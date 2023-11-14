В здании Левашовского хлебозавода появится рыбный ресторан Barca, а миллиардер Алексей Феликсов откроет проект Taste на Крестовском острове

Превью месяца

1. В недавно открывшемся после длительной реконструкции памятнике конструктивизма — Левашовском хлебозаводе — появится ресторан. Рыбный Barca с авторской кухней Рустама Тангирова, который ставил меню и запускал десятки проектов в России, Финляндии, Италии и Франции за 20 лет карьеры (в том числе новый Regions на Жуковского), запустят уже в декабре. Будет аквариум с ежами и устрицами, винный шкаф и контактная барная стойка.