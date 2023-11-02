Думскую улицу хотят сделать пешеходным кварталом для семейного отдыха! Что? Да! Такое вообще возможно?

«На повестке — проработка вопроса по преобразованию улиц Думская и Ломоносова в пешеходную зону», — такое сообщение появилось в самом конце октября в Telegram-канале вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова.

«После тщательного анализа предложений в качестве основного варианта выбрали обустройство зоны отдыха в квартале, — говорится в сообщении. — Комфортное и удобное общественное пространство для семейного отдыха. Оптимальным решением для реализации задуманного станет создание пешеходной зоны».

Новость о том, что Думскую планируют превратить в зону семейного отдыха, разлетелось по ведущим городским и федеральными СМИ. Его прокомментировала журналистка Ксения Собчак. Она вспомнила, что в начале нулевых Думская была пространством «европейского формата», но потом там «стало просто опасно». «Десять лет эта часть города существовала на правах официального дна и клоаки, куда приличные люди не совались даже в поисках приключений, и вот — финал, — написала Собчак в своем Telegram-канале. — Если для петербуржцев моего поколения "Думская" — синоним угара и трэша, то для следующих, видимо, станет синонимом скуки "организованного семейного досуга"».

Опрошенные «Собака.ru» эксперты-урбанисты и представители сообщества девелоперов признались, что у них идея преображения Думской, предложенная властями, вызывает вопросы.