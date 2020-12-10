5 баров из множества великих, которые принесли Петербургу славу барной столицы

Размер не имеет значения! — говорим мы всем законотворцам, которые летом 2020 года под знаменем борьбы с недобросовестными районными разливайками почему-то решили ограничить площадь баров 50-ю квадратными метрами. Тем самым чуть не списали в утиль нынешние и будущие авторские небольшие заведения, которые наше всё — и драйвер туристического потока, и крестражи, где по частичкам хранится душа Петербурга. Дай нам волю рассказать о наших любимых питейных, пришлось бы издавать не номер журнала, а многотомную энциклопедию. Считайте, это просто ее тизер — великолепная пятерка из множества великих маленьких городских баров, которые принесли Петербургу славу барной столицы.
El Copitas Bar — самый титулованный бар России
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Команда бара El Cоpitas
Слева направо: Алексей Ермаков, Артем Перук, Игорь Зернов, Эля Зверева, Даниил Золотухин, Андрей Коробков, Катерина Стрен, Роман Сабанаев, Николай Киселев, Алена Ковальчук, Алексей Чайников, Софья Лапина. На Алексее: куртка и рубашка, на Артеме: рубашка, на Игоре: рубашка, на Эле: свитер, на Данииле: свитер, на Андрее: водолазка и рубашка, на Катерине: сорочка, на Романе: рубашка, на Николае: куртка, на Алене: свитер, на Алексее: рубашка, на Софье: футболка (все — Uniqlo)
Значение мексиканского бара Игоря Зернова, Артема Перука и Николая Киселева для Петербурга огромно — они нанесли наш город на мировую барную карту. В главном рейтинге баров на планете The World’s 50 Best Bars El Copitas единственный из российских попадал в списки пять лет подряд и забрался выше всех из соотечественников — на 27-е место. Вот неполный список других регалий только за 2020 год. Совладелец Артем Перук попадает в сотню самых влиятельных людей барной индустрии мира по версии важной институции Drinks International. На американском фестивале Tales of the Cocktail бар вошел в топ-10 главных коктейльных баров, его команда тоже в десятке лидеров. На выставке Bar Convent Berlin они снова в семерке избранных — в номинации лучших барных концепций за пять лет.
Ведущие бармены со всех континентов побывали на гастролях в El Copitas и сами приняли у себя его банду. Именно в этот бар как в главную гастродостопримечательность ведут гостей Петербурга — от Леонида Парфенова и Ксении Собчак до рэпера Моргенштерна. При этом команда не почивает на лаврах: развивает барную культуру в своей школе Bartenders FAQtory и недавно открыла трендовый шоурум с безалкогольными коктейлями. И все-таки El Copitas любим нами не только и не столько за все вышеперечисленное. Как и все петербуржцы мы ценим их за то, что и сами не мыслим себе жизни без их инжирных сауэров, гранатовых гимлетов и тако с телячьими щечками.
Bolshoy — классический бар в джазовой обработке
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Команда бара Bolshoy
Слева направо: Дмитрий Давыдов, Мария Шатохина, Феликс Народницкий, Дмитрий Виноградов, Варвара Башарина. На Дмитрии: смокинг, жилет, сорочка, бабочка и пояс, на Феликсе: смокинг, сорочка и бабочка (все — Boggi Milano)
Бар Феликса Народницкого, создателя старейшего джазового клуба в Петербурге JFC, в течение дня меняется как музыкальная импровизация на джем-сейшене. Утром ритм задает деловитый гул кофемашины и звонкие кофейные ложечки. Ради чашки образцового эспрессо с круассаном в это время здесь, на Большом проспекте Петроградской стороны, часто паркуются авто бизнес-класса, везущие своих обладателей в видовые офисы.
Днем тут свингуют на аперитиве — согласно этой доброй традиции родом из Италии с 16:00 до 19:00 петербуржцы, счастливо избежавшие режимной занятости, заглядывают сюда на бокал вина, просекко или апероль-спритц с антипасти — артишоками, оливками и вялеными томатами. Вечером гости собираются на несколько биг-бэндов — бармены торопятся смешивать фирменные негрони на кофейных зернах, джин-тоники с лаймовым спреем и терпкий бальзам фернет с крафтовой колой. После такой кульминации неспешной каденцией разворачивается дижестив. Одни гости за стойкой обстоятельно дискутируют о японском виски и селективных вермутах, другие на экранах смотрят редкие концерты легендарных Куинси Джонса или Грегори Портера из коллекции джаза Феликса Народницкого. Засобиравшись домой, можно экспромтом прикупить понравившуюся графическую работу: стены небольшого Bolshogo бара регулярно отдают под творчество перспективных художников.
I Believe — паб, о котором мечтают в каждом районе
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Команда бара I BelIeve
Слева направо: Юрий Кузько, Дмитрий Карачевский, Роман Журавлев. На Юрии: куртка Off-White, сорочка Valentino, галстук, кепка и брюки Dior Homme, на Дмитрии: джемпер и панама Valentino, поло Gucci, брюки Dior Homme, на Романе: джемпер, сорочка, галстук и кепка Gucci, брюки Off-White (все — Babochka Сoncept Store)
Когда дверь в лондонский паб открывает незнакомец, как это бывает в фильмах у Гая Ричи? Шумный кокни завсегдатаев обрывается, они оборачиваются и даже сесть вошедшему не дадут — ведь каждый свободный стул застолблен за каким-нибудь Старым Бобом или Доходягой Биллом. В I Believe на Петроградской стороне, разумеется, всё не так, но там тоже сразу чувствуешь, как гости и хозяева хорошо друг друга знают и ценят. С первым глотком пейл-эля — и ты будто бы ходил сюда всегда, даже если зашел впервые. Добротное качество здешней снеди никогда не меняется, особенно у лучших в городе фиш-н-чипс: треску готовят не фингер-фудом на один зубок, а целыми сочными филе. Гарант постоянства — шеф-повар Юрий Кузько, который рулит на кухне с открытия, то есть уже 9 лет. С идеологом заведения Дмитрием Карчевским и шеф-барменом Романом Журавлевым они рука об руку работают в индустрии так и вовсе 15 лет подряд.
