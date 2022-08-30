Faces Cafe на Крестовском: ранние завтраки, фермерские продукты и бриллианты от создателя пекарен «Цех 85» Алексея Феликсова

Блюда Faces складываются в том числе из продуктов фермы «Медовое», которая выпускает мясную гастрономию, и небольшой сыроварни под Петербургом – их предприниматель Феликсов несколько лет назад открыл для души. С 8:30 здесь подают завтраки, меню которых больше напоминает содержание энциклопедии (около 40 блюд!).

Глазунью или скрембл вам могут приготовить из яиц не только курицы, но и перепелки, утки или цесарки. Пшеничную кашу сварят на топленом молоке и приправят гребешком, тартин с лисичками и страчателлой украсят вареньем из ревеня и яблок, а блины – бычьими хвостами. На этом аттракционы не заканчиваются: к любому блюду можно добавить любой топинг из внушительного списка – от икры трех видов и черного трюфеля до прошутто Маттонелла.