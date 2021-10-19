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Хумус, кофе и карамелле: 17 блюд с тыквой в ресторанах Петербурга

Сезон тыквы в самом зените — редакция «Собака.ru» нашла  в ресторанах Петербурга самые интересные блюда с ее использованием. Рассказываем где оранжевые плоды готовят в трех текстурах, кто украшает их черным трюфелем и в каком кафе тыквенным могут сделать любой напиток.

Charlie

Если бы шеф-повар Юрий Манчук заявил о своем рецепте хумуса из нута и тыквы примерно в 13 веке, уверены, именно он и стал бы классическим и единственно верным! Холодную закуску сервируют с гренками, жареной уткой и яблочным чатни.

наб. канала Грибоедова, д. 54
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«Ферма Бенуа»

Один из лучших ресторанов на севере Петербурга тыкву подает в составе салата. Для начала ее обжаривают в меду с бадьяном и корицей, на тарелку укладывают вместе с киноа, кейлом, мятой и козьим сыром, а сверху поливают кленово-дижонской заправкой и украшают орехом пекан и бобами эдамаме. 

Тихорецкий пр., 17Г
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La Prosciutteria

Пицце с запеченной тыквой, рассольной моцареллой, сыром пекорино романо и фисташками кричим: «Benissimo! Che bello!», и спешим сделать заказ, дополняя его парой порций коктейля «Хуго».

Озерной пер., д. 7
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«Тени»

Вглубь Кирочной улицы стоит ехать не столько за красивыми подачами от шеф-повара Виктора Гусева, сколько за новыми сочетаниями. В пироге, к примеру, тыква встречается с артишоком и кокосовым кремом.  

ул. Кирочная, 47
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Vmesto Cafe

Вегетарианское кафе в новой редакции меню презентовало очень осеннее блюдо — ньокки из тыквы с грибами, чипсами из топинамбура и сыром с соленой черемшой. 

Итальянская ул., 12е
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«Мечтатели»

В одном блюде уместилась тыква в трех текстурах: пюре со специями, шайбы аль денте и ферментированные хрустящие слайсы. В основе — кролик, которого сначала тушат в красном вине, а затем обжаривают до появления легкой золотой корочки.

наб. реки Фонтанки, 11
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«Мойка 3»

За оранжевое настроение на набережной Мойки отвечают мягкие подушечки аньолотти, которые начинены запеченной тыквой, страчателлой и пармезаном. Паста щедро сдобрена соусом из сыра пекорино, сливок и шалфея. 

наб. реки Мойки, 3
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Leila

Простейший пирог (в составе мука, яйцо и тыква), без которого не обходится наш визит в «Севкабель Порт», обычно подается со сметаной. Эксперимента ради попробуйте его в паре с местным халвичным мороженым, не пожалеете!

Кожевенная линия, 34
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«Трататория»

Вековая дровяная печь и итальянец Ренато Пинелли — готовая формула отменной пиццы. В сезонном меню сицилийской траттории она на пористом тесте, с тыквой, обжаренной на сливочном масле с белым вином, беконом и моцареллой фьор ди латте.

Садовая ул., 41
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«Сыроварня»

Если вы все еще думаете, что мантры и дыхание — лучший вариант медитации, спешим заверить: наблюдение за процессом создания бурраты и рикотты в ресторане Аркадия Новикова выводит уровень умиротворения в абсолют. Смело заказывайте равиоли с печеной тыквой, сывороточным сыром и пармезаном, сдобренные куриным бульоном.

Ковенский пер., 5
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«Слой»

В новых пекарнях можно собрать комбо из «чего-то осеннего». Здесь дают синнабон, в тесто которого замешивается тыквенное пюре и корица, с крем-сыром, а в любой напиток (по запросу) добавляют домашний пряный сироп из тыквы.

Невский пр., 136
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Saviv

Антонио Фреза вывел сладкую тыкву на первый план — запекает ее с тимьяном и немного припускает на гриле, гарнирует грибами (черный трюфель тоже идет в ход!), орехами и пармезаном. 

Б. Конюшенная ул., 9
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Карамелле с тыквой в Probka

Манты с тыквой в «Рыба на Даче»

Ризотто с тыквой в R14

Печеная тыква с гранатом в «Мама Тута» 

Рестораны Арама Мнацаканова

Probka Family — круглые отличники во всех дисциплинах, связанных с сезонностью продуктов. В «Рыбе на Даче» с тыквой готовят фирменные манты, в R14 ее добавляют в ризотто, в Mama Tuta — в закуску с гранатом и финиками в стиле хумуса, а в Probka лепят карамелле (паста в виде конфеток) с тыквой и пармезаном.

Зоологический пер. 2-4
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Grain

Небольшой, светлый ресторан с комфортным европейским меню и винной картой от сомелье-чемпиона России Леонида Стерника — отличное место для размеренного обеда. Обязательно попросите порекомендовать вам бокал к тыквенному супу с крабом и горгонзолой. 

Моховая ул., 12
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