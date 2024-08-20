Никаких больше вечеринок! Чем сейчас живут главные пьяные (в прошлом) улицы Думская и Ломоносова?

Весной прошлого года Следственный комитет опечатал около 20 баров на Думской и Ломоносова. После закрытия заведений на самых бедовых и шумных улицах города власти обещали там сделать «общественное пространство для семейного отдыха». Редакция Собака.ru выяснила, какие гастрономические проекты открыты за «Гостинкой» прямо сейчас.
Думская: от Невского к Ломоносова
Вы шли по Невскому и увидели башню городской думы (Думскую башню). Поздравляем, вы на Думской улице! Здесь играют уличные музыканты пока не выпадет снег, а наблюдать и слушать песни Цоя или «Батарейку» многие предпочитают не только на ступеньках башни, но и за столиком на улице около ларька под названием «Питер street» с хот-догами, пельменями, мороженым и шашлыками по особым дням.
Проходя далее, встречаем два неизменно важных места для центра города — пивная «Толстый Фраер» (Думская ул., 1-3) из сети музыканта Александра Розенбаума и «Вкусно — и точка» (ex. McDonald’s) в «Перинных рядах» (Думская ул., 4). «Фраера» горожане ценят за пиво из собственного завода, «большую фраерскую котлету» и колбасы, которые ребята делают сами.
Из нового — здесь открылась раменная Supersonic (Думская ул., 9) от Петра Долгих (Kazoku) и художника Эльдара Синицы. Парни закрыл точку в «Бертгольд центре» и возродились на месте X bar. Кормят домашней лапшой, самыми быстрыми раменами to go, сэндвич-рыбками тайяки и азиатскими закусками — маринованные древесные грибы точно нужно брать! В пятницу и субботу тут играют сеты или зачитывают рэп до 23:00.
Ломоносова (от канала Грибоедова до Садовой)
Традиционные для Петербурга булочные встречаем на углу с набережной канала Грибоедова: здесь разместилась пекарня «ЛюдиЛюбят», а на пересечении с улицей Садовой — «Булочная № 108 Ф. Вольчека».
За кофе и завтраки тут отвечает Lina's (улица Ломоносова, 1). Кофейня работает около года, в ней проводят каппинги, дегустации колд брю и заваривают кофе на зерне от «Мануфактура кофе». На завтрак готовят овсяную кашу с окороком и яйцом, яйца Бенедикт и френч-тост с рикоттой и виноградом, а на обед — крем-супы, пасту с креветками в устричном соусе и драники из батата.
Что насчет ночной жизни? Все также здесь работает бар-долгожитель Сергея Жукова «Руки Вверх!», бары-клубы Nebar и Lomonosov, но, кажется, в более тихом режиме.
Среди свежих открытий последнего года — «Бар разбитых сердец» (улица Ломоносова, 1) с бильярдным клубом (стол малинового цвета!), где царит эстетика 90-х: фактурные стены, хрустальные люстры, сохранившиеся с лучших времен, лихие настойки «дукалисы» и минимум 10 вариаций негрони. В бильярд играть можно бесплатно!
Ломоносова (от Садовой до Ломоносовского сквера)
Владимир Николаев; Алексей Микконен; Иван Ляшук; Александр Плеханов
Уверено отправляем вас за устрицами и сухим мартини в Oy! Bar (ул. Ломоносова, 3) от Владимира Николаева и Ивана Ляшука («Полторы Комнаты», «Цветочки», «Такты», Ultramen!). Бар открылся во времена пандемии и никак не растерял своей авантажности, а еще в этом году команда запустила всероссийский фестиваль Martini Day Fest, посвященный культовому коктейлю.
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