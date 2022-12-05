Гастрономический алкогольный гид по Петербургу: что где есть и чем закусывать

Спорим, эту статью вы выучите наизусть? Буквально! Потому что «Собака.ru» отвечает на главные вопросы жизни, Вселенной и всего такого: что где выпить и чем бы закусить? Встречайте пары, чей союз создан на гастрономических небесах.
Шоты, классика, клубные
Айсвайн, лагер, смузи
Петнат, шампань
Дистилляты, наливки, бальзам
Проект: Анастасия Павленкова, Дарья Павлюкевич, Екатерина Суменкова
Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью человека!
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