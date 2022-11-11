Тофу, трес лечес и окорок: с чем лучше всего пить пиво в Петербурге

Сидр в 2022-м притворяется вином: к яблочным петнатам и айсвайну несите сырную тарелку. А пиво — это новый смузи (а не брутальное жигулевское!): закусываем не «полосатиком», а малиновой пиццей!
Клубничный гозе и пицца с малиной в Pizza 22cm
Кажется, не существует ингредиента, который сейчас не добавляют в пиво. Слезы единорога? Уже было! Если такой крафт сладкий, то его называют смузи (или супы на арго!). Если кисло-соленый, то гозе: и тут у пивпейринга есть шанс: попробуйте клубничный гозе от токсовской пивоварни On The Bones со сладкой пиццей от 22 cm (с грушей или тоже с ягодами — с малиной!).
ул. Жуковского, 45; Б. Конюшенная, 2; ул. Льва Толстого, 1
New England IPA и острый цыпленок в AF Brew Taproom
За фудпейринг в баре при многоуважаемой пивоварне AF Brew неспроста отвечает неоиндийская закусочная Chori First Class Eats. Местный острый цыпленок Dahi Chicken Tikka в йогуртовом соусе с лимонным рисом выступает идеальным партнером для главного сорта 2022 года, NeIPA или New England IPA. Мутно-тропическое (но не за счет соков, а исключительно хмеля) пиво бесподобно сочетается со всем острым и приятно жирненьким.
Курляндская ул., 48
Грейп-эль и запеченный тофу в Dolphinwolf
Главные популяризаторы виноградных грейп-элей (пивное сусло, смешанное с винным) — крымская пивоварня «Якорь»: делают их с кокуром, мускатом, саперави и ркацители — просто песня! А в баре Dolphinwolf попробуйте грейп-эль челябинской пивоварни Ostrovica, они его еще модернизируют соком алоэ. С ним хорошо мэтчится местный запеченный тофу с томатами и чеддером.
Боровая ул., 21
Олег Андреев, Andreev Ciderworks
Айс-сидр с десертом Tres Leches в «Сидр и Нэнси»
«Ледяной» сидр из замороженных яблок вот-вот будет повсюду: сладкий, густой, с большей, чем у обычного, крепостью. Кажется, он создан для телепортации в каникулы у бабушки в яблоневом саду. Для полного эскапизма возьмите в сидрерии Tres Leches — мексиканскую сладость из бисквита и трех видов молока, а к нему айс-сидр Олега Андреева из Andreev Ciderworks (кстати, айс-сидр сделали уже все передовые сидроделы страны!)
ул. Некрасова, 28
Яблочный петнат с окороком и айвовым джемом в Hedonist
Сидр по технологии петнатов сейчас — главная забота передовых сидроделов: его производят по традиционной технологии, по аналогии с одноименным игристым вином — то есть брожение начинается в емкости, а заканчивается в бутылке. В дегустационном салоне Hedonist возьмите на пробу петнат от северо-западных натуралистов Cidre'Rhino, а закусите чем-то тоже с фруктовыми нотками: окороком (в вине с изюмом!) и айвовым джемом.
Столярный пер., 18
Мария Евневич
Совладелица компании «Максидом»
«Классика никогда не выходит из моды! Если уж пить пиво, то с мастерски подобранной закуской. В рюмочной “У Ларисы” берите базовый лагер с чебуреками. В I Believe на Петроградской стороне заказывайте пшеничное и их легендарные “лукашки” — картофельные крокеты с жареными сосисками. А неподалеку в баре The Wall еще феноменальный борщ с салом! После него отлично зайдет стаканчик обычного локала».
Проект: Анастасия Павленкова, Дарья Павлюкевич, Екатерина Суменкова
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