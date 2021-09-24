Где завтракать в Петербурге: 6 лучших вариантов 2021 года

Азиатские тосты с угрем, колбаски с хариссой, греческий омлет и панкейки без сахара, глютена и лактозы! Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021 в категории «Лучшие новые завтраки».
Mr. Bo
Сенсация от шеф-поваров Эльдара Мурадова и Дмитрия Богачева — яркие завтраки с азиатскими краскам: японскими тостами с кокосовой сгущенкой и личи, круассанами с крабом и маринованным огурцом, булгуром с шиитаке и угрем. Паназия — ведущая палитра, но не единственная — любителям гастрономического ИЗО рекомендуется!
|Манежный переулок, 2
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Bio My Bio
В ресторане, свободном от сахара, глютена и лактозы, Игорь Гришечкин придумал по утрам подавать палеогранолу, панкейки из рисовой муки, чиа пудинги и асаи-боулы с бузиной, а Матильда Шнурова проводит «Завтраки с пользой» — приглашает на них ЗОЖ-блогеров для паблик-токов об осознанном питании и потреблении.
|Вознесенский проспект, д. 6
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Civil в Волынском
Кофейни Civil и так были городскими дарлингами, а когда открылись еще и в самом центре рядом с ДЛТ, народная тропа на их завтраки не зарастает до позднего вечера. Тем более меню стало еще обаятельней: тыквенные драники, банановый хлеб с розой, овсяные панкейки и сырники с клубнично-можжевеловым соусом.
|Волынский переулок, 8
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Prosa
Новый ресторан рядом со Спасом на Крови сам себя атрибутирует как breakfast bar: завтраки и вино их основополагающие ценности. В меню, надо сказать, не проза, а поэзия: рисовая каша с манго и кокосовыми чипсами, датский панкейк с вишневым мороженым, драник из батата с базиликом и запеченный омлет с пастрами из индейки.
|наб. канала Грибоедова, 5
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Grecco
В средиземноморский ресторан надо приходить к открытию: их «Большие греческие завтраки» не просто большие — исполинские! Колбаски с хариссой и йогуртом, омлет с оливками и фетой, греческий салат с яйцом пашот, варенье из тутовника: закуски мезе можно брать как сетом, так и самому собирать завтрак своей мечты.
|Рыбацкая ул., 2
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Rotonda Lounge
Завтрак в «Астории» — важнейшая традиция богемной интеллигенции Петербурга, но отельеры не устают искать им оригинальные формы. Например, собрав меню в удобные сеты — «Континентальный», «Парижский» и «Здоровый». Вид на Исаакиевский собор и сервировка на фарфоре с кобальтовой сеткой полагается к каждому.
|Большая Морская ул., 39
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«Собака.ru»
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«Что где есть в Петербурге» — 2021:
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