В здании Левашовского хлебозавода появится рыбный ресторан Barca, а миллиардер Алексей Феликсов откроет проект Taste на Крестовском острове

«Собака.ru» собрала гастрономические новости, слухи и ожидаемые ресторанные открытия Петербурга!
Превью месяца
1. В недавно открывшемся после длительной реконструкции памятнике конструктивизма — Левашовском хлебозаводе — появится ресторан. Рыбный Barca с авторской кухней Рустама Тангирова, который ставил меню и запускал десятки проектов в России, Финляндии, Италии и Франции за 20 лет карьеры (в том числе новый Regions на Жуковского), запустят уже в декабре. Будет аквариум с ежами и устрицами, винный шкаф и контактная барная стойка.
2. Миллиардер Алексей Феликсов (совладелец «585*Золотой» и «ЦЕХ 85») вместе с женой Алиной (Faces cafe — их совместное детище) откроет ресторан Taste в ЖК «Привилегия» на Крестовском острове. Семейный проект строится на втором этаже лобби элитного ЖК, где ранее работал «Тайга». Обещают ранние завтраки с большим утренним меню: от шакшуки и сырников до хрустящих круассанов и бриошей. В основном меню акцент сделан на средиземноморскую и итальянскую кухню – морепродукты, сезонные овощи, паста и пинцы, свежие салаты. Также в составе ресторана будет работать сигарный лаунж.
Трансфер месяца
Шеф-повар Илья Бурнасов (и номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023!), недавно вышедший из проектов Naia и Figata теперь руководит кухней Blackchops, а экс-шеф английского мясного ресторана от Dreamteam Алексей Мезенцев переезжает в Москву в Smoke BBQ.
Бизнес
Сеть пекарен «Коржов» приобрела своего конкурента — «Пуд хлеба». В течение трех месяцев все семь точек сменят название, ребрендинг будет происходить постепенно. В итоге у «Коржов» будет 28 пекарен, в том числе в новых для себя локациях: на Московском, Ленинском, Каменноостровском и Среднем проспектах, Кирочной, Полтавской, Заставской, Невской и Б. Зеленина улицах.
Блюдо месяца
Устрица касабланка из Марокко в ресторане Мурада Бердиева Porto19. Фирменная подача — с жемчужиной из маракуйи и кокосового масла. А розовую джоли из Намибии пробуйте с винным уксусом, шалотом и лимоном.
«Дом 12» в Новой Голландии
Слух месяца
Знаменитые кофейные обжарщики (и сеть брю-баров в 7 городах России!) скоро откроют пятую кофейню Skuratov в Петербурге — в «Доме 12» Новой Голландии!
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