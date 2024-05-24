Самые эстетичные подачи в ресторанах Петербурга: фиолетовые томаты, хлеб с маслом и устрица на ладони

Recolte

Начнем с десерта! Тем более, сделано это блюдо героем нашего февральского номера — Стасом Паулем — шеф-кондитером Duoband и автором артхаусных свекольного мильфея и крема из пастернака.

Крем на основе белого шоколада с ванилью и соком юдзу он дополняет карамелью с манго и сегментами свежего грейпфрута. Украшается сахарным стеклянным чипсом сверху, цукатами из цедры грейпфрута, гелем из сока юдзу и листьями мелиссы.

пр. Добролюбова, 11