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Что Где Есть

Гастрономический алкогольный гид по Петербургу: что где есть и чем закусывать

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Спорим, эту статью вы выучите наизусть? Буквально! Потому что «Собака.ru» отвечает на главные вопросы жизни, Вселенной и всего такого: что где выпить и чем бы закусить? Встречайте пары, чей союз создан на гастрономических небесах. 

 

КОКТЕЙЛИ

Шоты, классика, клубные

ПИВО / СИДР

Айсвайн, лагер, смузи

ВИНО

Петнат, шампань

КРЕПКОЕ

Дистилляты, наливки, бальзам

 

Проект: Анастасия Павленкова, Дарья Павлюкевич, Екатерина Суменкова

Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью человека!

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Материал из номера:
Ноябрь

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