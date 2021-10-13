Свекла с мятой и персики с фенхелем: 7 лучших блюд из овощей в ресторанах Петербурга

Самые прогрессивные шефы города мастерски обходятся без мяса: сочетают свеклу с мятой, персики с фенхелем, а цветную капусту с мисо из хлебных корок. Рассказываем о номинантах ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021 в категории «Лучшее блюдо из овощей». Полный список участников можно посмотреть здесь.
Тартар из свеклы с мятой в Bobo
Шеф-повар Артем Гребенщиков моделирует вкусы как будто в 3D — так многогранно раскрываются они в его блюдах. Тартар он собирает из печеной и маринованной свеклы, заправляет оливковым маслом с кумином и аранжирует четырьмя видами мяты — дикой, шоколадной, перечной и сорта лофант. Завершающая нота — сорбет из кокоса.
|Виленский пер., 15
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Салат из молодой свеклы в Animals
У шеф-повара Алескандра Пименова на ферме ресторана выросла желтая и розовая свекла и тут же пошла в дело. Ее запекают, заправляют хересным уксусом и оливковым маслом, выкладывают на крем из своего же шевра, сверху — обжаренный фундук, свежий базилик и выпаренный вишневый сок.
|Некрасова, 60
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Помидоры с персиками и фенхелем в Commons
Яркие и сочные помидоры от фермы «Лето Хутор» шеф-повар Антон Абрезов нарезает большим кубиком и соединяет со сладкими персиками и фенхелем. Чтобы сбалансировать харизматичные вкусы этих трех продуктов и связать их воедино, в ход идет сливочный соус с тимьяном и мускатный орех.
|Наб. канала Грибоедова, 37
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Ромейн с крамблом и авокадо в Kuznya House
Певец овощей шеф-повар Руслан Закиров может сложить гастрономическую поэму и в честь салатного листа. Молодой фермерский ромейн он соединяет с кремом из авокадо, лайма и сладкой горчицы, сверху — посыпка крамблом из солено-сладкого песочного теста, плюс цедра лайма и оливковое масло.
|Наб. Адмиралтейского канала, 2
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Капуста с черным трюфелем в Harvest
С Duo Band Дмитрия Блинова началось восхождение капусты в гипертренды, и ей не перестают искать наилучшее применение. Новейшая редакция рецепта такова: стейк из молодой белокочанной капусты обжаривают на сливочном масле и подают с соусом на основе сыворотки, сливок и масла нуазет, сверху натирают свежий черный трюфель.
|пр. Добролюбова, 11
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Цветная капуста с горгонзолой в Meal
Капусту Павел Демин обжаривает, поливает соусом из горгонзолы и посыпает карамелизированными грецкими орехами. Без фирменной для шеф-повара ферментации тоже не обошлось: в блюдо идет карамель из мисо, и пасту делают не как обычно из соевых бобов, а из оставшихся в ресторане хлебных корок.
|Литейный проспект, 17-19
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Баклажан с тахини в ресторане «Сад»
Маститый московский шеф Андрей Красов всегда отсыпает овощам красок щедрой рукой. Запеченный баклажан он дополняет кунжутным соусом тахини и подает с салатом из узбекских томатов, свекольной ботвы, шпината и маринованного крымского лука. Дальше — больше: сверху еще сыр фета, зерна граната и шичими.
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Б. Зеленина ул., 23А
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