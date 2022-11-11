Тофу, трес лечес и окорок: с чем лучше всего пить пиво в Петербурге

Клубничный гозе и пицца с малиной в Pizza 22cm

Кажется, не существует ингредиента, который сейчас не добавляют в пиво. Слезы единорога? Уже было! Если такой крафт сладкий, то его называют смузи (или супы на арго!). Если кисло-соленый, то гозе: и тут у пивпейринга есть шанс: попробуйте клубничный гозе от токсовской пивоварни On The Bones со сладкой пиццей от 22 cm (с грушей или тоже с ягодами — с малиной!).

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