Команда имеет футбольный бекграунд и во время просмотра матчей умеет как обслужить, так и урезонить болельщиков — даже если за барной стойкой будут втроем, а фанатов соберется до двух сотен. Дмитрию не впервой биться за свое комьюнити: он был одним из инициаторов «Союза независимых рестораторов Петербурга», ведущего борьбу с законом «О наливайках». We Believe — мы верим, что такие пабы нужны в каждом микрорайоне. Здесь не видят и не делают разницы между заглянувшими Александром Кержаковым или Юрием Дудем и всеми другими гостями. После тяжелого рабочего дня тут, не спрашивая, нальют пинту твоего любимого стаута, расскажут соседские новости и даже в трудное для своих верных резидентов время могут их ужин записать в кредит.
«Пирс 28» — портал из петербургской действительности в лето
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Команда бара «Пирс 28»
Слева направо: Лёша Никулин, Оля Сун, Егор Барилко, Ваня Беляков, Вика Смирнова, Наталия Геллер, Настя Бабушкина, Ульяна Ярославская. На Вике: платок Accessories (Московский Универмаг), на Леше: футболка LERROS (Московский Универмаг), на Оле: бадлон Paul Smith (BOSCOFAMILY)
Сообщество тропического бара именует себя «пирсолюди». Так могло бы называться фантастическое племя родом с Атлантиды, не правда ли? Пирсолюди действительно нереальный для Петербурга народ: у них за стойкой за один вечер ты как будто бы пропитываешься «солнечным» витамином D — дозой не меньше, чем от месяца на Мальдивах. За дверью бара на улице Некрасова пальмы и бананы, гамаки и серферские доски. У посетителей в руках обезьянки, фламинго и попугаи — не живое зверье, а посуда: здесь специализируются на тики-коктейлях, которые принято подавать в керамических статуэтках. Микс «Джунгли зовут» — на роме с персиком и ананасом, Monkey Killer — с джином, кокосом и тамариндом; на закуску — кубинский сендвич, начос и салат с личи.
Команда Натальи Геллер, кажется, раскрыла вайб нескончаемого лета, и это неудивительно. Они все как один — музыканты и серферы-энтузиасты; даже в 2020 году, оставшись на сезон без Филиппин и Бали, седлали между сменами в баре волны Финского залива и вейк-серфили на Неве. Однако это еще не самое удивительное на «Пирсе». В месте под девизом Endless Summer Bar по вечерам танцуют! И это в Петербурге, где танцев вообще преступно мало! У ребят потрясающе-заводный саундтрек из попсы 1990-х, r’n’b 2000-х и теплых хитов 1980-х. На танцполе сейчас хватит места всем — но это только теперь. А раньше, когда к «Пирсу» пришвартовывались в «Третьем кластере» (бар переехал оттуда на Некрасова в 2017 году), чтобы закружиться под ABBA и Black Eyed Peas, приходилось отыскивать место на 40 квадратных метрах. Прими закон «О наливайках» в редакции с нормой в 50 кв. м пять лет назад, популяции удивительных «пирсолюдей» просто бы не было.
«8» — концентрированная ЧПХ
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Команда бара «8»
Слева направо: Александр Цветков, Екатерина Бир, Роман Шальнов, Николай Нечаев, Мария Золотарева. На Александре: джемпер Uniqlo x J.W. Anderson, джинсы Uniqlo U, на Екатерине: пиджак и брюки Liu Jo, футболка Uniqlo, на Романе: джинсы Uniqlo U, пиджак, футболка (все — Uniqlo), на Николае: шорты Uniqlo x J.W. Anderson и рубашка Uniqlo, на Марии: пиджак, футболка и брюки (все — Liu Jo)
Если пришлось бы выбирать самый петербургский бар во всем городе, то это был бы винный бар «8». Во-первых, локация. Заведение занимает парадную (да-да, ни в коем случае не подъезд) в необарочной ротонде дома лесопромышленников Колобовых 1908–1910 годов постройки. Решение этой круглой угловой башни подсказал французский архитектор Эжен Энар, один из создателей комплекса Всемирной выставки в Париже 1900 года. Во-вторых, хозяйка бара — носительница петербургского ДНК Катя Бокучава: ресторатор, амбассадор Петроградской стороны, неравнодушный гражданин и строгий критик окружающей действительности. В-третьих, культурная программа в духе авангардных салонов Серебряного века.
Чего только не видели эти стены! Например, в рамках проекта «#избачитальня» тут декламировали нараспев тексты попсовых песен, за барную стойку вставала дива-пианистка Мария Дризик, а музыкант Никита Авдеев, выступая на подоконнике, регулярно собирает аншлаги как каверами на The Beatles, так и собственной лирикой. Все это, разумеется, под мощный аккомпанемент вин Старого света: на его аккорды собирается весь городской и не только бомонд — дизайнер Алина Герман и бизнесмен Иван Третьяков, актриса Анна Михалкова и кинорежиссер Дуня Смирнова.
Текст: Анастасия Павленкова
Фото: Данил Ярощук, Константин Рассохин, Саша Чайка, Алексей Гусар
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