Думскую улицу хотят сделать пешеходным кварталом для семейного отдыха! Что? Да! Такое вообще возможно?

Городские власти намерены превратить Думскую улицу в «общественное пространство для семейного отдыха». Новость вызвала ажиотаж не только в городе. Об этих планах написали ведущие федеральные издания, что лишний раз доказывает: некогда главная барная улица Петербурга до сих пор остается культурным феноменом, известным далеко за его пределами. Может ли квартал с такой историей превратиться в общественное пространство, живущее совсем по другим правилам? Что для этого надо сделать? И какие сомнения вызывает у бизнеса и урбанистов такая идея? Разбираемся в материале «Собака.ru».
«На повестке — проработка вопроса по преобразованию улиц Думская и Ломоносова в пешеходную зону», — такое сообщение появилось в самом конце октября в Telegram-канале вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова.
«После тщательного анализа предложений в качестве основного варианта выбрали обустройство зоны отдыха в квартале, — говорится в сообщении. — Комфортное и удобное общественное пространство для семейного отдыха. Оптимальным решением для реализации задуманного станет создание пешеходной зоны».
Новость о том, что Думскую планируют превратить в зону семейного отдыха, разлетелось по ведущим городским и федеральными СМИ. Его прокомментировала журналистка Ксения Собчак. Она вспомнила, что в начале нулевых Думская была пространством «европейского формата», но потом там «стало просто опасно». «Десять лет эта часть города существовала на правах официального дна и клоаки, куда приличные люди не совались даже в поисках приключений, и вот — финал, — написала Собчак в своем Telegram-канале. — Если для петербуржцев моего поколения "Думская" — синоним угара и трэша, то для следующих, видимо, станет синонимом скуки "организованного семейного досуга"».
Опрошенные «Собака.ru» эксперты-урбанисты и представители сообщества девелоперов признались, что у них идея преображения Думской, предложенная властями, вызывает вопросы.
Мария Элькина
Архитектурный критик
Идея превращения Думской в «пространство для семейного отдыха» выглядит не очень умно, потому что это попытка плыть против течения. То есть мы видим раздражение некоторой части горожан от того, что атмосфера на Думской иногда бывает криминальной, и ответное предложение властей сделать из этого квартала что-то вообще противоположное тому, чем он является сейчас. Такой мещанский жизнерадостный уголок.
Проблема в том, что в городе так не работает — это во многом стихийная сущность. Нельзя взять то, что появилось естественным образом, закрыть и вместо этого просто сделать что-то новое. Правильной стратегией было бы оставить Думскую тем, что она сейчас собой представляет, сохранить ее довольно специфическое обаяние, но сделать так, чтобы там стало безопасно. Инструменты для этого прекрасно известны: часть из них относится к работе полиции, а часть заключается в том, чтобы сделать улицу более людной, более удобной для пешеходов, что всегда повышает безопасность. Все это абсолютно реально.
Вместо этого предлагается зачистка. Складывается впечатление, что у людей, предлагающих такие решения, есть некий идеальный образ исторического центра, где сплошь чистые симпатичные люди, которые ходят исключительно семьями. Но, поймите, гигантский город просто не может быть таким. Более того, огромная доля обаяния Петербурга в том, что в нем есть разные по своей атмосфере районы. Где-то торгуют дорогими брендовыми вещами, где-то — Апраксин двор и китайские забегаловки, а где-то — Апраксин двор с китайскими забегаловками и Думская с ее дешевыми барами. В этом и заключается чудо большого города!
Попытки убрать из города то, что кому-то почему-то не нравится, несет огромные риски для Петербурга. Примеров тому много — скажем, многолетняя борьба с торговлей на Сенной площади. Она привела к тому, что торговля там все равно осталась, мне кажется, стала более криминальной, но потеряла всякое обаяние. А чем кончилась история с Биржей, из которой выселили Музей военно-морского флота? Огромными деньгами из бюджета, которые мы выделили, чтобы превратить это место в филиал Эрмитажа.
Я уже не говорю про Конюшенное ведомство, из которого выселили таксопарк, после чего это здание уже долгие годы пустует и разрушается. Идея выселения вообще очень плоха. Пока люди арендуют какие-то помещения, пользуются ими, эти здания живут. Филиалы Эрмитажа везде построить мы не сможем, а если нам это и удастся, то кто в них будет ходить?
