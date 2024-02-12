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Знакомьтесь, Стас Пауль — шеф-кондитер Duoband и автор самых артхаусных десертов Петербурга: свекольного мильфея и крема из пастернака

Duoband Дмитрия Блинова и Рената Маликова отмечает юбилей, и за декаду в команде авторов гастрономической революции в Петербурге появились сверхновые (и авангардные!) звезды. Знакомьтесь, шеф-кондитер Стас Пауль — автор знаменитых артхаусных десертов: свекольного мильфея в Harvest и крема из пастернака и фейхоа в Recolte.

Костюм, рубашка IDOL, обувь GEOX, очки «ОПТИКА “УГОЛЬ”»
Константин Рассохин

Костюм, рубашка IDOL, обувь GEOX, очки «ОПТИКА “УГОЛЬ”»

Стас, один из боссов Duoband Дмитрий Блинов сказал нам, что ты делаешь конгениально вкусные десерты, которые ни с чем не перепутаешь. Как спросил бы наш любимый комик Куруч: в чем твой мэджик?

Я только заразился кондитерским искусством и сразу приступил к экспериментам: было интересно поработать с продуктами, которые совсем не рифмуются с обычными вкусами пирожных. Однажды в Tartarbar устроили внутренний поварской конкурс, и я придумал грибной десерт, вспомнив знаменитую пасту Джейми Оливера (когда-то я работал в ресторане Jamie's Italian су-шефом!). Грибы, трюфель и лимон — сто процентов дружат между собой, это базовое беспоригрышное сочетание. Я решил декомпозировать классическое блюдо Джейми и сделать ремикс — заново просочетать компоненты. Помню первые проработки: у кого‑то на плите стоял бульон из белых грибов на суп. Он еще и с луком варился! Я взял бульон, добавил глюкозы, выпарил на сковородке, дальше пошел процесс додумывания деталей, докручивания техники. А все смотрели на меня как на умалишенного. Но лук я, конечно, убрал!

Выходит, твои десерты — про ремиксы блюд и про овощи и грибы в пирожных и мильфеях.

Да, берешь базу, разбираешь по составу и делаешь абсолютно другое блюдо, но с теми же вкусами. У гостей Duoband это находит большой отклик! Кстати, тот самый грибной десерт живет до сих пор: после конкурса его включили в меню Tartarbar в виде тарталетки, а через несколько лет я пересобрал его для Recolte, сделал более кремовым, с грибной карамелью, лимонным мороженым и свежим трюфелем.

И тут в моей жизни поменялось вообще абсолютно всё!

Ты работал линейным поваром и су-шефом в разных петербургских проектах, а первый год в команде Duoband вообще стоял на бэке и разделывал мясо и рыбу. Как вышло, что ты стал шеф-кондитером всех ресторанов Блинова и Маликова?

Я всегда любил готовить! Несмотря на то что с самого начала крепко обжегся: карамель — первое, что я сделал — обожгла мне все руки! Я потом еще снял сковородку с плиты, поставил на стол, покрытый клеенчатой скатертью. Она, естественно, прожглась, а я так испугался! Ну, меня можно понять, мне было пять.

В осознанном возрасте, когда мои друзья играли в Dota, я продолжал готовить еду. Мне было по кайфу накрыть ужин в обычный будний день или стол на праздник. Меня захватывал сам процесс.

Когда переехал в Петербург, грезил попасть в Jamie's Italian, но оказался в проекте Ginza «Пряности&Радости» под крылом шеф-повара Никиты Сечина. Через несколько лет я все же пришел на кухню ресторана Джейми Оливера и понял, как это круто — работать в команде профессионалов, где налажена коммуникация. Но все же я периодически узнавал, можно ли как‑то попасть к Блинову, и вот летом 2017‑го появилось место. И тут в моей жизни поменялось вообще абсолютно всё!

Павлова с грейпфрутом и сорбетом из личи в Duo Asia
Константин Рассохин

Павлова с грейпфрутом и сорбетом из личи в Duo Asia

Новая школа жизни?

Однозначно — да! В Tartarbar я ушел на бэк, хотел отточить до совершенства базовые навыки: правильно разбирать рыбу и мясо, работать ножом. Да, можно все знать в теории, но практика — это другое! В команде Duoband меня научили, как резать удобнее и грамотнее, как разделывать быстро и с наименьшим отходом. А мне было прикольно: я мог хоть сутки простоять с 40 килограммами рыбы один на один.

Наблюдал, как работает Димон Блинов, тогда он постоянно находился на кухне. Его насмотренность, напробованность — то, с чего нужно брать пример. Тут у него рождается идея, здесь он вспоминает базовый рецепт, там что‑то попробует и потом думает, создает. Если выходит не то, опять думает. Всё на ходу!

Примерно через год я стал работать поваром уже на сервис в зал. А однажды поехал исследовать Москву: попробовал там один десерт, вернулся и не смог побороть желание сделать что‑то похожее. Испек яблочный бисквит, целиком заморозил яблоко, затем натер его сверху, адаптировал подачу для ресторана и… всем понравилось! Блюдо поставили в меню, и это было для меня вау. Очень вдохновило работать дальше. Вторым моим десертом стало мороженое с тыквой и тыквенными семечками — очень простое в сборке, но сложное по технике. А потом начались внутренние конкурсы поваров, на которых я выкладывался по полной и был заслуженно отмечен. В 2020 году, когда рестораны Duoband открылись после локдауна, я окончательно перешел в кондитерский цех.

