Где завтракать в Петербурге: 6 лучших вариантов 2021 года

Civil в Волынском

Кофейни Civil и так были городскими дарлингами, а когда открылись еще и в самом центре рядом с ДЛТ, народная тропа на их завтраки не зарастает до позднего вечера. Тем более меню стало еще обаятельней: тыквенные драники, банановый хлеб с розой, овсяные панкейки и сырники с клубнично-можжевеловым соусом.