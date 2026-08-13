Бренди на козинаках и красное вино к рыбе: алкогастромаршруты по Петербургу от сомелье и автора блога Boujee Дениса Кондратенко

Xander

Считаю, что барный сервис должен быть небрежным, и даже, возможно, немного свысока. Вот в Xander в Four Seasons Lion Palace все идеально: там перед посетителями никто не пресмыкается, хотя бар-библиотека находится в одном из главных пятизвездочных отелей Петербурга. Непонравившийся коктейль никто не будет убирать из счета, но зато и бармен перед подачей избавит от долгих сказочных историй про «напитки». Истории тут дают почитать самостоятельно: фирменный негрони из четырех видов джина, шести видов вермута и четырех видов итальянской горечи подают в ларце в форме книги. Однажды после этого коктейля меня даже забрали в отдел полиции на Якубовича, но об этом вы лучше почитайте в моем телеграм-канале!