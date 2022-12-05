Главный «крепыш» 2022 года — настойка. Где искать лучшие образы и чем их закусывать в Петербурге?

Главные «крепыши»-2022 — настойки на всем на свете (электроцветы? уже было!) и отечественные дистилляты: первые закусываем беляшами и шпротами, вторые — свеклой и смородиной.
Черносмородиновый бальзам и мильфей в «Цветочках»
Качественный крепкий алкоголь `a la russe — мощный хайп: все охотятся за дербентским кальвадосом. А в баре Oy! у Perfect Serve Team каждую неделю проходят дегустации отечественных бальзамов под циничным названием «Бальзам на душу». Рекомендуем уделить внимание карельскому бальзаму от Петровского завода на грибе чага и северных ягодах: его наливают и в «Цветочках», еще одном баре команды. Берите в пару мильфей со сметанным кремом и карамельным катаифи.
ул. Некрасова, 17
Янтарный вермут с сыром кротен в Animals
Вермуты собственного производства вот-вот станут хорошим тоном за каждой барной стойкой. В локаворском ресторане Animals их делают три: полынь с собственной фермы — это база, а так-то в составах чего только нет! Козьи сыры в Animals тоже свои: шеф Александр Малютин делает их на островке на Вуоксе. Вот вам идеальная пара: берите янтарный вермут, ароматизированный розмарином и цедрой апельсина, и выдержанный три недели кротен.
ул. Некрасова, 60
Дистиллят из попкорна из гречки и тартин со шпротами в «Хороводе»
Изобретательные настойки — тренд, недаром на премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» в 2022 году под них была выделена отдельная номинация. А неорюмочная — это сейчас главный формат бара в Петербурге. Все сошлось! Мастер-дистиллер Борис Закиев из Laboratorio Distilita для неорюмочной «Хоровод» в роторном испарителе сделал «технодистиллят» на попкорне из гречки: отлично ложится на шпроты на тартине с чесночным кремом.
ул. Некрасова, 58
Настойка на электроцветах и державные щи в Laboratorio Distilita
Опыт из серии — один раз в жизни надо попробовать! Эффект от настоя на электроцветах (если по-научному — растение акмелла, мощный миорелаксант) похож на ощущение, как если лизнул батарейку. Создан напиток освежать и обновлять рецепторы, то есть хорош сам по себе, но гулять так гулять: закажите к нему горячий суп — щи «Державные» с крошевом. Вот это будет разрыв шаблона!
Гражданская ул., 13-15
Мацерат на лечо и беляш в «Федя, дичь!»
Настойки (мацерат — это одно из их технологических названий)— главный напиток года, и в этом сезоне им модно быть несладкими (что логично!). В неошашлычной «Федя, дичь!» (победитель в номинации «Лучшие настойки» премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» — 2022!) требуйте мацерат на лечо с беляшом. А хотите подлинно экзистенциальный опыт — в рюмочных «Ларисочной» закусите настойку чебурековку чебуреком.
Садовая ул., 7-9
Гранатовый дистиллят и террин из свеклы в Orthodox
Дмитрий Суворов / шеф-бартендер баров Orthodox и «Арка»
«Наш бар Orthodox пестует все отечественное: скажем, из крепкого используем только напитки из бывших советских республик. Самая большая коллекция из Армении: иджеван и семейство плодовых дистиллятов — тутовый, абрикосовый, айвовый, грушевый. Из последних открытий — замечательный гранатовый дистиллят от семьи Оганян. С террином из свеклы со сметаной и муссом из хрена сочетается просто шикарно».
ул. Рубинштейна, 2
Проект: Анастасия Павленкова, Дарья Павлюкевич, Екатерина Суменкова
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