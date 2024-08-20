Никаких больше вечеринок! Чем сейчас живут главные пьяные (в прошлом) улицы Думская и Ломоносова?

Что насчет ночной жизни? Все также здесь работает бар-долгожитель Сергея Жукова «Руки Вверх!», бары-клубы Nebar и Lomonosov, но, кажется, в более тихом режиме.

Среди свежих открытий последнего года — «Бар разбитых сердец» (улица Ломоносова, 1) с бильярдным клубом (стол малинового цвета!), где царит эстетика 90-х: фактурные стены, хрустальные люстры, сохранившиеся с лучших времен, лихие настойки «дукалисы» и минимум 10 вариаций негрони. В бильярд играть можно бесплатно!