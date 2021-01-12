На набережной канала Грибоедова открылся Prosa Breakfast Bar с видом на Спас на Крови

Это первый самостоятельный проект Андрея Карельского и Ксении Ковалевской. Заведение на 89 квадратных метрах помещает 42 гостя: основной зал с контактной барной стойкой и небольшая комната со столом на компанию.

Меню разрабатывал Владислав Аврамчик (Яндекс.Шеф, Duo Asia). 13 видов завтраков целый день: от запеченных омлетов, бенедиктов и сырников до инстаграмной каши, шакшуки, домашней лепешки с пастрами из индейки и птитима с грибами. Еще в меню закуски к вину — парфе, тартары, брускетты, зеленый салат с цикорием. Основным курсом подадут гребешок с кремом из цветной капусты и белого шоколада, телячьи щечки с хересом или утку с морковным пирогом.