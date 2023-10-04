Ресторан Regions: кухни регионов всей России и отечественное вино лучших хозяйств Кубани, Крыма и Дагестана

Regions — ресторан авторской кухни Рустама Тангирова (ставил меню в десятки проектов в Москве и Петербурге) по мотивам локальных рецептов разных точек нашей страны. Если гуглить имя шефа, можно наткнуться на определения «фуд-дизайнер и фэшн-повар», а также узнать, о существовании передач «Красивая подача» на телеканале «Еда», «Секреты шеф-повара» на «Пятом» и «Литература на вкус» на 78, ведущим которых он является. Страшно представить тайм-менеджмент человека, который параллельно успевает еще и запускать рестораны (более 60 в России, Финляндии, Италии и Франции за 20 лет карьеры), писать книги, судить международные соревнования поваров и тренировать подопечных для Bocuse d’Or.

Меню «Регионов» поделено географически, а не в классической последовательности подачи блюд, поэтому пока вы будете выбирать горячее с разных страниц, на стол приземлится комплемент — идеальное легкое антре — тарталетка с печеным картофелем, копченой сметаной и шапкой красной икры.