Попросили Стаса сделать ремикс на ту самую маракуйю с горгонзолой, и это была драма!
Константин Рассохин

Попросили Стаса сделать ремикс на ту самую маракуйю с горгонзолой, и это была драма!

Вот это трансфер! Где тартар, а где мильфей — это был челлендж?

Я готовлю еду в первую очередь. А с десертами дело пошло! Да, на тот момент я особо не знал кондитерских техник, но стал как заведенный читать книги, смотреть обучающие видео, следить за иностранными шеф-кондитерами. Сходил на курсы в профессиональную школу «СВЧ» к Ирине Лыловой (Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, эксCococouture), побывавшей студенткой у Дюкасса. Набрался опыта у Леши Гребенщикова, совладельца одного из лучших ресторанов России Bourgeois Bohemians.

Свекольный мильфей с вяленой вишней в Harvest

Свекольный мильфей с вяленой вишней в Harvest

И теперь премьеры твоих десертов обсуждают так же горячо, как театральные! Скажи, что в твоей афише — блокбастер?

В Recolte есть сложносочиненное произведение — крем из пастернака с фейхоа. Список ингредиентов долго прокручивал у себя в голове, пытаясь найти неочевидные союзы. Идея была в соединении продуктов с ярким основным вкусом и необычным дополнительным оттенком. К фейхоа добавил сладковатый и запеченный с медом пастернак с природными островатыми нотками и цукаты из него же. Чуть позже к компании присоединился эстрагон, и в этот момент все сошлось. Отдельно подается сорбет из фейхоа. В Harvest — это свекольный мильфей. Во-первых, это красиво. А во-вторых, свекла — не самый очевидный продукт для десерта, но с вишней очень классно сочетается. Вместо классического заварного крема я использую жирную деревенскую сметану, местную, закупаем на рынке. Дополнительно делаю свекольную карамель и чипсы.

А как же маракуйя с горгонзолой, разлетевшаяся на мемы благодаря интервью Николая Солодникова и Алены Долецкой?

Та самая маракуйя с горгонзолой была в Duo Gastrobar еще до меня. Незадолго до того, как интернет разорвало от этих мемов, я ввел в Recolte версию на этот знаменитый десерт — сорбет из маракуйи с ганашем из белого шоколада и сырным кремом с горгонзолой, которая еще и натирается сверху. Сочетание —топ: сыр — соленый, немного с горечью плесени, а маракуйя — кисло-сладкая. Получается объемный вкус, полный спектр, а это всего лишь два ингредиента!

Десерт из зеленых оливок с фундуком и оливковым маслом в Recolte
Константин Рассохин

Десерт из зеленых оливок с фундуком и оливковым маслом в Recolte

У тебя есть стоп-продукты для десертов?

Сложный вопрос. Наверное, рыба. А вот мороженое или сорбет с икрой — давно не новость. Да и десерт с морепродуктами я уже придумывал для Duo Asia, если морские растения можно считать морепродуктами. (Смеется.) Как‑то я попробовал шоколадку из Владивостока с гребешком, водорослями, солью и перцем — и решил интерпретировать эти вкусы

Кто самый крутой кондитер прямо сейчас?

Есть суперизвестные кондитеры, настоящие величины индустрии! Седрик Гроле — его успех в совершенстве формы и тонком балансе. Или Хорди Рока — он может сделать десерт со вкусом земли, сигары или книги. А есть просто сумасшедшие энтузиасты! Например, Рене Франк из берлинского десерт-бара Coda, где подают только сладкое (но с добавлением овощей!) и ничего больше, но при этом категорически не используют белый сахар и лактозу. Или Уилл Гольдфарб, звезда своего дела, переехал на Бали и открыл десерт-бар Room4Dessert, где сам делает сахар, шоколад и все такое. Это космос в плане идейности и вообще работы с продуктом!

Десерт с морепродуктами я уже придумывал...

А в России?

Безусловно, это Леша Гребенщиков, шеф-кондитер и совладелец BoBo. Как мне сказала одна знакомая: «Если бы он был не из России, мы бы все равно его знали». У Гребенщикова узнаваемый стиль, а главная фишка, как он сам это называет, — в «мультисенсорности» вкусов. То есть он использует много самых разных оттенков в одной работе. Такие десерты, как Алексей, мне кажется, не делает никто и нигде. Еще хочу отметить Ксюшу Соловьеву, которая раньше работала в Eclipse и Futurist, а сейчас занимается Minerals в отеле Wawelberg. Она тоже самоучка, но делает потрясающие вещи. В Москве — Лена Набиуллина из Sage, Pafos и Garage Café.

Только что в Петербурге отпраздновали десятилетие Duoband — в январе 2014 года открылся первый ресторан Duo Gastrobar на Кирочной. Скажи, в чем, по-твоему, феномен проектов Блинова и Маликова?

Дима сам продолжает постоянно учиться и, развиваясь, параллельно подтягивает всех нас. Взять даже наши внутренние конкурсы. Мало того, что это шанс прокачаться как профи: в качестве приза на последнем можно было выбрать ужин в «мишленовском» ресторане или стажировку в Европе. Но вообще, главная сила команды Duoband, а также ее основателей, Блинова и Маликова, — в честности и отношении к продукту, в умении организовать процесс. И, конечно, в умении объединить классных людей, которые здесь работают.

Текст: Дарья Павлюкевич

Фото: Константин Рассохин

Стиль: Олег Ульянов

Визаж и волосы: Лада Романова

Свет: Владислав Скоблев, Skypoint

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Материал из номера:
Февраль
Люди:
Стас Пауль

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