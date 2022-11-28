Пирожок и шампань, омлет и алиготе: лучшие закуски к вину в Петербурге

«Пузыри», будь это даже рекольтантная шампань, сейчас, кажется, пьют только под джанкфуд вроде картошки фри и пирожка. Но классический пейринг, знаете, никто не кэнселлил: к Швецу нам подавай только трюфеля!
Картошка фри и петнат в Utopist
Петнаты (игристые, выполненные так называемым дедовским методом) уверенно правят балом: сейчас на волне не духовитые природные ноты (ну, вы поняли!), а опрятность и чистота. Биодинамическое игристое из винограда пиньолетто, например, от Федерико Орси, особенно хорошо в трендовом нормкорном сочетании с картошкой фри, на которой аппетитно расплавлен крафтовый сыр (всегда разный!) от фермы «Ранчо Рикон»
Ковенский пер., 14
Никита Абалихин
Рислинг Никиты Абалихина с хумусом в «На вина!»
Русские виноделы уже давно наше все, обязательно подпишитесь на лучшие дайджесты их новостей, телеграм-каналы «Цитрон Цюрупинский» и «Вино и люди». И отправляйтесь дегустировать в бар «На вина!» бутылки амбициозного таланта Никиты Абалихина, раньше выступавшего под крымским брендом Lucky Winery. К солоноватому йодистому рислингу просите хумус, а к ягодному пино нуару — брускетту с говяжьим языком.
Кронверкский пр., 65
Французский омлет и алиготе во Frantsuza Bistrot
Иван Глушков / главный редактор журнала «Соль»
«Чуть ли не самое модное белое вино сейчас — алиготе, главные регионы — Бургундия и Крым. Если начинаете день у тандема Блинова— Фролухина (это глава Duo Band Дмитрий и шеф-повар Frantsuza Bistrot Иван), берите алиготе к омлету: он плотный, жирный, маслянистый, поэтому кислотное белое его отлично поддерживает и освежает. Вообще бокал отличного вина за завтраком — это ли не счастье!»
наб. Адмирала Лазарева, 22
Тартар с трюфелем и пино нуар Павла Швеца в Beefzavod
Павел Швец / глава винодельни Uppa Winery
«Легкая жирность, которая есть в мясе, прекрасно комбинируется с кислотностью, которая есть в пино нуаре нашей винодельни. Это вино не мощное, но очень свежее и ягодное. И грибные тона трюфеля эту его ягодность дополняют. За 18 месяцев выдержки в бочке пино нуар еще не обрел третичных тонов, но чрезмерную фруктовость уже удалось убрать. Так что и в ароматике они с блюдом друг друга дополняют, и во вкусе — очень люблю это сочетание».
Аптекарский пр., 2
Груша с трюфельной карамелью и херес в BoBo
Алексей Гребенщиков / шеф-кондитер ресторана BoBo
«Херес от патриархов Sanchez Romate, что производится в Испании с конца XVIII века, мы рекомендуем с трюфельной грушей: трюфель мэтчится с древесно-грибной композицией напитка из Андалусии, а на послевкусие отлично ляжет мороженое из карамелизированного белого шоколада (мы подаем его на десерт!). Берите херес категории крим: он без приторного финиша — так лучше».
Виленский пер., 15
Пирожок с капустой и шампань в Big Wine Freaks
Усилиями винных энтузиастов и прогрессивных виноторговых компаний шампань из недоступного продукта ушла, что называется, в народ. Во-первых, Global Champagne Day, который петербургские рестораны отмечают, разливая по бокалам ценные бутылки. Во-вторых, стритфуд на закуску: теперь только так! Во «Фриках» берите рекольтантов (независимых производителей вам подскажет сомелье) и культовый пирожок с капустой и икрой.
Инструментальная ул., 3В
Проект: Анастасия Павленкова, Дарья Павлюкевич, Екатерина Суменкова
Комментарии (0)