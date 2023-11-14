18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
Что Где Есть

В здании Левашовского хлебозавода появится рыбный ресторан Barca, а миллиардер Алексей Феликсов откроет проект Taste на Крестовском острове

Поделиться:

«Собака.ru» собрала гастрономические новости, слухи и ожидаемые ресторанные открытия Петербурга! 

Пресс-служба «Левашовского хлебозавода»

Превью месяца

1. В недавно открывшемся после длительной реконструкции памятнике конструктивизма — Левашовском хлебозаводе — появится ресторан. Рыбный Barca с авторской кухней Рустама Тангирова, который ставил меню и запускал десятки проектов в России, Финляндии, Италии и Франции за 20 лет карьеры (в том числе новый Regions на Жуковского), запустят уже в декабре. Будет аквариум с ежами и устрицами, винный шкаф и контактная барная стойка. 

Дана Сапарова

2. Миллиардер Алексей Феликсов (совладелец «585*Золотой» и «ЦЕХ 85») вместе с женой Алиной (Faces cafe — их совместное детище) откроет ресторан Taste в ЖК «Привилегия» на Крестовском острове. Семейный проект строится на втором этаже лобби элитного ЖК, где ранее работал «Тайга». Обещают ранние завтраки с большим утренним меню: от шакшуки и сырников до хрустящих круассанов и бриошей. В основном меню акцент сделан на средиземноморскую и итальянскую кухню – морепродукты, сезонные овощи, паста и пинцы, свежие салаты. Также в составе ресторана будет работать сигарный лаунж.

Предоставлено пресс-службой заведения

Трансфер месяца

Шеф-повар Илья Бурнасов (и номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023!), недавно вышедший из проектов Naia и Figata  теперь руководит кухней Blackchops, а экс-шеф английского мясного ресторана от Dreamteam Алексей Мезенцев переезжает в Москву в Smoke BBQ. 

Shutterstock: Bukhta Yurii

Бизнес

Сеть пекарен «Коржов» приобрела своего конкурента — «Пуд хлеба». В течение трех месяцев все семь точек сменят название, ребрендинг будет происходить постепенно. В итоге у «Коржов» будет 28 пекарен, в том числе в новых для себя локациях: на Московском, Ленинском, Каменноостровском и Среднем проспектах, Кирочной, Полтавской, Заставской, Невской и Б. Зеленина улицах.

Дарья Павлюкевич

Блюдо месяца

Устрица касабланка из Марокко в ресторане Мурада Бердиева Porto19. Фирменная подача — с жемчужиной из маракуйи и кокосового масла. А розовую джоли из Намибии пробуйте с винным уксусом, шалотом и лимоном.

«Дом 12» в Новой Голландии
Предоставлено пресс-службой заведения

«Дом 12» в Новой Голландии

Слух месяца

Знаменитые кофейные обжарщики (и сеть брю-баров в 7 городах России!) скоро откроют пятую кофейню Skuratov в Петербурге — в «Доме 12» Новой Голландии! 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: