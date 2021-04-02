Самый большой выбор завтраков с 8 утра и минимализм: в Волынском переулке появился 2-этажный Civil

В Волынском переулке, 8 (ровно между Hamlet & Jacks и EZO Izakaya), появилась 2-этажная кофейня с самым большим выбором завтраков с 8 утра. Это третий и самый значительный проект (230 квадратных метров!) Civil после заведений в Третьем кластере и на Большом пр. Петроградской стороны.
Внутри три зала на 100 человек и минималистичный интерьер: светлые тона, плавные линии, винтажный диван и живое дерево.
Здесь целый день предлагают 24 блюда на завтрак: от классического авокадо тоста, каши, сэндвичей и яиц до бананового хлеба со сливочным кремом и розой, трюфельного бенедикта и матча панкейков. Не забыли позаботиться и о веганах — есть овсяные блинчики с домашней нутеллой, нежнейший кокосовый суп с фасолью, томатами и шпинатом и даже бургер с тофу и капустой кимчи.
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