Главный «крепыш» 2022 года — настойка. Где искать лучшие образы и чем их закусывать в Петербурге?

Настойка на электроцветах и державные щи в Laboratorio Distilita

Опыт из серии — один раз в жизни надо попробовать! Эффект от настоя на электроцветах (если по-научному — растение акмелла, мощный миорелаксант) похож на ощущение, как если лизнул батарейку. Создан напиток освежать и обновлять рецепторы, то есть хорош сам по себе, но гулять так гулять: закажите к нему горячий суп — щи «Державные» с крошевом. Вот это будет разрыв шаблона!

Гражданская ул., 13-15