5 баров из множества великих, которые принесли Петербургу славу барной столицы

Значение мексиканского бара Игоря Зернова, Артема Перука и Николая Киселева для Петербурга огромно — они нанесли наш город на мировую барную карту. В главном рейтинге баров на планете The World’s 50 Best Bars El Copitas единственный из российских попадал в списки пять лет подряд и забрался выше всех из соотечественников — на 27-е место. Вот неполный список других регалий только за 2020 год. Совладелец Артем Перук попадает в сотню самых влиятельных людей барной индустрии мира по версии важной институции Drinks International. На американском фестивале Tales of the Cocktail бар вошел в топ-10 главных коктейльных баров, его команда тоже в десятке лидеров. На выставке Bar Convent Berlin они снова в семерке избранных — в номинации лучших барных концепций за пять лет.

Ведущие бармены со всех континентов побывали на гастролях в El Copitas и сами приняли у себя его банду. Именно в этот бар как в главную гастродостопримечательность ведут гостей Петербурга — от Леонида Парфенова и Ксении Собчак до рэпера Моргенштерна. При этом команда не почивает на лаврах: развивает барную культуру в своей школе Bartenders FAQtory и недавно открыла трендовый шоурум с безалкогольными коктейлями. И все-таки El Copitas любим нами не только и не столько за все вышеперечисленное. Как и все петербуржцы мы ценим их за то, что и сами не мыслим себе жизни без их инжирных сауэров, гранатовых гимлетов и тако с телячьими щечками.

Bolshoy — классический бар в джазовой обработке