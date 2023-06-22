8 лучших пивных баров Петербурга

Петербург — барная столица России: именно отсюда на всю страну бартендеры, сомелье и пивовары запускают новейшие тренды в коктейлях, вине и крафте. Лето 2023-го — это сомаек на соджу, хрустящее алиготе и окрошка на царскосельском сидре. И настойки на бабл-гаме, конечно!
Мы выпустили листинг аж в 4-х частях — читайте еще о винных, коктейльных барах и рюмочных.
«Усы на пене»
Прямо напротив Aster, самых хайповых завтраков в Петербурге, есть пивной ботл-шоп с баром «Усы на пене», очень толковый — здесь скаутят все новинки, ни один модный мид и барливайн не пропустишь. За по-хорошему бестолковым времяпрепровождением идите к ним же на Лиговский, 50: караоке и кикер, вечеринки и большой двор.
t.me/usynapene
The Red Corner
Паб The Hat Group с сумеречным обаянием европейских руин-баров, в которых нетронутая кладка будто хранит истории героев Ремарка или Фицджеральда, летом совершенно преображается. Когда в The Red Corner открывают все эркерные окна и выносят столы на улицу, на ламбик с тартаром могла бы присесть и роковая Сильви из «Эмили в Париже».
Ул. Некрасова, 6
Every Dog
За духом британских пабов в стиле Гая Ричи, а не как (при всем почтении!) в каком-то «Короле Георге» XIV века, отправляйтесь в спорт-бар на Садовой: нальют биттера и портера, накормят хот-догом и фиш-н-чипс. Первый бар команды, кстати, открылся еще в 2011 году под названием I Believe: Тед Лассо бы одобрил!
Наб. кан. Грибоедова, 50
Dolphinwolf
В безумно крутом крафтовом баре пивоваров из Челябинска Ostrovica все невероятно безумно и круто. Судите сами: пьют эли с арахисовой пастой или с лакрицей, с маршмеллоу или с алоэ. Закусывают чикен-лоллипопами и мак-н-чизами (краны в форме кораллов!). Танцуют у диджей-стойки в виде гигантской жвачки и вокруг пляжного зонта посреди зала. И это вы еще их кислотный SMM в соцсетях не видели!
Боровая ул., 21
Redrum
В далеком 2015-м пивовары AF Brew вложили в свой первый бар столько прорывных идей, что они до сих пор держат Redrum в авангарде. Cкандинавский дизайн, рекордные 24 крана, авторские сморреброды (спрашивайте сезонный!), диджеи с передовых танцполов — и, конечно, фирменные сорта и релизы: летом обязательно пробуйте свежие гозе.
Ул. Некрасова, 26
«Сидр и Нэнси»
Северо-Запад — центр российского сидроделия. Новинки токсовского, выборгского и царскосельского терруаров — главные звезды афиши бара «Сидр и Нэнси» (впрочем сидры Испании и Франции здесь тоже наливают!). Берите пинчос, бокал пуаре и садитесь за стойки-гвоздики на улице встречать знакомых.
Ул. Некрасова, 28
«Проект ПС»
«ПС» в названии не русская транскрипция Post Scriptum, а наоборот, самые важные нашему сердцу буквы — сокращение от Петроградской стороны. «Проект ПС» — это настоящий локал-бар, куда заходят с утра до вечера, позавтракать, поработать и так далее. Все это под отменное светлое и темное, янтарное и пшеничное, горькое и фруктовое — а еще у «Проекта ПС» есть своя комбуча!
Ул. Ленина, 28
AF Brew Taproom
AF Brew — одновременно и пионеры, и патриархи отечественного крафтового пивоварения. И производство у них — в цехах первого в России пивзавода имени Степана Разина. В местном (очень красивом!) баре кормят индийской снедью (от Chori, еще одного классного проекта AF Brew!), льют IPA и NEIPA, пастри-стауты и хоппи-милки. Здесь же устраивают экскурсии, концерты, трансляции и бильярд.
Курляндская ул., 48
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