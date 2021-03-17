Кухня с витамином D: почему нам всем нужна средиземноморская диета

Вместе с героинями городского лайфстайла и рестораном Grecco разбираемся, как в Петербурге питаться по меню жителей Средиземноморья.
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Печеный осьминог на гриле
Представьте, что обедаете в каком-нибудь ресторанчике на итальянских маринах Чинкве-Терре, или пришли на ланч в лобби-бар отеля на Кипре. Нет, это не план идеального отпуска, а вполне признанная парадигма здорового питания. Когда разговор заходит о ЗОЖ, сразу воображаешь тянущийся день на гречке или интервальном голодании. И только когда упоминают средиземноморскую диету, хочется улыбнуться — это я могу!
Кажется, когда читаешь меню средиземноморского ресторана, то даже от названий в нём теплеет вокруг. Крудо из тунца и бабагануш для вас диетическое питание или образ кулинарной мысли? Осьминог на гриле и садовые травы — план по ПП или гастрономический лайфстайл? Не важно, ведь от всех этих блюд станет гораздо солнечнее на душе.
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Печеный баклажан «Аполо»
Анастасия Хальчицкая
дизайнер интерьеров
Для меня главное в рационе — свежие овощи и зелень: тимьян, розмарин, орегано, базилик. Не люблю слово диета, это стиль жизни. Очень важно, чтобы было очень хорошее оливковое масло, без него никуда. Хлеб, салаты, рыба — с таким маслом все играет новыми красками, как если бы ты сидел где-то на побережье Италии в маленьком семейном ресторане и ел свежую пасту с вонголе.
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Мальтальяти с лангустинами
Татьяна Рыбакова
эксперт по здоровому образу жизни, блогер
В основе рациона стран Средиземного моря лежат овощи, фрукты, растительные масла, рыба, молодые сыры — и про цельнозерновую пасту не забываем. Греция, Кипр, Италия — сколько там прекрасных мест с потрясающими свежими продуктами! Очень хотелось бы, конечно, чтобы такое меню было образом жизни, но в наших широтах это скорее диета. Мы живем в Петербурге, порой за окном у нас —20°С и темно, и иногда единственное, что может согреть, это тарелка борща и вредный бургер.
Дарья Александрова
телеведущая
Обожаю Средиземноморье и как сторонник здорового образа жизни слышала, что этот климат очень хорошо влияет на организм человека, особенно для нас, петербуржцев. Для меня средиземноморская диета — это синоним здорового питания, когда ты делаешь выбор в пользу свежих рыбы, овощей и фруктов. Я люблю, конечно, пасту с морепродуктами и все виды ризотто, но стараюсь отдавать предпочтение менее калорийным блюдам. Главное открытие последнего времени — ресторан Grecco: там невероятно вкусно. Мы такие избалованные, казалось, нас уже не удивить. Но авторам данного проекта это удалось.
Действительно, теперь у средиземноморской кухни есть в Петербурге своё посольство — ресторан Grecco. Шеф-повар Леонид Иванов там принимает каждый день — чтобы каждый гость смог получить путевку к столу с карпаччо из красных креветок и пастой паккери с ягненком. Второе лицо местной ресторанной дипмиссии — заслуженный сомелье Дмитрий Фролов, который поможет сесть на средиземноморскую диету основательно — ведь к каждой трапезе рекомендован бокал вина. В вояж на Средиземноморье в Grecco можно отправляться хоть ежедневно — и чемодан не нужно собирать! Кухня в ресторане яркая, свежая и как будто бы приправленная солнечным витамином D: как на Капри или Миконосе, но на острове, который гораздо ближе — Петроградском.
Ресторан Grecco, Рыбацкая ул., 2
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