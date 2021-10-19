Хумус, кофе и карамелле: 17 блюд с тыквой в ресторанах Петербурга

«Ферма Бенуа»

Один из лучших ресторанов на севере Петербурга тыкву подает в составе салата. Для начала ее обжаривают в меду с бадьяном и корицей, на тарелку укладывают вместе с киноа, кейлом, мятой и козьим сыром, а сверху поливают кленово-дижонской заправкой и украшают орехом пекан и бобами эдамаме.