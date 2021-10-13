Свекла с мятой и персики с фенхелем: 7 лучших блюд из овощей в ресторанах Петербурга

Цветная капуста с горгонзолой в Meal

Капусту Павел Демин обжаривает, поливает соусом из горгонзолы и посыпает карамелизированными грецкими орехами. Без фирменной для шеф-повара ферментации тоже не обошлось: в блюдо идет карамель из мисо, и пасту делают не как обычно из соевых бобов, а из оставшихся в ресторане хлебных корок.