Петр Иванов
Социолог бюро исследований «Гражданская инженерия»
В этом предложении видна эдакая охранительная идея, которая направлена не на то, чтобы задействовать экономический потенциал места, а на то, чтобы его загубить. Кому-то может показаться, что превращение Думской в квартал для семейного отдыха родственно европейской джентрификации, когда суперпопулярное место с неоднозначной репутацией начинает притягивать средний класс, который хочет добавить к богемной атмосфере спокойствие, комфорт и безопасность. Так произошло, скажем, с лондонским Сохо.
Но по каким-то причинам экономика города в России так не работает. Превращение в 2000-е годы Думской улицы в суперпопулярное молодежное место не привело к резкому росту цен на недвижимость. Сюда не переехали на этой волне более респектабельные люди с более респектабельными запросами. Поэтому и выселяет бары не капитал, а чиновник. При том, что никаких экономических предпосылок к этому нет. Есть исключительно моральная паника, сводящаяся к тому, что здесь происходят безобразия, которые надо предотвратить, заменив на респектабельные учреждения для семейного отдыха.
Но такое превращение не имеет шансов на экономический успех, потому что к нему нет экономических предпосылок. Чтобы такой проект сработал, необходимо нанять специальную команду урбанистов, городских продюсеров, которые работали бы с преображением Думской как с экономическим проектом. У городской администрации нет ни полномочий, ни возможностей его провернуть в рамках своей повседневной деятельности.
Если же не подходить к этому вопросу сложно, то… улица постепенно изменится. Правда, боюсь, не так, как это сейчас обещают городские власти. Никакого респектабельного пространства там не получится, а будет обычная скучная улица, которая будет генерить минимальный капитал. Где-то откроется «Пятерочка», где-то и вовсе какой-то хозоптовичок. Жизнь никуда не денется, просто станет скучнее.
В целом у нас даже нет причин считать это неудачным развитием событий. Ну да, пропадет место притяжения горожан и туристов. Ну да, исчезнет романтика улицы. Возможно, средний обыватель этому даже порадуется. Но, с точки зрения того урбанистического потенциала, который есть у этого места, произойдет настоящая драма.
Ведь все могло быть намного интереснее. Глядя на эту идею, чувствуешь себя музыкальным продюсером, который видит в ком-то потенциал суперзвезды, а этот кто-то не хочет быть звездой, не хочет собирать концерты на стадионах, а предпочитает играть по кабакам каверы. Так и здесь, наращенный за десятилетия культурный капитал выкидывается на помойку, а его можно было использовать. Для этого есть много сценариев, но я сейчас не вижу никого, кто мог бы их сформулировать.
Евгений Хохлов
Директор по маркетингу холдинга AAG
Пока что рассматриваемая концепция — это один из возможных вариантов того, что здесь может появиться. Однако пока это не выглядит как готовый инвестиционный проект. А значит, несмотря на прекрасную инициативу, ситуация может стать схожей с той, которую мы наблюдаем годы вокруг Апраксина двора — у них одинаковые болевые точки.
Большая часть земли и зданий на Думской и Ломоносова принадлежит частным собственникам, либо находится в долгосрочной аренде. С одной стороны, можно предложить выкупить их частным инвесторам. Но будет ли это им интересно? Комплекс исторических зданий, множество ограничений, высокие ставки, которые сказываются на сроке окупаемости. А любая дополнительная юридическая проблема, например, в виде банкротства одного из бывших собственников, может затянуть создание единого культурного кластера на десятилетия.
[Этих проблем можно избежать] только в случае, если проектом займется один якорный инвестор. Однако масштаб этого инвестора должен быть грандиозным, а объем инвестиций — соответствующий.
Игорь Водопьянов
Глава УК «Теорема»
Уверен, что у этого проекта большие перспективы, думаю, что можно много заработать, если на Думской организовать зону семейного отдыха. Главное — запретить движение транспорта (в этом залог успеха), а также убрать продажу алкоголя и сигарет. В Европе в каждом крупном городе несколько улиц выделено под эти цели.
[Обилие старых зданий] только улучшит перспективы бизнеса — можно будет создать красивые интерьеры и сохранить петербургскую аутентичность.
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