Пирожок и шампань, омлет и алиготе: лучшие закуски к вину в Петербурге

Тартар с трюфелем и пино нуар Павла Швеца в Beefzavod

Павел Швец / глава винодельни Uppa Winery

«Легкая жирность, которая есть в мясе, прекрасно комбинируется с кислотностью, которая есть в пино нуаре нашей винодельни. Это вино не мощное, но очень свежее и ягодное. И грибные тона трюфеля эту его ягодность дополняют. За 18 месяцев выдержки в бочке пино нуар еще не обрел третичных тонов, но чрезмерную фруктовость уже удалось убрать. Так что и в ароматике они с блюдом друг друга дополняют, и во вкусе — очень люблю это сочетание».

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