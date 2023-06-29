8 лучших рюмочных Петербурга

Петербург — барная столица России: именно отсюда на всю страну бартендеры, сомелье и пивовары запускают новейшие тренды в коктейлях, вине и крафте. Лето 2023-го — это сомаек на соджу, хрустящее алиготе и окрошка на царскосельском сидре. И настойки на бабл-гаме, конечно!
Мы выпустили листинг аж в 4-х частях — читайте еще о винных, коктейльных барах и пивных проектах.
«Бар Витя»
Истинная ЧПХ! Бар в парадной модернового дома с ангелом начала ХХ века: майолика, винный шкаф в шахте лифта и песни под гитару на лестнице. Летом «Жопой чую, приключения будут» (это название коктейля, они все тут харизматичные) и бутерброды-чикетти выносим во двор-колодец с пальмой и винтажным спорткаром.
Ул. Восстания, 19
«Русская рюмочная No1»
«РР No 1» — это ресторан, музей истории водки и стоячий бар с исключительной коллекцией беленькой. Легендарно в этом комплексе все: звездные гости от Metallica до Рэйфа Файнса, бутеры из «Закуски под водку No 1» и дядя Валера — патриарх сферы гостеприимства Валерий Тарасов, служащий официантом с 1960-х.
Конногвардейский б-р, 4
«Хроники»
Летом улицу Некрасова стоит сделать пешеходной: это главная барная артерия Петербурга и белыми ночами публика выбегает с бокалами на проезжую часть. В «Хрониках» самый масштабный опенэйр: за яблогоном и коктейлем «Свободная Ингрия» с брусникой творческая интеллигенция собирается, чтобы, не сговариваясь, встретить всех своих знакомых.
Ул. Некрасова, 26
«Хоровод»
Неорюмочная от пивоваров AF Brew приглашает «нахороводиться» (то есть вдохновенно накидаться!) на террасу у Дома Бассейного товарищества с видом на Некрасовский сад. К фантастическим настойкам с бабл-гамом или тыквой и халапеньо поднесут блины с мясом, драники и бутерброды с килькой и перцем по рецепту 1948 года.
Ул. Некрасова, 58
«Синичка»
Рюмочная у Ленфильма очень кинематографична: часы с кукушкой, собрание БСЭ, мельхиоровые кокотницы для жюльена, трубочки в советском стиле «Соки-воды» для лимонада с огурцом. Летом берем соленые абрикосы под водочку и окрошку на сухом сидре, с похмелья — московские кислые щи, а еще тут круто обедать всего за 300 рублей.
Каменноостровский пр., 14
«Наденька» и Ко
Сеть неорюмочных идет по фильмографии Гайдая и Рязанова: первое заведение — «Ипполит» на Казанской, 26, второе — «Федя, дичь!» на Садовой, 7 (туда идите на шашлыки), а третье как раз «Наденька» на Некрасова. Сюжетная линия единая: бутерброды, борщ, пельмени, настойки на беленькой и джине, дикие танцы до утра.
Ул. Некрасова, 25
«Снежинка»
Во времена СССР «Снежинка» — это кафе-мороженое, с 1990-х — главная рюмочная Петроградской. В 2021 году Катя Бокучава («Место», бар «8») обустраивает здесь ресторан. Общественность волнуется, маргинальные завсегдатаи ломятся в окна, и Бокучава заведение продает — обратно хозяйке легендарной «Снежинки»! Чем не (история на «Оскар»!) повод зайти сюда на рюмашку?
Малый пр. П. С., 57
«Залив»
Рецепт идеального вечера в «Заливе», чтобы войти в состояние благостной, душевной синевы: малосольный огурец под укроповку, бутерброд с селедкой (великая!) под хреновуху, подкрепиться картохой с икрой мойвы — и в отрыв с набором из шести сладких настоек. Еще одна эпохальная рюмочная Анны Хмельницкой — на Новой Голландии, в «Бутылке».
Ул. Некрасова, 24
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