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Что Где Есть

Самые эстетичные подачи в ресторанах Петербурга: фиолетовые томаты, хлеб с маслом и устрица на ладони

Вдохновляться можно не только природными пейзажами, монументальной архитектурой или шедеврами изобразительного искусства. Гастрономический отдел «Собака.ru» собрал воодушевляющие и эмоциональные работы чемпионов по арт-подаче — блюда шеф-поваров Петербурга. Все коротко и по делу!

Предоставлено пресс-службой ресторана

Joli Grand Bistrot

Когда хлеб с маслом — это одновременно скрепы и твое стоп-слово. В Joli хлеб выпекают каждый день, встречают им каждого гостя, а подают к нему взбитое сливочное масло с чёрной солью или оливковое.

ул. Восстания, 45б

Предоставлено пресс-службой ресторана

Recolte

Начнем с десерта! Тем более, сделано это блюдо героем нашего февральского номера — Стасом Паулем — шеф-кондитером Duoband и автором артхаусных свекольного мильфея и крема из пастернака.

Крем на основе белого шоколада с ванилью и соком юдзу он дополняет карамелью с манго и сегментами свежего грейпфрута. Украшается сахарным стеклянным чипсом сверху, цукатами из цедры грейпфрута, гелем из сока юдзу и листьями мелиссы.

пр. Добролюбова, 11

Предоставлено пресс-службой ресторана

Commons

Шеф-повар Александр Галуза — художник от гастрономии. Ребро для этого блюда он томит в течение ночи и глазирует в соусе на основе брусники, демигляса и хойсина (традиционный соус китайской кухни). Далее выкладывает на кукурузный бермонте из кукурузы, сливок и сливочного масла и дополняет печеными вешенками.

наб. канала Грибоедова, 39

Предоставлено пресс-службой ресторана

Animals

Убить двух зайцев: прости тест Роршаха и съесть изумительную буррату собственного сырного производства ресторана Animals. Подача постоянно меняется: то с клубничным вареньем, то с лимонным джемом, сейчас же — с грушей в красном вине. И это арт!

ул. Некрасова, 60

Дарья Павлюкевич

Drevå

В новый файндайнинг-ресторане на Пулковском шоссе подают сет от шефа Дэниела Хогландера, известного стокгольмским Aloё с двумя звездами Michelin. Одним из первых курсов будет хрустящее ризотто с курицей-гриль (на самом деле вкус добивается за счет специй Рас-эль-ханут) в виде тонкого хлебца кнакерброда. Отдают его вместе с устрицей на ладони (именно такой формы тарелка) в желтом моле — мексиканский соус на основе маракуйи, манго и огурца.

Пулковское ш., 107

Предоставлено пресс-службой ресторана

Self Edge Japanese

Респект бренд-шефу Дмитрию Тян за искусно подобранную посуду к цвету лосося. На фото Signature Roll с щучьей икрой азиатского ресторана портфеля Dreamteam. 

ул. Радищева, 34

«ЕМ»

В юбилейном сете от Валерии Скуратовой фуа-гра в виде полусферы тает во рту, а подают его с огуречным чатни, жареным виноградом и соусом жу, который задаёт контраст температур.

наб. реки Мойки, 84

Midl

Коктейль Back To Black от команды Imbibe посвящён балладе Эмми Уайнхаус — леди с характером и очень сложной судьбой. Джину дали немного отдохнуть от сочетания вермута и биттера, заменив на текилу и мескаль, добавили чёрный кардамон и украсили по-особенному: древесными грибами (!), маринованными в солёно-острых соусах.

Ординарная ул., 4

Предоставлено пресс-службой ресторана

Saro

Да, в этом блюде шеф-повара Марии Дементьевой нет сложных техник приготовления, цветов сверху или витиеватого узора на тарелке. Простота содержания конгениальна замыслу — строгое воплощение сочного лета. Фермерские фиолетовые, зеленые и красные томаты со свежей малиной заправлены оливковым маслом и выдержанным итальянским винкотто.

наб. Адмирала Лазарева, 22

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