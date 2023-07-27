8 лучших винных баров Петербурга

Петербург — барная столица России: именно отсюда на всю страну бартендеры, сомелье и пивовары запускают новейшие тренды в коктейлях, вине и крафте. Лето 2023-го — это сомаек на соджу, хрустящее алиготе и окрошка на царскосельском сидре. И настойки на бабл-гаме, конечно!

Мы выпустили листинг аж в 4-х частях — читайте еще о коктейльных барах, рюмочных и пивных проектах.