Коктейльный фудпейринг: «Черный русский» с чуррос и шоты с мидиями

Шоты с сельдереем и васаби с жареными мидиями в Ultramen!

Шоты из ссылки в напитки под караоке или мальчишник возвращаются в моду. Только представьте, насколько гастрономичен Go Green с сельдереем, васаби и киви в Ultramen! Особенно в паре с жареными мидиями кимчи: остринка у них с напитком общая. А хотите старого доброго веселья, так в Co-op Garage вас ждет «Штучка»: шоты на водке и лимонном соке для вечеринок.

набережная реки Фонтанки, 59