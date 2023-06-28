Вот самый яркий ресторанный двор этого лета Cafe Cava: завтраки с 9 утра, дневные вечеринки, галерея и бильярд

Дверь в вечное лето для нас открыла команда Cava Disco — самых нарядных и модных вечеринок Петербурга. Теперь на Восстания, 19, образовался свой нанокластер: бильярдная, поп-ап двор Cafe Cava под стеклянными навесами, галерея Rose Ирены Куксенайте и Эдуарда Мурадяна, в чей «БарВитя» (в парадной Дома с ангелом!) отсюда же осуществляется вход.
Огурцы по-ливански, хумус, томатный тапенад с булочками симит
Случайный человек вряд ли займет свое место в тени зеленых растений во дворе отеля Akyan. Сначала нужно войти в бильярдную — большой зал, освещаемый оживленной улицей, с двумя игровыми столами. Затем пройти по лестнице в другой, с кожаными диванами и серьезными креслами. Оттуда распахнуты двери в то лето, которое мы заслужили (а мы заслужили!).
Внутри большая барная стойка, за которой пьют выдержанные в бочках коктейли от Валеры Дятлова, одного из создателей Cava и всех напитков в «БареВитя» в парадной старинного дома, вход в которой здесь же. Хотите вы коктейли, или нет, все равно обязательно почитайте меню. Названия уносят в самые трогательные летние воспоминания: «Целоваться под Поцелуевым мостом», «Закат в Лопухинском саду», «Опоздать на мосты и остаться в Петроградке» (вариация на Манхеттен). В винной же карте — авангард: ее уравновесил Арсен Вартанов, сомелье «На Вина!».
В одном углу ищите (буквально за парой стеклянных витрин и белой дверью) поп-ап галерею Rose Ирены Куксенайте и Эдуарда Мурадяна: первая выставка посвящена Пушкину. В другом же — небольшая открытая кухня, из которой на подносах появляются «нахлебники», то есть намазки на булочку симит. Огурцы по-ливански идеальны в своем балансе, паштета из куриной печени с яблочным пюре берите сразу две порции. На компанию можно разделить «супницу рыбного супа» в очень красивой винтажной посуде.
На завтрак в Cafe Cava ждут уже с 9 утра. Весь день до 17 часов готовят большие утренние наборы. Всего есть 6 вариантов: от самого простого с кофе, круассаном, взбитым сливочным маслом, сыром, мортаделлой и трехминутным яйцом до солидных версий омлетом и беконом или дюжиной устриц с бутылкой шампанского.
Регулярно здесь проходят лайвы с живой и электронной музыкой, дневные вечеринки (уже с 16 часов), виниловые сеты, а по воскресеньям — пивные суаре Beergarden, созданные совместно с командой Dreamteam. После 23:00 все плавно перемещаются внутрь отеля — бильярд не может ждать!
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