Коктейльный фудпейринг: «Черный русский» с чуррос и шоты с мидиями

Ура, шоты, классика (есть целый бар про драй мартини!) и клубные любимцы от «Голубой лагуны» до B-52 — это опять модно. А значит, легализован и разлет закуси — от тыквы до сэндвича.
Шоты с сельдереем и васаби с жареными мидиями в Ultramen!
Шоты из ссылки в напитки под караоке или мальчишник возвращаются в моду. Только представьте, насколько гастрономичен Go Green с сельдереем, васаби и киви в Ultramen! Особенно в паре с жареными мидиями кимчи: остринка у них с напитком общая. А хотите старого доброго веселья, так в Co-op Garage вас ждет «Штучка»: шоты на водке и лимонном соке для вечеринок.
набережная реки Фонтанки, 59
Дмитрий Блинов
глава ресторанов Duo Band
«Коктейль Honey Gimlet на основе джина, ромашкового чая, вермута и тоже с добавлением меда — есть общие ноты, но сладкое-кислое — всё в балансе. Плюс запеченная и подвяленная тыква с медом, рассыпчатым творогом, маринованным в белом вине и изюме, тыквенными семечками и гелем из хереса. Наши бармены горячо рекомендуют вот такую пару, и я им полностью доверяю».
Виски-кола с сэндвичем с чоризо в Gypsies & Jews
Еще одна хорошая новость! Клубные коктейли, телепортирующие прямиком в барные стойки 2000-е, теперь не зашквар, а гастрономический постмодерн. Как в баре Gypsies & Jews, где виски-кола сейчас стоит на кране. Закусывают тоже современно, не лимоном, а сэндвичем с чоризо. Шуточный оммаж «Голубой лагуны» тоже как-то разошелся за выходные: ждем камбэка «Лонг айленда»!
ул. Ломоносова, 14
Галина Рогалева
Соосновательница фестиваля Farm to Table
«Тренд на штучность, а не массовость растет, что и транслирует наш гастрономический фестиваль Farm to Table, объединяющий рестораны и фермеров. Бары тоже работают с сезонными и фермерскими продуктами. Пример — джин-тоник на кране: в баре Faro его обновляют каждый сезон. Если он ревеневый, то в пару к нему возьмите тоже напиток, шот мартини с ферментированной клубникой. Ревень с клубникой — топ!»
Игорь Зернов
Глава барной команды Follow The Rabbit
«Классические коктейли сейчас—гипертренд, и “Белый русский” не исключение. В Paloma Cantina есть несколько его вариаций: с разными ликерами и специями, с выпаренными стаутами. А “Черный русский” мы делаем на нашем кофейном ликере собственного производства. Этот коктейль замечательно подходит под чуррос с мороженым. В культуре испаноязычных стран есть традиция—макать чуррос в какой-нибудь шоколад со специями».
Проект: Анастасия Павленкова, Дарья Павлюкевич, Екатерина Суменкова
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