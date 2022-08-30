Faces Cafe на Крестовском: ранние завтраки, фермерские продукты и бриллианты от создателя пекарен «Цех 85» Алексея Феликсова

Удивительно, но на Крестовском острове новый ресторанный проект – не частый гость. Самым последним из заходивших стал делом рук power couple Алины и Алексея Феликсовых. Миллиардер, создавший сеть «Цех 85», и с выпечкой на «ты», и с ювелирным миром (Алексей – совладелец магазинов «585*Золотой»), поэтому в своем ресторан-бутике Faces объединил домашний хлеб на ранний завтрак, отменные пинцы, редкое вино и бриллианты.
Возможно, вы не сразу найдете дверь в заведение. Она спрятана за деревьями зеленого сада – вход с торца дома №29 по Морскому проспекту с не очень неприметной вывеской. Внутри первым делом встречает достраивающийся флагманский бутик Feliksov Diamonds, а после – светлое пространство зала с махровым белым диваном по периметру, гипсовыми барельефами и открытой кухней, на которой руководит шеф-повар Александр Маслов (Ginza Project, «Астория», W St. Petersburg). Куратором и концепт-шефом стал Кирилл Шишов, совладелец Supramen, запускавший «Мари Vanna» в Лондоне и Нью-Йорке.
Блюда Faces складываются в том числе из продуктов фермы «Медовое», которая выпускает мясную гастрономию, и небольшой сыроварни под Петербургом – их предприниматель Феликсов несколько лет назад открыл для души. С 8:30 здесь подают завтраки, меню которых больше напоминает содержание энциклопедии (около 40 блюд!).
Глазунью или скрембл вам могут приготовить из яиц не только курицы, но и перепелки, утки или цесарки. Пшеничную кашу сварят на топленом молоке и приправят гребешком, тартин с лисичками и страчателлой украсят вареньем из ревеня и яблок, а блины – бычьими хвостами. На этом аттракционы не заканчиваются: к любому блюду можно добавить любой топинг из внушительного списка – от икры трех видов и черного трюфеля до прошутто Маттонелла.
Основное меню стартует с 13 часов и отрабатывает все запросы: в основе блюд морские ежи, осьминоги, цветная капуста, утка и мраморная говядина. Обязательно стоит попробовать хрустящую пинцу с тунцом, хашбраун из топинамбура под соусом берблан, голубцы с крабом и обратить внимание на десерты. Фирменную булочку с корицей и ванильным кремом или маковый рулет можно найти только в утреннем меню, но они могут быть в наличии и в 18.
К выбору напитков команда отнеслась очень осознанно. В безалкогольном барном меню нам впервые встретилось разделение на «свежевыжатые соки» и «фреши». Если первое – из одного фрукта или овоща, второе – готовые миксы арбуза и алоэ или яблока и щавеля. За винную карту отвечает команда Diletant Wine, а значит список состоит из вин от крошечных частных хозяйств Франции, Италии, Америки и даже Чехии. Надеемся, что неспешный бранч выходного дня с бокалом в руке следующим летом мы сможем провести на открытой террасе в зеленом саду напротив входа.
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