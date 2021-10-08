9 лучших сомелье Петербурга

Евгений Шамов

Один из лучших сомелье России (и по титулам, и всеобщей любви) упрочил свой статус: в 2021 году его выбрали президентом Петербургской ассоциации сомелье. Увидеть Евгения можно в баре «Ласточки» — на посту шеф-сомелье — или на презентациях виноторговцев A La Volée, где он как директор по развитию продвигает терруарную Шампань.