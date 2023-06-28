Вот самый яркий ресторанный двор этого лета Cafe Cava: завтраки с 9 утра, дневные вечеринки, галерея и бильярд

Случайный человек вряд ли займет свое место в тени зеленых растений во дворе отеля Akyan. Сначала нужно войти в бильярдную — большой зал, освещаемый оживленной улицей, с двумя игровыми столами. Затем пройти по лестнице в другой, с кожаными диванами и серьезными креслами. Оттуда распахнуты двери в то лето, которое мы заслужили (а мы заслужили!).

Внутри большая барная стойка, за которой пьют выдержанные в бочках коктейли от Валеры Дятлова, одного из создателей Cava и всех напитков в «БареВитя» в парадной старинного дома, вход в которой здесь же. Хотите вы коктейли, или нет, все равно обязательно почитайте меню. Названия уносят в самые трогательные летние воспоминания: «Целоваться под Поцелуевым мостом», «Закат в Лопухинском саду», «Опоздать на мосты и остаться в Петроградке» (вариация на Манхеттен). В винной же карте — авангард: ее уравновесил Арсен Вартанов, сомелье «На Вина!».