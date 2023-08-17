8 лучших коктейльных баров

Петербург — барная столица России: именно отсюда на всю страну бартендеры, сомелье и пивовары запускают новейшие тренды в коктейлях, вине и крафте. Лето 2023-го — это сомаек на соджу, хрустящее алиготе и окрошка на царскосельском сидре. И настойки на бабл-гаме, конечно!
Мы выпустили листинг аж в 4-х частях — читайте еще о винных барах, рюмочных и пивных проектах.
El Copitas Bar
Мексиканский бар можно считать едва ли не лучшим в России. Во-первых, в рейтинге The World's 50 Best Bars в 2021 году El Copitas Bar занял 8-ю строчку, беспрецедентный результат для нашей страны. Во-вторых, с 2015 года тут сменилось более 400 меню с гимлетами и дайкири, а гостеприимство и атмосфера (оценили Собчак и Познер!) не просто международного — межгалактического уровня.
Колокольная ул., 2
«Полторы комнаты»
Барная Perfect Bars Team (Ultramen!, Oy!) Владимира Николаева и Ивана Ляшука продвигает нейрогастрономию. К каждому коктейлю идет фудпейринг, раскрывающий напиток на максималках: например, к «Кровавой Мэри» (30 версий было в проработке!) — соленая черемша и оливки в розмарине. Bloody Mary еще и по бутылкам разливают: великая роскошь для пикника.
Ул. Маяковского, 34
Orthodox
Коктейльный бар, где льют только крепкое из бывших республик СССР и мешают в коктейли, посвященные произведениям Блока, Чехова и Чайковского. Чача на бузине, вермут на крыжовнике, соус из черемши — все это уже классика! Бонус: здесь самая большая коллекция дистиллятов из Армении: тутовых, айвовых, абрикосовых.
Ул. Рубинштейна, 2
Tagliatella Сaffé
Итальянским проектом большой семьи El Copitas заправляют исключительно барледи (ситуацию уравновешивает только фонтан негрони по имени Олег!). В Tagliatella Caffé идем (через двор со стрит-артом, мекку граффитчиков) на миланский вайб, вителло тоннато и идеальный сбальято.
Литейный пр., 61
Oy!
Покажите нам, кто не сабрировал бутылку кавы июльской ночью, и мы отведем его в Oy!: здесь за сабраж игристое дают бесплатно. Главный стритфуд в баре — устрицы (а это ой и вай!): солоноватые французские или сливочные ирландские — их открывают запросто, как на набережной Голуэя. Запивайте сухим мартини (тут с ним целое меню) или портером — вот истинный портовый фудпейринг.
Ул. Ломоносова, 3
Xander
В баре отеля Four Seasons (в доме со львами, что возвели еще до Исаакия) чувствуешь себя внутри кино из бондианы: лакшери пятизвездочного лобби, совершенный сервис. Разве что такой негрони Бонду и не снился — в Xander его мешают из 16 компонентов: 6 видов вермута, по 5 типов джина и биттеров. На закуску берите кокосовые мини-тако с крабом.
Вознесенский пр., 1
Faro
Все коктейльные энтузиасты знают бар Imbibe и респектуют его легендарному шоту Borsch. Новейший спин-офф этого заведения — Faro с южноевропейским духом — открылся неподалеку: коктейли делают с порто, хересом и мадерой. Суперхит — лазурный Lago di Como с алоэ в бокале с горными пиками на дне.
Ул. Маяковского, 18
Roots
Засесть в пятизвездочном лобби-баре, только с видом на Медное озеро? Запросто! В загородном сафари-отеле We Lodge шеф-бартендер Илья Астафьев, босс Gin Tonic Bar и член сверхпочетной Лондонской гильдии джина (что? да!), миксует коктейли в стильном шале с террасой и (блогеры, внимание!) на живописном поп-ап-плоту.
Юкковское сельское поселение
Комментарии (0)