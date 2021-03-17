Кухня с витамином D: почему нам всем нужна средиземноморская диета

Представьте, что обедаете в каком-нибудь ресторанчике на итальянских маринах Чинкве-Терре, или пришли на ланч в лобби-бар отеля на Кипре. Нет, это не план идеального отпуска, а вполне признанная парадигма здорового питания. Когда разговор заходит о ЗОЖ, сразу воображаешь тянущийся день на гречке или интервальном голодании. И только когда упоминают средиземноморскую диету, хочется улыбнуться — это я могу!

Кажется, когда читаешь меню средиземноморского ресторана, то даже от названий в нём теплеет вокруг. Крудо из тунца и бабагануш для вас диетическое питание или образ кулинарной мысли? Осьминог на гриле и садовые травы — план по ПП или гастрономический лайфстайл? Не важно, ведь от всех этих блюд станет гораздо солнечнее на душе.