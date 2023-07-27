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Что Где Есть

8 лучших винных баров Петербурга

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Петербург — барная столица России: именно отсюда на всю страну бартендеры, сомелье и пивовары запускают новейшие тренды в коктейлях, вине и крафте. Лето 2023-го — это сомаек на соджу, хрустящее алиготе и окрошка на царскосельском сидре. И настойки на бабл-гаме, конечно! 

Мы выпустили листинг аж в 4-х частях — читайте еще о коктейльных барах, рюмочных и пивных проектах.

Предоставлено пресс-службой заведения

Zazazu

На улице Рубинштейна на террасе винного гастробара за зеленью в садовых тележках утонченная публика закусывает креман улитками и гребешками так томно, словно она на ресторанной рю Монторгейль в Париже. Бабочки в животе (Анастасия и Дмитрий Решетниковы назвали свое заведение в их честь) порхают и на фирменном катере с кейтерингом Zazazu.

Ул. Рубинштейна, 23

Предоставлено пресс-службой заведения

«Ласточки»

Винный бар в доходном доме Е. В. Сажина (памятник модерна!) — резиденция одного из главных сомелье (а еще винодела и трендсеттера!) России Евгения Шамова. Летом через открытые окна в пол за новым бокалом алиготе, хереса или шампани с террасы заходят прямо через оконный проем. На ролях фудпейринга — брускетты, пицца из дровяной печи, мясо и сифуд с гриля.

Ул. Воскова, 31/20

Предоставлено пресс-службой заведения

«На вина!»

Пуристы помнят! Это сейчас бары «На вина!» шумят в Москве и в Петербурге на «Винном складе». Однако первым был этот, у зоопарка. УТП бренда здесь сохранилось идеально: великие бутылки Пужоля и Хайдера тут непринужденно открывают под сардины и краковскую. Летом биодинамику обильно дегустируем на ящиках, выставленных на улицу, и подоконниках распахнутых окон. 

Инструментальная ул., 3В; Кронверкский просп., 65

Предоставлено пресс-службой заведения

Bacсhus

«Вино тру, цены лоу», так поясняют создатели винотеки VinoFeel Ольга Самсонова и Никита Рачинский концепцию своего бара. Они увлечены современным виноделием Восточной Европы (эксклюзивная Венгрия вообще только у них!), но и русские авангардные бутылки с оранжами и петнатами в Baсchus тоже есть — и все это под креативные брускетты, паштеты и риеты.

Караванная ул., 7

Предоставлено пресс-службой заведения

Wine Can Dance

В 2010-х обжарщики Bolshecoffee Roasters открыли Prostovino: демократичный винный бар с крутыми бутылками — селекционные пино и гаме разливают по исключительно резонным ценам. Wine Can Dance — современная версия Prostovino: более нарядная, с живой музыкой и уличными столиками вдоль Андреевского двора.

6-я линия В.О., 9

Предоставлено пресс-службой заведения

Utopist

Настоящая утопия и бинго: все важные петербургские ноу-хау собраны в одном месте. Загибайте пальцы: двор-колодец со стрит-артом и хостелом. Натуральное вино независимых хозяйств (мода на них пошла из Петербурга!), бургеры и гениальная картошка фри. Плюс выставки, музыка с винила, танцы до утра и настолки.

Ковенский пер., 14

Предоставлено пресс-службой заведения

Lenina 20

В карте гастробара виноторговцев Vinoterra около 200 позиций от каталонской классики до современной Аргентины. Но попробовать можно до 1 800 наименований: здесь же находится винотека компании, и бутылки из бутика вам откроют и разольют без пробкового сбора, то есть без наценки. Дегустируйте с крабовым тако и артишоками на террасе за зеленым палисадником.

Ул. Ленина, 20

Предоставлено пресс-службой заведения

Yesenin

Русский бар только с отечественным вином от команды ресторана Petrov-Vodkin назвали в честь певца новокрестьянской лирики, но строчки из карты вин больше походят на новояз Маяковского: зинфандель, Кубань и Мысхако, Красностоп, де Талю, Геленджик. Закусываем эту лирику килькой, смальцем, олениной и маринованными патиссонами.

Гороховая ул., 2/6

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Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2023
Люди:
Ольга Самсонова, Никита Рачинский

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