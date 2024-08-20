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Что Где Есть

Никаких больше вечеринок! Чем сейчас живут главные пьяные (в прошлом) улицы Думская и Ломоносова?

Весной прошлого года Следственный комитет опечатал около 20 баров на Думской и ЛомоносоваПосле закрытия заведений на самых бедовых и шумных улицах города власти обещали там сделать «общественное пространство для семейного отдыха». Редакция Собака.ru выяснила, какие гастрономические проекты открыты за «Гостинкой» прямо сейчас.

Думская: от Невского к Ломоносова

Угол Думской улицы и Невского проспекта
Анастасия Манаенкова

Угол Думской улицы и Невского проспекта

«Питер street»
Анастасия Манаенкова

«Питер street»

Вы шли по Невскому и увидели башню городской думы (Думскую башню). Поздравляем, вы на Думской улице! Здесь играют уличные музыканты пока не выпадет снег, а наблюдать и слушать песни Цоя или «Батарейку» многие предпочитают не только на ступеньках башни, но и за столиком на улице около ларька под названием «Питер street» с хот-догами, пельменями, мороженым и шашлыками по особым дням.  

Вход в «Толстый фраер»
Анастасия Манаенкова

Вход в «Толстый фраер»

Кассовая зона бара «Толстый фраер»
Анастасия Манаенкова

Кассовая зона бара «Толстый фраер»

Стенд с фотографиями с пивного завода «Толстый Фраер»
Анастасия Манаенкова

Стенд с фотографиями с пивного завода «Толстый Фраер»

Проходя далее, встречаем два неизменно важных места для центра города — пивная «Толстый Фраер» (Думская ул., 1-3) из сети музыканта Александра Розенбаума и «Вкусно — и точка» (ex. McDonald’s) в «Перинных рядах» (Думская ул., 4). «Фраера» горожане ценят за пиво из собственного завода, «большую фраерскую котлету» и колбасы, которые ребята делают сами.

Вход в раменную Supersonic
Предоставлено пресс-службой Supersonic

Вход в раменную Supersonic

Предоставлено пресс-службой Supersonic
Интерьер раменной Supersonic
Предоставлено пресс-службой Supersonic

Интерьер раменной Supersonic

Из нового — здесь открылась раменная Supersonic (Думская ул., 9) от Петра Долгих (Kazoku) и художника Эльдара Синицы. Парни закрыл точку в «Бертгольд центре» и возродились на месте X bar. Кормят домашней лапшой, самыми быстрыми раменами to go, сэндвич-рыбками тайяки и азиатскими закусками — маринованные древесные грибы точно нужно брать! В пятницу и субботу тут играют сеты или зачитывают рэп до 23:00.

Ломоносова (от канала Грибоедова до Садовой)

Анастасия Манаенкова
Анастасия Манаенкова

Традиционные для Петербурга булочные встречаем на углу с набережной канала Грибоедова: здесь разместилась пекарня «ЛюдиЛюбят», а на пересечении с улицей Садовой — «Булочная № 108 Ф. Вольчека».

Предоставлено пресс-службой Lina’s
Предоставлено пресс-службой Lina’s
Предоставлено пресс-службой Lina’s

За кофе и завтраки тут отвечает Lina's (улица Ломоносова, 1). Кофейня работает около года, в ней проводят каппинги, дегустации колд брю и заваривают кофе на зерне от «Мануфактура кофе». На завтрак готовят овсяную кашу с окороком и яйцом, яйца Бенедикт и френч-тост с рикоттой и виноградом, а на обед — крем-супы, пасту с креветками в устричном соусе и драники из батата. 

Предоставлено пресс-службой «Бара разбитых сердец»
Саша Столярова и Женя Елкина (Cava disco)
Предоставлено пресс-службой «Бара разбитых сердец»

Саша Столярова и Женя Елкина (Cava disco)

Предоставлено пресс-службой «Бара разбитых сердец»

Что насчет ночной жизни? Все также здесь работает бар-долгожитель Сергея Жукова «Руки Вверх!», бары-клубы Nebar и Lomonosov, но, кажется, в более тихом режиме. 

Среди свежих открытий последнего года — «Бар разбитых сердец» (улица Ломоносова, 1) с бильярдным клубом (стол малинового цвета!), где царит эстетика 90-х: фактурные стены, хрустальные люстры, сохранившиеся с лучших времен, лихие настойки «дукалисы» и минимум 10 вариаций негрони. В бильярд играть можно бесплатно!

Ломоносова (от Садовой до Ломоносовского сквера)

Владимир Николаев, Иван Ляшук. Владимир Николаев; Алексей Микконен; Иван Ляшук; Александр Плеханов
Яна Давыдова

Владимир Николаев; Алексей Микконен; Иван Ляшук; Александр Плеханов 

 

Предоставлено пресс-службой Oy! Bar
Предоставлено пресс-службой Oy! Bar

Уверено отправляем вас за устрицами и сухим мартини в Oy! Bar (ул. Ломоносова, 3) от Владимира Николаева и Ивана Ляшука («Полторы Комнаты», «Цветочки», «Такты», Ultramen!). Бар открылся во времена пандемии и никак не растерял своей авантажности, а еще в этом году команда запустила всероссийский фестиваль Martini Day Fest, посвященный культовому коктейлю.

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Люди:
Иван Ляшук , Владимир Николаев

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