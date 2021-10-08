9 лучших сомелье Петербурга

Они сами делают вино, учат его дегустировать под звездным небом планетария, а их гениальные карты награждает самый престижный винный рейтинг мира. Знакомьтесь с лучшими сомелье — номинантами ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021. Познакомиться со всеми участниками и отдать свой голос можно здесь.
Дмитрий Фролов
Сомелье эпохи Просвещения, то есть умеет все. Преподает в «Энотрии», курирует рестораны «Мансарда» и Grecco, в школе SVCH в проекте Chef & Sommelier повара придумывают блюда под выбранное Дмитрием вино. А теперь Фролов еще и винодел! С Михаилом Николаевым из «Лефкадии» они выпустили собственный верментино.
Евгений Шамов
Один из лучших сомелье России (и по титулам, и всеобщей любви) упрочил свой статус: в 2021 году его выбрали президентом Петербургской ассоциации сомелье. Увидеть Евгения можно в баре «Ласточки» — на посту шеф-сомелье — или на презентациях виноторговцев A La Volée, где он как директор по развитию продвигает терруарную Шампань.
Кристина Веселова
Шеф-сомелье Duo Band управляет винным хозяйством ресторанов Дмитрия Блинова и в его новом для файндайнинге Recolte снова доказала свой суперпрофессионализм: собрала утонченные вина из прохладного и умеренного климата Европы и бутиковое шампанское, которое разве что встретишь на модном парижском салоне Companie des Vins Surnaturels.
Антон Белочкин
Пять лет в профессии сомелье Антон отметил триумфом на одной из индустриальных премий. Его винная карта в ресторане BoBo — это тотальный cutting-edge, самая передовая современного виноделия, насколько все модно и круто. Скажем, если шампанское, то исключительно терруарные рекольтанты — никаких больших домов.
Евгений Синиченко
Круизный лайнер и пятизвездочные отели за рубежом Евгений в 2014 году оставил ради Four Seasons в Петербурге. Там его винная карта из ресторана Percorso на 500 позиций с «вертикалями» редких винтажных вин Италии получала награду в два бокала (из трех!) мирового рейтинга Wine Spectator трижды: в 2018, 2020 и 2021 годах.
Людмила Иванова
Сомелье и ресторатор своих «Мечтателей» сделала серьезным игроком винного Петербурга. Ее карту отметила мировая премия Wine Spectator, а сама Людмила изобрела новый жанр хеппенингов — выездные дегустации, где вина подобраны сообразно локации: в оранжерее Таврического сада под растения, в Планетарии под кино о космосе.
Екатерина Яценко
Главной по вину в Jerome и экс-шеф-сомелье Probka Family все по плечу. Для виноторговцев «Винотерра» она подбирает вина компаниям (и изменила представление L’Occitane о винах их родного Прованса!), написала карту для «Фермы Бенуа», а в Jerome дает ужины с винами Этны и редкой категорией шампанского Сoteaux Champenois.
Вадим Бормусов
Если спросить ведущих винных критиков России про лучших сомелье Петербурга, то среди других обязательно прозвучит фамилия Бормусова из Il Lago dei Chigni. По части классики ему нет равных: то, насколько глубоко у него в карте проработаны главные регионы Италии и Франции — самый настоящий Critics’ Choice.
Константин Коробов
Сверхтитулованный шеф-сомелье Гранд Отеля Европа (рестораны «Европа» и «Икорный бар», лобби-бар и кафе «Мезонин») трижды получал престижные два бокала от Wine Spectator за широту регионов происхождения вин, редкие экземпляры розовых и шампанского, подборку российских бутылок и диапазон ценового предложения.
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