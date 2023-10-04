Ресторан Regions: кухни регионов всей России и отечественное вино лучших хозяйств Кубани, Крыма и Дагестана

Как же отрадно, что очередное ресторанное открытие — не набившая оскомину Италия и не реконструирующие оригинальную Азию вариации, а наше, русское! Едем на угол улиц Жуковского и Чехова в проект Regions знакомиться с кухнями Северо-Запада, Сибири, Дальнего Востока, Юга и Центральной России и лучшими образцами отечественного виноделия.
Regions — ресторан авторской кухни Рустама Тангирова (ставил меню в десятки проектов в Москве и Петербурге) по мотивам локальных рецептов разных точек нашей страны. Если гуглить имя шефа, можно наткнуться на определения «фуд-дизайнер и фэшн-повар», а также узнать, о существовании передач «Красивая подача» на телеканале «Еда», «Секреты шеф-повара» на «Пятом» и «Литература на вкус» на 78, ведущим которых он является. Страшно представить тайм-менеджмент человека, который параллельно успевает еще и запускать рестораны (более 60 в России, Финляндии, Италии и Франции за 20 лет карьеры), писать книги, судить международные соревнования поваров и тренировать подопечных для Bocuse d’Or.
Меню «Регионов» поделено географически, а не в классической последовательности подачи блюд, поэтому пока вы будете выбирать горячее с разных страниц, на стол приземлится комплемент — идеальное легкое антре — тарталетка с печеным картофелем, копченой сметаной и шапкой красной икры.
Интерьер Regions сдержанный и выдержанный, с отсылками к географии и звучащими деталями. Зеркало, повторяющее очертания острова Сахалин, люстра из рифленого непрозрачного стекла, имитирующая форму городчатого лемеха — элемента деревянного зодчества, в отделке — скальные породы и грубая древесина, по столешницам бегут русла Амура и Ветлуги, а шеф-тейбл зонирован панно с орнаментом вепсских наличников.
Рулет из судака
Что берем? Тартар из благородного алтайского марала в густом муссе из бородинского хлеба, сердце косули с жимолостью под одеялом из томленого лука, черноморского горбыля в соусе из зеленого перца и кинзы и жареных гребешков с кремом из печеной капусты, фенхелем и персиком.
Чтобы прибавить сил на тщательное изучение достижений российского виноделия тут придумали небольшие, но толковые закуски. Никаких антипасти, но профитроли с карельской форелью, тарталетка с печенью трески и форшмак из балтийской селедки. Меню, конгениальное барной коллекции, в которой собраны не только автохтоны и самые модные вина выдающихся хозяйств Кубани, Крыма, Дагестана и Ростовской области, но и дистилляты, терруарные чайные сборы и любопытные коктейли от команды El Copitas Bar: на ржаном водке с укропом или безалкогольные игристые с морошкой.
Пока команда укрепляется в квартале писателей и совершенствует сервис, а скоро начнет привозить виноделов на званые ужины
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