные бизнес-такси, ведь ездить пьяным за рулем глупо и опасно. Но особая роскошь после гулянки — заказать в «Ларисочной» гору чебуреков и бутылку шампанского по самой демократичной цене в Петербурге (я проверял). Раскаиваться о содеянном будем утром — если вспомним.
Гастрокарта
Пока в других городах туманно анонсируют «гастрономические проекты», в Петербурге рестораторы склонны к конкретике и открывают четко кабак, пивнушку, рюмочную, ресторан, блинную, бистро или шампань-бар.
Blackchops
Единственное блюдо, которым я могу наесться с утра (после остальных ресторанных завтраков всегда приходится добавлять калорий дома!), — это канонический английский завтрак в гранд-пабе Blackchops от команды Dreamteam Алексея Бурова по выходным: колбаски, бекон, глазунья из фермерских яиц, грибы и мозговая кость. Ну и кружка фирменного пилснера в немецком стиле с цветочными тонами хмеля сделает день, даже если он начался с головной боли. А вообще в ресторанной группе Бурова пальма первенства у Self Edge — ресторан открыт в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Точно знаю, что в региональные филиалы за похмельным завтраком специально едут даже из других городов.
Beefzavod
В эталонный стейкхаус Beefzavod я хожу на борщ и, разумеется, стейки. Легко рекомендую это место для свиданий (главное, чтобы не с веганом!). Всегда беру там мясные продукты для дома: утренняя яичница со свиными колбасками из «Бифа» становится в разы вкуснее — запах от них клубится, как из холодильника моей бабушки, мастерицы по домашним сосискам.
Bergamot
Как-то в файндайнинге Bergamot проводили дегустацию классной шампани и бургундии, но она оказалась на грани провала: приглашенных сильно отвлекали блюда шефа Олега Перфилова — вкус очень дорогих продуктов высочайшего качества он подчеркнул соусами так, что было не до вина. К нам с Анри Бером подошла совладелица Алена Мельникова и, не зная, кто я такой, сказала: «Анри, можно я дам вам совет? Увольте вашего сомелье! В Casper нет хорошей карты!» Портал в ад и жесточайшие шутки в свой невидимый адрес я пропущу, но замечу, что у Casper с «Бергамотом» схожи около 10 позиций, а есть и вообще одинаковые бутылки: базовый болланже, луарская легенда Франсуа Шиден, розовое от Корнелиссена — последнее у нас всю весну побокально радовало гостей. Разница только в цене! Но даже если отвлечься от вина — в рейтинге «можем повторить» Bergamot у меня стоит на первом месте.
Турпакет
Своей геометрией маршрут через дом Зингера, Казанский, Исаакиевский и Адмиралтейство напоминает треугольник, но точно не «Треугольник печали» Эстлунда.
René
Идти до дома Зингера в ресторан René стоит и ради вида на Казанский собор, и ради еды моего любимого шефа Романа Киселева, который мэтчит сложные соусы и простые продукты. Берите луковый суп, который в меню с первого дня (одновременно самое популярное блюдо и самое «отказное»!). Свой первый луковый суп я попробовал в парижском Chez Andre и могу сказать, что в René он не уступает оригиналу. Неаппетитной наружности, с хлебной «шапкой», выкрученными на максимум вкусами от сладости до солености и очень-очень луковый. С вином это блюдо категорически не сочетаю, а вот пастис (традиционный французский анисовый ликер) станет отличной точкой с запятой после плотного обеда.
Побывать в Xander и не попробовать их «сложный» негрони — непростительно: в нем 14 (Т) видов алкоголя
Xander
Считаю, что барный сервис должен быть небрежным, и даже, возможно, немного свысока. Вот в Xander в Four Seasons Lion Palace все идеально: там перед посетителями никто не пресмыкается, хотя бар-библиотека находится в одном из главных пятизвездочных отелей Петербурга. Непонравившийся коктейль никто не будет убирать из счета, но зато и бармен перед подачей избавит от долгих сказочных историй про «напитки». Истории тут дают почитать самостоятельно: фирменный негрони из четырех видов джина, шести видов вермута и четырех видов итальянской горечи подают в ларце в форме книги. Однажды после этого коктейля меня даже забрали в отдел полиции на Якубовича, но об этом вы лучше почитайте в моем телеграм-канале!
Michèle
Если мне нужно красиво встретить гостей города утром, однозначно выберу столик у распахнутых окон с лучшим видом на Исаакий. К тому же Michèle открывают-ся раньше всех в центре (в 8:00!), и у них можно заказать самые простые отварные яйца или обыкновенный омлет с зелеными листьями. Правда, я вряд ли посоветую какой-то особенный суперзавтрак, потому что в принципе не люблю ЗОЖ-культуру в ресторанах. Однажды команда из Nothing Fancy предложила сделать рекламу своих блюд в канале Boujee, я ее опубликовал и получил ноль переходов по ссылке. Читатель чувствует, что я и здоровое питание максимально далеки друг от друга!
Текст: Дарья Павлюкевич, Алла Шарандина
Фото: Олег Королевский
Продюсеры: Екатерина Кузнецова, Полина Семёнычева
Стиль: Арина Волнягина
Ассистент стилиста: Александр Сидоренков
Свет: Михаил Шеламагин, Skypoint
Ретушь: Екатерина Ульяшина
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